Argentina: Alberto Fernández propone declarar al litio como “recurso estratégico”

Por: Gimena Fuertes, enviada especial a EE UU

Tras su discurso ante más de 80 empresarios y empresarias del sector energético, que brindó en la ciudad de Houston, Texas, el presidente Alberto Fernández dialogó con Tiempo Argentino y el resto de la prensa argentina que lo acompañó durante su gira por Estados Unidos. El mandatario sostuvo que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, planteará ante el directorio del Fondo la posibilidad de que Argentina no pague las sobretasas por su nivel de endeudamiento. Adelantó que quiere que Argentina declare al litio como “bien estratégico”, que pretende involucrar al Hemisferio Sur en la mesa de diálogo por la paz en Europa y contrapuso la teoría de “locos sueltos” que esbozó Mauricio Macri sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández.

“Estamos trabajando con el ministro Sergio Massa para dar certidumbre para que los empresarios inviertan en gas y energías renovables, como el hidrógeno, el litio y la energía solar. Se pretende fijar un escenario que no sea alterado y por eso necesita de aprobaciones legales. Lo mismo sería para los que construyen plantas de licuación de gas, para sacar gas natural convertirlo en gas licuado y llevarlo al resto del mundo”, enfatizó.

También dijo que le volvió a plantear Georgieva que no se sigan cobrando las sobretasas y aseguró que la funcionaria lo iba a plantear en la reunión del board del organismo 7 de octubre. Además, reiteró lo que dijo ante los estudiantes de la New School University este martes, cuando sostuvo que “el litio tiene que ser un recurso estratégico”. “Debemos actuar como país con una lógica común, siguiendo lo que hizo Chile, que declaró al litio bien estratégico. Para la Argentina es neceasrio preservar la buena producción y explotación. Los dueños de las reservas mineras son las provincias, tenemos una cuenca muy importante que parece estar ampliándose constantemente”, enfatizó.

“Con Kristalina hablé de la economía mundial y con (Emmanuel) Macron (presidente de Francia) también. Advertí que el escenario cambió sustancialmente y ella lo entiende perfectamente. También hablé del fondo de resiliencia que se puede llegar a crear a instancias nuestras e incluir a Argentina en los Derechos Especiales de Giro (DEG), eliminar los sobrecargos y dijo que en la próxima reunión de directorio lo va a poner en debate”, enfatizó.

El presidente sostuvo que quiere que el hemisferio sur tenga un lugar en una eventual mesa de diálogo por la paz, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. “Cuando visité a Macron y a Olaf Scholtz (canciller alemán) hace unos meses planteé que es una guerra que excede a la región. Además de los sectores en pugna, en el hemisferio sur hay pérdidas por la guerra que tienen que ver con el hambre. Por eso vine planteando que el hemisferio sur sea parte de una mesa que encuentre una solución al conflicto. O estás en la mesa o sos el menú. Queremos estar en la mesa”, enfatizó.

En otro tramo del diálogo con la prensa, el mandatario criticó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo titular, Mauricio Claver Carone, está ahora involucrado en un escándalo personal, pero que además hasta el momento no desembolsó los dólares acordados con el país. “Necesitamos que el banco responda los compromisos que tiene con Argentina y no lo ha hecho”, criticó.

Con respecto a la causa judicial que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández, Alberto sostuvo: “No podemos minimizar diciendo son un grupo de loquitos -en obvia referencia a la declaración del expmandatario Mauricio Macri-. No lo podemos naturalizar. Es muy grave lo que pasó, en Argentina llegó al extremo de que alguien gatille, gracias a dios, sin suerte, pero esto está pasando en todo el mundo”, sostuvo. Aquí siguen las preguntas y respuestas más relevantes del diáologo colectivo.

–¿Con Georgieva hubo algún planteo específico respecto a las metas 2023?

-Con Kristalina hablé de todo. Hablé mucho de la economía mundial. Fue el mismo tema que me ocupó gran parte de la charla con Macron y los que estuvimos anoche, no solamente Macron. Entonces le advertí que el escenario ha cambiado sustancialmente. Ella lo entiende perfectamente bien. No digo ninguna novedad porque lo ha dicho ella antes que yo, que el escenario ha cambiado mucho y que hay que revisar cosas también. Le hablé de los derechos especiales de giro, del Fondo de Resiliencia que se ha creado a instancias nuestras, y le planteé la necesidad de que la Argentina está incluida en esa distribución de DEG. Y hablamos de algunas cosas que yo insisto, por ejemplo, en eliminar los sobrecargos. Ella me dijo que en la próxima reunión de directorio iba a poner ese tema en debate. Fue una muy buena charla. Creo que fue muy constructiva y que tenemos una mirada común sobre los efectos de la guerra en la economía mundial.

-¿Se habló sobre la posibilidad de armar una mesa de negociaciones para la paz y que la Argentina o la Celac participen?

