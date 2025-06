Bolivia: Organizaciones sociales rechazan intentos de desestabilización del Comité Cívico de Santa Cruz

Sectores rechazan afanes desestabilizadores de cívicos y se declaran en emergencia

Distintos sectores sociales expresaron este martes su rechazo a las acciones desestabilizadores que se gestan en la reunión de los cívicos que se lleva adelante en esta jornada. Además, se declararon en estado de emergencia.

Convocado por el Comité pro Santa Cruz, entidad vinculada al golpe de Estado de 2019, los cívicos de ocho de nueve regiones se reúnen en la capital pandina en rechazo a tres proyectos de ley: 280, 304 y 305.

Sin embargo, el proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas ya fue suspendido en su tratamiento, el proyecto de ley 304 que Regula y Sanciona el Uso Indebido de las Redes Sociales en todo el territorio nacional fue retirado de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el proyecto 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos fue ajustado a petición de los periodistas.

La cita no cuenta con la presencia del Comité Cívico de Chuquisaca. Su presidente, Walter Villavicencio, señaló que esta entidad se desmarcó de la convocatoria porque hay afanes políticos.

Argumentó que en ese fin se pretende aprovechar las movilizaciones de los maestros, que desde hace más de un mes exigen mayor asignación presupuestaria y resolver el tema de lo déficit histórico, entre otros puntos.

“Si se solucionan todos los problemas que pide Santa Cruz y como lo ha pedido el magisterio, seguramente va a salir nuevas peticiones, de tal manera que no se pacifique el país. Quieren seguir convulsionando el país, no les interesa el crecimiento y estas son las logias cruceñas que no quieren perder ese dominio en el territorio boliviano”, alertó en declaraciones a Bolivia TV.

El vicepresidente Cívico Popular de Bolivia, Erick Alí, acusó fines separatistas y desestabilizadores en el encuentro de los cívicos.

“El único objetivo que ellos tienen es la desestabilización al Gobierno”, denunció Alí.

Les advirtió que la población ya “está cansados de que se le prive el derecho al trabajo, por eso llamamos a la unidad de todos los sectores y se den cuenta que el único afán de estos sectores Comité Cívico de Santa Cruz es desinformar”.

Anunció que los comités cívicos sostendrán en esta jornada una reunión para analizar el contexto nacional.

A diferencia de ellos, la Federación de Gremiales de Pando se declaró en este de emergencia y advirtió que no permitirán medidas de presión que afecten la estabilidad económica, social y política del país.

“No vamos a permitir que se repita un golpe Estado, ni siquiera en este departamento, peor en otros departamentos, la familia gremial está unida”, aseguró Florencio Cochi.

En sintonía, el ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, descartó la posibilidad de que su sector acate alguna medida de presión que acuerde la dirigencia de los comités.

Lamentó que una dirigencia paralela a la suya esté confundiendo a los gremiales con mentiras y engaños, diciéndoles que se les va a quitar sus fuentes de trabajo o su mercadería por el proyecto de ley 280.

Los cívicos en 2019 fueron parte central en las protestas que terminaron en un golpe de Estado y la dimisión forzada del expresidente Evo Morales. El Colegio Médico de Bolivia y sus regionales fueron parte de este movimiento que terminó por llevar al poder a Jeanine Áñez, quien se encuentra condenada por vulnerar normas y reglamentos del Legislativo.

Mientras este nuevo movimiento opositor se articula, el lunes distintos sectores sociales se movilizaron en apoyo al presidente Luis Arce en el departamento de Santa Cruz.

En tanto, en La Paz, autoridades de la provincia Loayza llegaron hasta la Sede de Gobierno para dar a conocer su respaldo a la gestión del primer mandatario y al vicepresidente, David Choquehuanca.

Autoridades, asambleístas y sectores sociales de Pando rechazan llegada de movimientos cívicos al departamento

Distintos sectores de la sociedad cruceña muestran su rechazo a las movilizaciones convocadas por el Comité Cívico Pro #SantaCruz que buscan desestabilizar al país y reiteran su apoyo al Gobierno del presidente Arce. pic.twitter.com/EuClQv8JA4 — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) April 24, 2023

El Cpdte del Comité Cívico pro Santa Cruz #StelloCochamanidis informó que este jueves se cumplirá un bloqueo nacional de carreteras junto a transportistas, médicos y otros sectores que se sumaron a la Alianza de Unidad Nacional./Video: Asuntos Centrales pic.twitter.com/ASx6Wx6T2E — Página Siete (@pagina_siete) April 25, 2023

Fuente: Agencia Nodal | ABI