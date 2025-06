Cacao Peruano: Consejos para el cultivo de este producto

El cacao Peruano es uno de los cultivos más importantes del país, ya que este brinda diferentes beneficios a quienes lo consumen como estimular el sistema nervioso, mejorar el estado de ánimo, estimular el sistema digestivo, siendo honrado como uno de los mayores tesoros naturales del mundo. Tanto ha sido su importancia que el ministerio de Agricultura proclamó hace nueve años, el primero de octubre como el Día del Cacao Peruano, una fecha en donde se celebra y promueve su conservación, cultivo y consumo.

A lo largo del tiempo, su cultivo del cacao ha evolucionado gracias a los equipos de vanguardia agrícola que han llegado al mercado, los cuales permiten obtener resultados de máxima calidad. Por ese motivo, Husqvarna, empresa líder en la fabricación de equipos agrícolas,brinda una serie de consejos para mejorar la recolección y cultivación de estos fascinantes frutos

Buena temperatura y agua

El cacao es un grano que se cultiva en zonas climáticas de temperaturas altas, es por ello que se debe tener en cuenta que como mínimo necesita 21 grados, y no le puede dar el sol de forma directa, por esto se recomienda que esté bajo sombra para no incrementar la temperatura. En cuanto al agua, es importante tener en cuenta que esta planta requiere un riego constante para que las raíces no sufran, para asegurarnos que el agua no llegue a escasear es preferible contar con motobombas, que son confiables, eficientes y fáciles de usar.

Mantenimiento del terreno

El abono es un elemento indispensable para potenciar la cadena de valor del cacao peruano. Sea este líquido, sólido o granulado, lo ideal es que se emplee por lo menos dos veces al año para asegurar que la planta crezca de forma sana y brinde un producto de calidad. Para realizar este tipo de trabajos, es preferible emplear maquinaria que cuente con motores multipropósito, los cuales son herramientas que permiten ensamblarse en diferente equipos y emplearlos durante largas jornadas laborales, sin inconveniente por los constantes cambios de clima y adversidades externas.

Manejo Integral de Plagas

El mejor cacao solo se produce en tierra donde no crezcan especies indeseadas. Por lo tanto, el control de malezas y plagas es indispensable al momento de cultivar este producto. Para ello, se recomienda usar pulverizadores y atomizadores como los de Husqvarna, los cuales permiten que el fertilizante que vayamos a emplear se expanda uniformemente, facilitando las tareas más complicadas.

Cosecha apropiada

El cultivo del cacao debe contar con una metodología adecuada para no perjudicar su sabor y textura. Para ello, es importante saber cuándo es el mejor momento para cosechar y contar con equipos que ayuden a los agricultores a hacer más sencilla esta labor. Para eso Husqvarna cuenta con equipos ligeros y multifacéticos para hacer más eficiente la cosecha.



Con estos simples consejos, la recolección de este grano denominado “alimento de los dioses” será mucho más simple y los agricultores podrán asegurar la obtención de un delicioso cacao. Sin embargo, también es importante contar con soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida de las personas que se dedican a esta actividad, y hagan el trabajo más eficiente el trabajo de recolección.