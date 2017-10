5 amenazas terroríficas que asustan a los usuarios desprotegidos

ESET Latinoamérica brinda una lista de las principales amenazas que horrorizan a los usuarios en época de Halloween.

Con la llegada de Halloween, muchas amenazas se valen del pánico de los usuarios para lograr su cometido. Estos ataques cuentan con el hecho de que los usuarios más desprevenidos caigan en la trampa y hagan clic, descarguen un archivo o ingresen a sus datos.

A continuación, el Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, compañía líder en detección proactiva de amenazas, presenta 5 tipo de amenazas terroríficas que intentan asustar a los internautas:

#1 Los temibles productos mágicos para perder peso

Los scams utilizan técnicas de propagación como increíbles promociones, cupones “exclusivos” que se viralizan por redes sociales, descuentos y regalos a quienes contestan encuestas, etc. Se debe estar muy atentos para identificar las señales de que un sitio o un correo son falsos. Los usuarios que hacen clic sin pensar en las consecuencias, caen en engaños y terminan propagándolos. Así que cuando ofrezcan asombrosos regalos, productos mágicos para perder peso y fabulosas promociones, lo más recomendable es estar alerta para detectarlos y evitar ser víctima.

#2 Las horripilantes estafas de soporte técnico

Este tipo de fraude es muy básico y simple. El estafador llama a la víctima por teléfono para desorientarla, y la persuade de que tiene un problema en el equipo y debe pagarle a la supuesta empresa que le está llamando para que lo solucione en forma remota. De este modo, puede llegar a acceder a la información de la víctima e inclusive instalar un software malicioso. La mejor manera de evitar este tipo de problemas es no otorgarle el acceso a la PC a nadie en quien no se pueda (o no se debería) confiar.

#3 El espeluznante robo de identidad

El robo de identidad ha sido siempre preocupante ya que los datos usurpados suelen ser utilizados para cometer fraudes o estafas. Existe mucha información que suele ser asociada a las personas, como direcciones de correo electrónico, perfiles de redes sociales, e información de juegos o banca en línea, que es de interés para cibercriminales; adueñarse de estos datos puede representar un beneficio económico. Una combinación de herramientas de seguridad y buenas prácticas, junto con la educación y concientización, son fundamentales para protegerse de estas amenazas.

#4 El aterrador negocio de los clics

Una de las amenazas más temidas es el spam, esos correos electrónicos que llenan a la bandeja de entrada y ofrecen desde servicios de alojamiento gratuitos en la nube hasta pastillas contra la calvicie. Por lo general, estos mensajes vienen de empresas legítimas que buscan dar a conocer sus productos y servicios. Por ello, es necesario que el usuario sea cuidadoso con dónde hace clic ya que podría estar dirigiéndose a sitios que busquen robar información personal o incluso descargar algún tipo de contenido malicioso en su computadora.

#5 El fantasma del scareware

El scareware (programas intimidatorios) es un software que intenta asustar y engañar al usuario para que tome un curso de acción determinado. El más común es el que se hace pasar por un producto antivirus que muestra una advertencia sobre problemas de seguridad presentes en el equipo, con el objetivo de que las personas que caen en el engaño, les paguen a los estafadores o descarguen códigos maliciosos desde la red. En el caso de algunos tipos de scareware con desarrollo más siniestro, cuando no logran asustar a los usuarios para que hagan una compra insensata, recurren a tácticas de ransomware y exigen el pago de una suma bajo una amenaza más evidente.

Ninguna de estas amenazas logrará asustar a los usuarios si siguen los consejos y aplican buenas prácticas como usar una solución de seguridad y mantener el software actualizado. ¡Que en este Halloween lo único que dé miedo sean las películas de terror y no las amenazas informáticas!

