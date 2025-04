A pocos meses de su término; PRODUCE no concreta el proceso de formalización de las cooperativas pesqueras

900 embarcaciones pesqueras aún no obtienen sus permisos de pesca.

El próximo 31 de julio vence el proceso de formalización de poco más de 900 embarcaciones pesqueras de las Cooperativas Pesqueras «San José», «La Tortuga» y «La Islilla» y hasta la fecha, los usuarios no solo no llegan a obtener sus permisos de pesca, sino que el Ministerio de la Producción (PRODUCE) no termina aún de definir la fórmula legal para obtenerlo, alertó José Mario Fiestas, gerente de la Cooperativa Pesquera San José Limitada.

Cabe recordar que desde el año 2020 la norma exige iniciar un proceso de adecuación de los permisos de pesca, pero este no se ha completado.

Fiestas señaló que el pasado mes de enero, el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes Espejo anunció que se publicaría una norma que, finalmente, facilitara el proceso de obtención de los permisos de pesca y permitiría que los pescadores lograran finalmente, obtener un permiso definitivo.

No obstante, denunció que en una muestra de bajos niveles de coordinación a la interna de PRODUCE, las direcciones generales a cargo de dar cumplimiento a las directivas del ministro han incumplido hasta la fecha a lo previamente anunciado por el titular del sector.

En consecuencia, manifestó que entorpece el proceso y retrocede en los acuerdos planteados formalmente y que los pescadores artesanales no logren obtener sus permisos de pesca dentro del plazo límite legal.

«Nos exigen muchas cosas adicionales que no se señalan en otros procesos de formalización. Mientras a otros les han dado más facilidades; nosotros nos sentimos rezagados porque, a pesar de estar en la misma situación, nos imponen trabas para avanzar”, señaló el gerente de la Cooperativa Pesquera San José Limitada.

Además, Fiestas mencionó que no están pidiendo ir por el camino fácil ya que sólo están solicitando que se les trate de manera justa y equitativa.

Agregó que solo esperan que el proceso sea claro y que PRODUCE no retroceda en acuerdos ya anunciados con anterioridad.

En resumidas cuentas, el dirigente pesquero exigió al gobierno que cumpla con su compromiso de emitir la norma que disponga el procedimiento de adecuación de los permisos de pesca en el proceso de formalización de cooperativas pesqueras y así se pueda concluir en el menor tiempo posible con el mismo.

“Esto resulta importante, no solo para los miles de familias que dependen de la pesca artesanal, sino también para el desarrollo de la economía formal del país”, finalizó.