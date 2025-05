Back to School: ¿Cuáles son los productos indispensables para las clases virtuales?

Inicia un nuevo año estudiantil y es muy probable que este primer trimestre continuemos con la educación a distancia. Y es que, el uso de gadgets tecnológicos para las clases virtuales se han convertido en útiles esenciales para tener una mejor experiencia educativa. Es por eso que el portal de ventas por internet Linio.com, enumeró algunos de los principales artículos tecnológicos más populares y novedosos para el regreso a clases.

“En Linio.com siempre estamos pensando en cómo facilitar la vida de nuestros usuarios. Es así que para este regreso a clases nos hemos aliado con distintas marcas clave como Sharpie, Elmer ‘s, Paper Mate, Ziyas, entre otros. Además contamos con todas las marcas de tecnología que ofrecen amplia diversidad en productos como laptops, tablets, audífonos, etc. Esto con el objetivo de ofrecer el portafolio más completo y variado en un solo lugar”, indicó Jason Huertas, director comercial en Linio Perú.

Del 25 al 31 de enero, Linio.com tendrá las ofertas más atractivas para el regreso a clases. En ese sentido, los especialistas de tecnología de la tienda online, elaboraron una lista de artículos infaltables para retomar con éxito las clases virtuales. Toma nota:

● Cámara Web con micrófono incluido: Uno de los artículos básicos para el “homeschool” es la cámara web, esto pues los chicos deben estar en constante comunicación con sus profesores para presentar distintos proyectos o tareas. En internet existen muchas opciones para todos los bolsillos, sin embargo, una de las mejores, es la que viene con micrófono incluido.

● Memoria SSD: ¿Tienes alguna laptop antigua pero quieres repotenciarla para las clases virtuales? Entonces necesitas una memoria SSD. Las memorias SSD pueden reemplazar los discos duros de ciertas laptops y PC antiguas que tienen poca memoria o están demasiado lentas. Con una memoria SSD podrás repotenciar tu PC, y volverla más rápida para retomar las clases virtuales.

● Soporte para laptop o PC: Con el objetivo de que los chicos puedan estar sentados en una posición cómoda, los soportes para laptops o PC son una excelente opción. Este artículo además de ser muy práctico, pues se adapta a diferentes monitores y no ocupa mucho espacio, es muy sencillo de instalar. Se pueden encontrar de distintos materiales y tamaños.

● audífonos: Uno de los productos con mayor demanda y más populares durante las clases virtuales han sido los audífonos. En el mercado existen actualmente muchas opciones que se adaptan a la necesidad del usuario, desde los inalámbricos, los gamers y los que tienen Bluetooth. Existen muchos muy económicos.



● Mini aire acondicionado: El inicio de clases coincide con la temporada más calurosa del año, por eso, para que te mantengas fresco, puedes encontrar este aire acondicionado portátil en Linio.com. Este gadget enfría el aire y se puede conectar vía USB a tu computadora. De esta manera, estarás “cool” hasta en las exposiciones más complicadas.

● Libros y Kindles: En internet podrás encontrar variedades de libros que se adecuen a las distintas etapas escolares. Además, en caso prefieras algo más práctico que te permita almacenar distintos libros en un solo artículo, puedes comprar un Kindle de Amazon.

● Útiles básicos: Plumones, gomas, lápices, tajadores, son algunos de los útiles básicos que necesitarás para este regreso a clases. Marcas populares como Sharpie, Elmer´s y Paper Mate, ya venden en línea.

● Computadoras all in one: Estas computadoras son muy completas, prácticas y además ocupa mucho menos espacio que los ordenadores tradicionales. Por otro lado, al ser mucho más tecnológica, gasta menos energía. Los chicos podrán usarla para estudiar y también para de vez en cuando probar algún juego.