-Cuando lo visité a Macron y a Scholz hace unos meses, planteé que esa guerra que están librando Ucrania y Rusia, y donde está también involucrada Europa y Estados Unidos, es una guerra que excede mucho a la región y excede mucho a los que aparecen en sectores en pugna. Y que fundamentalmente en el hemisferio sur hay enormes pérdidas como consecuencia de esta guerra, y que la mayores pérdidas tienen que ver con con el hambre, lisa y llanamente. Desde entonces vine planteando la necesidad de que el hemisferio sur sea escuchado y parte de la mesa que encuentre una solución al conflicto. Así vino la invitación al G-7. Ayer el presidente Macron me invitó a un encuentro con el presidente de la Unión Africana y el presidente de Costa de Marfil, el presidente del Consejo Europeo. Estuvieron presentes además los cancilleres de Egipto y de India. Y volvimos a plantear la preocupación y nos planteamos una hoja de ruta para ver cómo podemos ser partícipes de una solución a este problema, que, si no nos involucramos, tememos que dure mucho tiempo. Queremos que termine cuanto antes. Como dije en mi discurso ante Naciones Unidas, yo valoro mucho de verdad el gesto del presidente Macron. Saben todos el afecto personal que le tengo y el respeto que me inspira. Y tiene que ver un poco con lo que ayer decía quién me presentó el New School. O estás en la mesa o sos el menú. Nosotros queremos estar en la mesa.

-En los próximos días el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) va a votar la remoción -o no- del presidente Mauricio Claver Carone, en función de un informe de un comité de ética independiente por supuestas malas conductas en ese cargo. Al respecto, ¿Argentina va a votar a favor o en contra de la remoción? Y, en caso de que ésta avanzara, ¿el país tiene pensado volver a presentar una candidatura propia para presidir el organismo?

-Honestamente, sobre ese tema no voy a opinar porque no conozco el informe. No conozco cuál es exactamente la imputación y por lo tanto no tengo nada que decir al respecto. Y por lo tanto tampoco puedo adelantar nada porque estamos hablando de un cuestionamiento que supone violaciones al estatuto del banco y la verdad no conozco el tema y no voy a opinar. Todos conocen lo que yo pienso de como el banco está siendo conducido a partir de los años de (Donald) Trump. Creo que no ha sido bueno para la región que el banco no quede en manos de un latinoamericano y la verdad que nosotros no estamos pensando en ocupar ese lugar. Sí lo que necesitamos es que el organiso rápidamente responda a los compromisos que tiene con Argentina y todavía no lo ha hecho.

-El gobernador Axel Kicillof reconoció que hay un debate abierto sobre la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). ¿Cuál sería su posición al respecto?

-La verdad es que es- como bien dijo Axel, es un debate que está abierto. Ustedes hablan todo el día del debate, así que está abierto, imposible de parar, pero la verdad es que con toda franqueza no quiero opinar de eso porque estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando ni en las PASO ni en relecciones, ni en cuál es la coyuntura política y personal, ni de mi espacio político. Estoy pensando en cómo sacar adelante los problemas que tenemos y son muchos y todos los días se agravan porque el mundo cada día está más difícil. Así que no tengo mucho más que agregar a lo que dijo Axel. Es un debate que se ha abierto, pero hay que ver cómo evoluciona. La verdad es que yo tengo otras prioridades hoy en día.

-¿Está siguiendo la investigación judicial sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández?

-Ayer lo hablamos con Macron, lo hablamos con Pedro Sánchez (mandatario español). Tras la pandemia se ha generado un desánimo social muy grande en todo el mundo y ese desánimo es aprovechado por sectores reactivos, a veces son más de izquierda, a veces más de derecha, pero parecen estar prevaleciendo los de derecha. Promueven un discurso realmente confortativo y un discurso de odio que a veces penetra en la cabeza de mucha gente y esto es un problema que tenemos que afrontar. En el discurso de ayer hablé de la necesidad de regular de algún modo el uso de las redes sociales para que allí deje de circular el discurso violento y el de odio. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer como sociedad porque nadie quiere lo que le pasó a Cristina. También está claro que hubo gente que fue y tiró antorchas prendidas a la Casa Rosada, que hubo gente que fue y tiró bolsas mortuorias, que hubo gente que puso una guillotina y que yo aparecía cada dos por tres en la Plaza de Mayo colgado de una soga. También es cierto que eso lo visualizaban muchas veces los medios y lo que digo es que hay que entender que eso no es bueno para una sociedad. Es definitivamente malo.

-¿Cree que el atentado está organizado o fueron actos independientes?

-Parece haber un grupo de personas que estaban todos de acuerdo en hacer lo que hicieron. Hasta donde se hay tres o cuatro detenidos. Entonces evidentemente hay un grupo de personas que estaban trabajando en eso. Después espero que la justicia determine si hay otros responsables que financiaron el tema o si el tema termina allí y no lo sé. Igualmente, ver un grupo de personas que hablan entre sí con la frialdad que hablaban de matar a alguien es algo que nos preocupa y que no podemos admitir como sociedad. Vuelvo a repetir: no podemos admitir. Tampoco podemos minimizarlo diciendo que son un grupo de loquitos. Lo digo con toda franqueza. Es muy grave lo que pasó y el mundo entero se conmovió por lo que le paso a Cristina. Por eso empecé el discurso en la ONU agradeciendo todos los gestos de solidaridad que recibimos como país. En todo caso lo que debemos hacer es una profunda reflexión como sociedad porque esto no está pasando sólo en Argentina, en el país llegó al extremo de que alguien gatille, gracias a Dios, sin suerte, sobre la cabeza de Cristina. Pero esto está pasando en todo el mundo.

Fuente: Agencia Nodal | Tiempo Argentino