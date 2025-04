Aprueban Lineamientos y pautas orientadoras para la implementación, funcionamiento y seguimiento de los Grupos Impulsores de Diálogo

Estos espacios permitirán recoger los aportes de la ciudanía sobre los objetivos prioritarios trazados en la Política Nacional de Cultura al 2030 y, priorizar así su atención, de manera oportuna.

El Ministerio de Cultura aprobó los “Lineamientos y pautas orientadoras para la implementación, funcionamiento y seguimiento de los Grupos Impulsores de Diálogo – GID” a nivel nacional conformados a través de la RM 00229-2020-DM-MC. Esto facilitará la implementación de mecanismos de participación ciudadana que involucren a gobiernos locales, regionales y al Ministerio de Cultura, en el marco de la Política Nacional de Cultura al 2030.

Los lineamientos son el resultado de un proceso que viene siendo impulsado por los Despachos Viceministeriales y la Unidad de Coordinación y Articulación Territorial, quienes en reuniones de trabajo con las direcciones desconcentradas de cultura y las direcciones de línea del Ministerio, identificaron la diversidad de condiciones de los territorios como fundamento de la aplicación de los mecanismos de diálogo. De igual manera, se ha contado con el aporte de organizaciones culturales, lo que ha permitido recoger de la ciudadanía temas prioritarios y consideraciones necesarias para un proceso de diálogo efectivo.

Los GID buscarán promover el diálogo descentralizado a nivel nacional, fortaleciendo la gobernanza cultural y los procesos de toma de decisión en el sector, haciéndolos más reflexivos, colaborativos y transparentes. Los cuatro grupos conformados a nivel nacional son: “Grupo impulsor de diálogo del Oriente del Perú”, “Grupo impulsor de diálogo del Centro del Perú”, “Grupo impulsor de diálogo del Sur del Perú”, y “Grupo impulsor de diálogo del Norte del Perú”. Las organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar de los mecanismos en cada GID pueden pedir información al correo electrónico espaciosdedialogo@cultura.gob.pe.

Como se recuerda, en julio pasado, se aprobó la Política Nacional de Cultura al 2030, que orientará e integrará durante los próximos diez años la intervención del Estado en materia cultural, con el propósito de generar las condiciones para el adecuado ejercicio de los derechos culturales de los peruanos y peruanas.

En la resolución que lleva la firma del ministro de Cultura, Alejandro Neyra, se señala que la implementación de los lineamientos y pautas, estará a cargo del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el Viceministerio de Interculturalidad y la Unidad de Coordinación y Articulación Territorial.

________________________________

P :Si no lo va a reciclar no imprima este e-mail. Y si lo va a imprimir, use ambos lados. Gracias!

________________________________

________________________________

El contenido del presente mensaje es de carácter confidencial, la información es relevante y de exclusivo interés para su destinatario. En caso lo haya recibido por error deberá abstenerse de usarlo, reproducirlo o difundirlo en forma parcial o total; mucho agradeceremos eliminarlo y notificarlo al remitente y/o a postmaster@cultura.gob.pe.

El sistema de correo electrónico del Ministerio de Cultura está destinado exclusivamente para sus propios fines conforme a Ley, normas y sus propias directivas. La información contenida está sujeta a la protección de derechos de autor y de las comunicaciones.