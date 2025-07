Cada cuatro horas fallece una mujer por cáncer de cuello uterino

Una vez más, la Comisión de Salud y Población, presidida por el legislador Omar Merino López (APP), puso en evidencia la complicada situación que atraviesa el tratamiento del cáncer en el país, considerando a esta enfermedad como la primera causa de muerte.

Anualmente se diagnostican 66 000 casos nuevos de cáncer y se estima que fallecen más de 32 000 personas a causa de este mal, según cifras del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

La Comisión de Salud y Población, a solicitud del legislador Jorge Luis Pérez Flores (Somos Perú), remitirá una exhortación al Poder Ejecutivo para que no se toque el presupuesto destinado al tratamiento del cáncer. Este fondo no debe ser usado para compra de canastas ni útiles, necesitamos fortalecer el diagnóstico precoz de cáncer infantil. No puede ser que se espere hasta 187 días para hacer un diagnóstico de cáncer infantil, tenemos más de 500 niños que mueren en el anonimato, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser diagnosticados debidamente. La Ley de Cáncer Infantil se dio en setiembre del año pasado y aún no se reglamenta, reiteró.

Pérez Flores se refirió a la necesidad de contar con un Plan Nacional de lucha contra el cáncer que permita enfrentar esa enfermedad de manera integral, especialmente el cáncer infantil que tiene ley propia (N.° 31041), pero que el Ejecutivo aún no aprueba su reglamento.

De igual manera afirmó que el cáncer en nuestro país tiene rostro de mujer, porque cada cuatro horas una mujer fallece a causa de cáncer en cuello uterino y cada cinco horas muere una mujer por cáncer de mama.

Estas cifras se conocieron luego de la intervención virtual de diversos profesionales, especialistas, médicos y consultores sobre el tema oncológico como los doctores Manuel Jesús Álvarez Larraondo, Diego Venegas Ojeda, Aliaga Chávez, Katia Ninoska Echegaray Castro, Tatiana Vidaurre Rojas, Eduardo Payet Mesa, Víctor Alex Palacios, Susana Wong Calderón, quienes coincidieron en la necesidad de incidir en la detección temprana del cáncer, con atención en primer y segundo nivel y no esperar más en el diagnóstico y tratamiento frente al avance del cáncer.

Pérez Flores, vicepresidente de la comisión, explicó la necesidad de fortalecer la atención al paciente de cáncer, dándole la prioridad que debe tener. A la vez, reconoció el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) por su importancia como ente científico.

«No podemos negar que casi el 60 % o 70 % de pacientes que llegan a esta institución vienen de provincia, con todo el problema que ello supone. Actualmente, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte (IREN Norte) en Trujillo y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Sur (IREN Sur) en Arequipa tienen a los pacientes abandonados, porque no se dan abasto para la atención ante tanta demanda», señaló.

El acceso a los medicamentos es otro problema mayor en este tema, como lo denunció la representante de los pacientes con cáncer. El sistema está diseñado de manera burocrática, hay que esperar la rémora de la Digemid, en la línea sucesoria no tiene agilidad para decidir las compras, les han puesto candados para no legitimar medicamentos necesarios en la cura del cáncer. El medicamento llega cuando el paciente ya está enterrado, dijo Pérez Flores.

El legislador Absalón Montoya, quien estuvo a cargo del INEN, recordó que no tenemos especialistas suficientes en cáncer y lo que tenemos ahora es lo que dejó el Plan Esperanza, cuando se implementó con éxito. Dejó personal capacitado y ahora se pretende responsabilizar de toda la situación al INEN, pero el desastre que vivimos hoy es responsabilidad del Minsa, que ejecuta el plan integral después de tres años, explicó.

«Somos, sin embargo, soñadores, no tenemos especialistas. Lo que tenemos ahora es lo que quedó del Plan Esperanza: unidades ecológicas y capacitadores. El Plan Esperanza que al inicio dio excelentes resultados ahora se dice que ya no sirve; en esa secuencia, toda la responsabilidad es de los del INEN. No dicen que todo el desastre que se ve ahora es del Ministerio de Salud», precisó.