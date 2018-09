Bloquear reformas hará que continúe la impunidad, advierten

El bloqueo de las reformas en el Congreso garantiza que nada cambie en el sistema de justicia y continúe la impunidad, advirtió el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.

Tras lamentar que no hubiera consenso en la Comisión de Justicia para aprobar el dictamen sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), debido a la abstención de Fuerza Popular, consideró que hay una clara decisión política de bloquear las reformas.

“Lo del CNM era de suma importancia por la urgencia que hay al no contar hoy con esta institución. Si no existe CNM no se puede ver temas como la destitución de Pedro Chávarry o César Hinostroza, se garantiza que la impunidad continúe”, señaló.

Rivera dijo que más allá de estar de acuerdo o no con los proyectos de reforma presentados por el Ejecutivo, lo esencial era abrir un escenario de debate y mínimo consenso para establecer el nuevo modelo de funcionamiento del CNM.

“Lo ocurrido en la Comisión de Justicia es grave, porque refleja que no se desea cambiar nada y los números de la mayoría parlamentaria se imponen frente a las otras bancadas”, añadió.

Para el titular de IDL, si bien había sospechas de lo difícil que iba a ser el camino de las reformas por la demora y abierta oposición encontrada en el Congreso, se tenía esperanzas en el debate.

“Había esperanzas cuando Daniel Salaverry (presidente del Congreso) salió a decir que se declaraban en sesión permanente, pero parece haber una decisión superior para que la reforma no se concrete”, enfatizó.

(Fuente: Andina)

