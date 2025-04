Alberto Otárola: «Gobierno implementó potente plataforma de diálogo»

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, resaltó la potente plataforma de diálogo con alcaldes implementada desde el Ejecutivo.

En el marco del programa Con Punche Regional, realizado en Lambayeque, Otárola resaltó las rondas de diálogo que ha venido realizando la presidenta Dina Boluarte con los alcaldes de diversas regiones.

«Ustedes pueden ser testigos de que hemos iniciado e implementado una plataforma muy potente de diálogo. La señora Presidenta recibe todos los días a los alcaldes de todo Perú«, sentenció.

El jefe del Gabinete enfatizó que los alcaldes son atendidos diariamente, lo que permite escuchar las necesidades de las regiones y tomar las decisiones por las instancias correspondientes.

«Todos los días tiene reuniones con los alcaldes (…) para hacer seguimiento y poder ayudarlos en la medida de las posibilidades y lo que dé también nuestra caja fiscal«, añadió.

Además, indicó que este segundo Con Punche Regional, programa que tiene el objetivo de impulsar la reactivación económica del país, tendrá resultados óptimos para el desarrollo y crecimiento de Lambayeque.

«Esta reunión, este segundo Con Punche Regional en Lambayeque, va a tener un resultado óptimo para esta región y sobre todo va a permitir que, desechando la demagogia y la obra no ejecutada, podamos hacer una evaluación de manera realista a final de año, señor gobernador, y decir esta es la obra de la presidenta Dina Boluarte en Lambayeque«, finalizó Otárola.

Presidenta: reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se irán descentralizando

Reunión de este organismo se desarrollará el próximo miércoles tras Consejo de Ministros

La Presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad se irán descentralizando con la finalidad de darle una salida a aquellas zonas del país donde hay mayor incidencia delincuencial o de criminalidad.

Durante su participación en la mesa de diálogo por la paz y la gobernabilidad denominado Con Punche Regional, desarrollada en Lambayeque, adelantó que la reunión de este organismo se desarrollará el próximo miércoles 1 de marzo luego de la sesión del Consejo de Ministros.

«Conforme avancemos iremos descentralizando estas reuniones y seguramente pondremos en orden de prioridad, dónde hay mayor incidencia delincuencial o de criminalidad estaremos en ese lugar en primer orden y así en cascada en todo el territorio nacional se llevarán a cabo estas reuniones de manera descentralizada«, manifestó.

Más temprano, la Mandataria había adelanto que la próxima semana se reunirá el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de acordar medidas para resolver el problema de la inseguridad que afecta a la población del país e invitó a todos a trabajar juntos contra este flagelo que afecta a todas las regiones.

Visita a Puno

En otro momento, al ser consultada sobre cuándo visitaría la región Puno, indicó que desde el inicio de su gestión diversos funcionarios del Gobierno viajan constantemente a dicha zona del país, con la finalidad de dialogar con todas las autoridades.

«Pido a ustedes a deponer las medidas de fuerza y apostar por el diálogo y la recuperación económica en Puno, (…) es el momento de deponer las posiciones políticas porque las marchas de protesta no ponían temas para la agenda social, sino que solamente planteaban pedidos políticos«, refirió.

Al respecto dijo que dichos pedidos no pasan por el Poder Ejecutivo y que ni la Presidenta de la República y los ministros de Estado, «están en la capacidad de resolver los puntos políticos que plantean algunos manifestantes en Puno«.

«Lo que pide ese pequeño grupo es que se cierre el Congreso, yo no puedo cerrar el Congreso; piden asamblea constituyente, yo no puedo hacerlo; piden que se libere a Pedro Castillo, yo no puedo liberarlo; piden adelanto de elecciones y nosotros propusimos dos proyectos; también piden mi renuncia, pero con mi renuncia no se gana nada, y no es mi alternativa renunciar«, aseguró.

Apoyo a víctimas y huelga

Por otro lado, precisó que la atención a los deudos de los fallecidos durante las protestas no se centrarán solo en un beneficio económico, sino también apoyo psicológico, becas para los hijos y acceso a programas como Pensión 65 para las personas mayores.

En cuanto a la huelga magisterial anunciada por la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), indicó que no tiene sentido una propuesta como esta debido a que se están atendiendo los pliegos de reclamos de este gremio.

Fuente: Agencia Andina