Bolivia: El gobierno y el comité cruceño se reunirán en el Encuentro Plurinacional por un censo con consenso

Llega el diálogo con propuestas de llevar el censo hasta finales de 2023

La reunión que el presidente Luis Arce sostendrá hoy con autoridades municipales y subnacionales, por el censo, se dará en medio de “vigilancia” de sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del paro indefinido de Santa Cruz que cumple su séptimo día. El comité interinstitucional de ese departamento anunció el envío de una delegación, para la cual pidió garantías.

El martes, el presidente Arce convocó para esta jornada “al Encuentro Plurinacional por un censo con consenso” a gobernadores, alcaldes, autoridades de las autonomías Indígenas y de la región Autónoma del Chaco y rectores del sistema público.

En vísperas de la reunión, ayer, el Primer mandatario se reunió con la plana mayor de los sectores de ese partido, aglutinados en el Pacto de unidad, además participó de la junta la Central Obrera Boliviana, que es afín a esa tienda política. En el encuentro estuvieron presentes el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales, que lidera a los cocaleros del Chapare y es jefe del MAS.

Después que terminó la cita, los asistentes emitieron un pronunciamiento, en el que, entre otros puntos, señalan que se declaran “vigilantes” del encuentro que convocó Arce para hoy.

“Todas las organizaciones presentes apoyamos y nos declaramos vigilantes a la participación y resultado del Encuentro Plurinacional por un censo con consenso”, se lee en el pronunciamiento.

Entre los asistentes a la reunión de ayer estuvo Eber Rojas, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, quien el miércoles amenazó de muerte al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. El representante campesino se sentó al lado derecho de Arce.

Después de terminar la reunión, el Jefe de Estado difundió en sus redes el siguiente mensaje: “Estamos más unidos que nunca para defender la democracia y la Patria!”.

Mientras aquello ocurrió en el bando oficialista, el comité interinstitucional de Santa Cruz, que se moviliza por un censo en 2023, informó que enviará a una comisión para que esté presente en la cumbre, y cuya misión es explicar el mandato del cabildo.

“Una comisión del comité interinstitucional se va a hacer presente para hacer escuchar las resoluciones del cabildo. Nosotros no vamos a negociar, vamos a transmitir exclusivamente lo que se ha decidido en el cabildo del 30 de septiembre”, aseguró Calvo.

El líder cívico no dio los nombres de las personas que formarán parte de esa delegación, debido a que -indicó- tomarán “los debidos recaudos”. En esa línea, pidió garantías para que la comisión pueda arribar al lugar de la cita.

Quien también pidió garantías para asistir fue el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien confirmó su asistencia al encuentro. El burgomaestre, el miércoles, puso en duda su participación a causa de la violencia que se desató cuando lideró una marcha por el censo en 2023 en la sede de Gobierno.

“Después de todas las consultas que hemos hecho y respetando el mandato de la asamblea de la paceñidad, hemos decidido asistir a este evento el día de mañana (hoy), para lo cual pedimos garantías y pedimos una metodología”, indicó el alcalde.

Arias anticipó que en la cita explicará por qué plantea que el censo se realice en 2023, y adelantó que asiste no para participar de una votación, sino para buscar consensos. “Esperamos paz, diálogo y consenso, no votación, no agresión”, sostuvo.

Respecto al tema de seguridad, Arias indicó que ese pedido consiste en que les den condiciones para dialogar y no ser agredidos. “¿La seguridad en qué consiste? No que pongan policías, sino que podamos dialogar, que no nos silben, que no nos griten”, aseguró el alcalde de La Paz.

Se eleva la tensión del gobierno con los sectores empresariales tras medidas y acciones

Las instituciones empresariales al unísono han rechazado la decisión gubernamental de cerrar las exportaciones de productos alimenticios, así como el “cerco a Santa Cruz”, liderado por los movimientos sociales afines al Gobierno, además de demandar una pronta solución al conflicto en torno a la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda.

La Cámara de Industria y Comercio (Cainco), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas (Caniob), Confederación de Empresarios Privados (CEPB), Asociación de Productores de Oleginosas (Anapo) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), todas las instituciones que aglutinan al sector agroindustrial cruceño han emitido comunicados, cuando no descargos públicos a través de sus representantes, en algunos casos en términos duros, rechazando las acciones del gobierno.

El presidente de la Cainco, Fernando Hurtado, en un video institucional, acusó al gobierno de “crear una gran cortina de humo para tapar la mala gestión de la economía del país”.

En tanto, su par de la CAO, Óscar Mario Justiniano, en otro video institucional señaló que “lacciones desacertadas llevan a países al fracaso” y calificó la medida estatal como un atentado con el sector.

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca justificó la medida para garantizar el abastecimiento interno, argumento que fue rebatido por los empresarios agroindustriales.

“No es correcto hablar de desabastecimiento cuando existe producto listo en los almacenes para ser distribuido en el mercado interno y si hay dificultades en la llegada a algún punto del país es consecuencia de los conflictos sociales como el cerco a Santa Cruz”, replicó Jorge Amantegui, presidente de Caniob.

“Hemos demostrado en los últimos años que nunca ha estado desabastecido el mercado y en este momento no existe ese riesgo”, complementó el presidente de la Cadex, Oswaldo Barriga.

“Responsabilizamos al Gobierno nacional de las consecuencias que puedan ocurrir de continuar con estas medidas extremas”, anticipó Adrián Castedo, presidente de Fegasacruz.

Desde el Gobierno, las respuestas no se dejaron esperar. El primero en contestar fue el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

YPFB había sido acusado de frenar el suministro de gas en el Parque Industrial por el presidente de la Cainco.

“Son afirmaciones totalmente políticas de una persona que no entiende, que no quiso en ningún momento sentarse con YPFB, yo estoy a un WhatsApp de distancia, la segunda reunión que tuvimos con la Cámara Agropecuaria del Oriente fue de un WhatsApp que me enviaron”, afirmó el titular de la estatal petrolera.

En tanto, el ministro Huanca criticó que no se hayan pronuncido por el perjuicio del paro indefinido que lleva adelante la institucionalidad cruceña.

“Después de seis días de paro, recién se pronuncian, ¿por qué no lo hicieron en su momento? cuando empezó el paro que afecta a toda la población”, observó Huanca y reiteró que la suspensión temporal de las exportaciones de estos seis producto solo tiene el objetivo de garantizar el abastecimiento interno, puesto en riesgo por el paro cruceño.

