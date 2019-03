Avon lanza, plan global para mejorar la vida de las muejres

AVON, la compañía para la mujer, realizó el “Conversatorio de Igualdad de Género y Empoderamiento Femenino”, iniciativa por el marco del día de la mujer y de la campaña mundial de Avon #todoxellas.

El conversatorio contó con la presencia de Jessica Palacios, gerente de marketing de Avon Perú, que se encargó de presentar la campaña global #todoxellas, que tiene como objetivo crear un mundo mejor para las mujeres e impactar positivamente en la vida de 100 millones de ellas al año.

Asimismo, se compartieron impactantes cifras de un estudio realizado a catorce mil mujeres alrededor del mundo, entre ellas mil peruanas, sobre su situación actual en diferentes ámbitos: el 50% de entrevistadas a nivel mundial considera que el potencial productivo de las mujeres está siendo desaprovechado y que no vive en una cultura que alienta emprendedoras, el 52% siente que las mujeres carecen de recursos financieros que le permitan iniciar su propio negocio. Además, el 89% de peruanas entrevistadas no tiene acceso a cuentas bancarias ni a ahorros personales y 67% de peruanas siente que no tiene apoyo en asesoramiento sobre cómo desarrollar su carrera.

“Los temas de participación de la mujer en la económica, su libertad de expresión y seguridad nunca han sido tan importantes y, como la red de mujeres más grande del mundo, en Avon nos comprometemos a comprender esos problemas y a apoyar a las mujeres para superarlos.” mencionó Jessica Palacios, gerente de marketing de Avon Perú.

El conversatorio tuvo las ponencias de mujeres peruanas que luchan día a día para lograr la equidad de género en diferentes ámbitos, como: Violeta Barrientos, representante de Manuela Ramos; Andrea de la Piedra, cofundadora de la empresa social Aequeales y Alessandra Mazzini, reconocida influencer y youtuber.

“Como compañía para la mujer Avon tiene el compromiso de educar y movilizar personas a nivel mundial en problemas que son de vital importancia para ella. En Avon no sólo nos preocupamos por empoderar a la mujer peruana a través del negocio propio, sino también por su salud e integridad física” finalizó Jessica Palacios, gerente de marketing de Avon Perú.

