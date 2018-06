“¿El Apra furgón de cola del fujimorismo?”… Por: Octavio Huachani Sánchez

Los últimos hechos autoritarios mostrados por Fuerza Popular evidencian que estamos ante una dictadura parlamentaria, lo que la provocado que distintos colectivos y organizaciones salieran a la calles para protestar y rechazar el abuso de poder parlamentario de este grupo político que tiene mayoría en el Congreso.

Según Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos “vamos camino a una dictadura parlamentaria”.

Por su parte Walter Albán, director ejecutivo de Proética, señaló que “hay un abuso del poder, sin duda, por parte de la mayoría en el Congreso, que llega a niveles que francamente no dejan de sorprendernos, porque no pensamos que podrían ir hasta este límite”.

Anteriormente, el ex primer ministro Fernando Zavala, había señalado que “una cosa es el control político, pero otra es el abuso de poder”.

Claro, dirán algunos, esta demostración de poder los fujimoristas lo anunciaron desde el comienzo y no debería sorprendernos.

Puede ser ¿Pero qué hubiera pasado si en las elecciones del 2016 la ganadora hubiese sido Keiko Fujimori? De haber ganado la presidencia, además del Parlamento, el suyo habría sido un gobierno sin oposición alguna. Pero la concentración del poder puede llevar al abuso del mismo. Si analizamos el comportamiento de Fuerza Popular ante los procesos judiciales que enfrenta su lideresa es obvio suponer que habrían intervenido arbitrariamente la fiscalía y el Poder Judicial, además de nombrar magistrados afines en el Tribunal Constitucional.

Pero el abuso del poder también genera una mayor resistencia. La última encuesta de Ipsos muestra el rechazo a las prepotencias de Fuerza Popular.

Pero lo penoso, aunque no sorprendente, es que el Apra un partido con más 90 años de vida política se haya convertido en furgón de cola del fujimorismo. A excepción de Jorge del Castillo los otros cuatro integrantes de la bancada apristas piensan y actúan igual que los congresistas de Fuerza Popular.

Y justamente Del Castillo levantó la voz para señalar que estaba absolutamente en contra de que el Apra sea ‘furgón de cola’ de nadie y del fujimorismo tampoco.

Y un ejemplo de este cuasi matrimonio Fujis-apristas, es el proyecto de ley presentando por Mauricio Mulder sobre la prohibición de la publicidad estatal en medios de comunicación que Luis Galarreta, presidente del Congreso, no tiene reparos un utilizar para amenazar a los periodistas que le hacen preguntas incomodas e incluso de calificar como viudas de la prensa mermelera a quienes osan criticarlos.

Ante esta situación, surge la pregunta:¿qué hubiera manifestado el compañero Jefe del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre?

Veamos:

“(…) gobernar no es mandar, no es abusar, no es convertir el poder en tablado de todas las pasiones inferiores, en instrumento de venganza, en cadalso de libertades; gobernar es conducir, es educar, es ejemplarizar, es redimir”.

“Quienes han creído que la única misión del aprismo era llegar a Palacio, están equivocados. A Palacio llega cualquiera, porque el camino de Palacio se compra con oro o se conquista con fusiles. Pero la misión del aprismo era llegar a la conciencia del pueblo antes que llegar a Palacio”.

¿Y ahora qué dirá el compañero Mulder?

