El teletrabajo y sus principales beneficios para las madres de hoy

En un día tan especial como el día de la madre, Cisco hace hincapié en la importancia de una mayor adopción de soluciones colaborativas, que hará posible que más madres puedan desarrollar mejor su talento y crecimiento profesional, sin comprometer el tiempo y dedicación que quieren darle a su familia.

La principal barrera para el crecimiento del teletrabajo es de tipo cultural, por lo que es fundamental que las propias empresas vayan revirtiendo esta situación mediante el desarrollo de políticas internas que fomenten una mayor inclusión y diversidad en los centros de trabajo.

Según el último Reporte sobre Empresas Conectadas: Tendencias en Colaboración, Conocimientos y Estrategias en la Era Digital, 84% de las empresas asegura que las tecnologías de colaboración mejoraron la productividad de los empleados.

Las mujeres que se encuentran en la etapa de maternidad, no deberían ver postergadas o canceladas sus metas profesionales sino que deberían darles continuidad gracias a un mejor uso del teletrabajo. Hoy los empleados buscan esquemas de trabajo con horarios más flexibles, así como ser compensados por el logro de objetivos, para lo cual resulta clave poder hacer uso de herramientas tecnológicas que contribuyan en mejorar su productividad. Sin embargo, esto se vuelve mucho más valorado por las mujeres que se encuentran en un ciclo de vida, como el de la maternidad, en el que no pueden trabajar en una empresa que exige total rigidez horaria en las oficinas.

Está confirmado que las empresas que instalan tecnologías de colaboración para que sus empleados puedan realizar el trabajo de manera remota, mejoran su productividad y sus niveles de satisfacción, como lo destaca un último Reporte sobre Empresas Conectadas: Tendencias en Colaboración, Conocimientos y Estrategias en la Era Digital, en el que un 84% de las empresas, que implementaron tecnologías de colaboración, aseguró haber mejorado la productividad de sus empleados.

“Aunque en el Perú aún son pocos los ejemplos de empresas innovadoras que dotan a sus ejecutivos de las soluciones tecnológicas necesarias para que tengan mayor movilidad y flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar, hemos visto en el último año una mayor muestra de interés y una tendencia positiva en la adopción de soluciones de colaboración”, refiere Alba San Martín, Directora de Canales Latinoamérica para Cisco.

Políticas de inclusión para desarrollar el mejor talento en las madres profesionales

Las empresas que puedan ofrecer la opción de teletrabajo, sin duda, tendrán mayores posibilidades de retener el mejor talento y generar mayor compromiso entre sus colaboradores. “En la etapa en la que las ejecutivas tienen a los hijos pequeños, los esquemas rígidos y políticas restrictivas las obligan a dejar sus empleos, mientras que en un esquema de trabajo remoto y de compensación por objetivos, lo que se va lograr es comprometerlas aún más con la empresa y por mayor tiempo”, señala Alba San Martín.

En ese sentido, para la directora de canales de Cisco, resulta fundamental que la principal barrera para el crecimiento del teletrabajo en el país, que es de tipo cultural, pueda irse revirtiendo poco a poco. “Las empresas tradicionales están acostumbradas a tener a sus colaboradores a la vista, aunque su labor puedan hacerla de manera remota. Igualmente, muchas empresas pagan por horario, y no están familiarizadas con el pago por objetivos. Otro aspecto es la desconfianza, pues creen que los teletrabajadores no estarán dedicados a su labor si no están en la empresa”, sostiene.

Además, el teletrabajo ofrece otros beneficios que pueden convertir a las empresas en socialmente responsables, tanto para la relación que tienen con sus colaboradores como para reforzar su compromiso con el país, algunas de la cuales destacamos acá.

• El teletrabajo es inclusivo, ya que permite a más personas trabajar manejando de la manera más eficiente su tiempo. En el caso de las madres profesionales, una buena forma de evaluar el éxito del teletrabajo es evaluar el desempeño, a partir de determinados objetivos alcanzados.

• Reduce el tiempo perdido en el tráfico, pudiéndose, de esta forma, reinvertir en ser más productivos o para estar más con la familia, lo cual trae como consecuencia colaboradores más contentos y más motivados de trabajar en la empresa en la que están.

• Forma parte de una política verde, pues logra que menos gente se traslade de un lugar a otro, lo cual tiene un efecto positivo en la reducción de la contaminación.

• En el caso de las mujeres, el teletrabajo puede hacer que más mujeres se incorporen al mundo laboral. Esto será posible si hay más empresas que faciliten el trabajo remoto y con horarios flexibles.

• El teletrabajo está siendo un gran aliado del crecimiento de nuevos emprendimientos, que nacen con un mindset distinto, promoviendo una cultura de flexibilidad y atrayendo el talento, lo cual muestra un panorama más positivo a futuro.

