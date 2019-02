Susan Ochoa en Viña del mar dispuesta a adueñarse de la victoria

Susan Ochoa ya se encuentra en Viña del Mar, lista para deslumbrar con su talento y sacar cara por nuestro país, a la vez que nos presenta el videoclip de su tema “LA DUEÑA SOY YO”.

Cuando se encontró por primera vez sobre un escenario, con un público expectante delante de ella, Susan, aun una niña, sentía como la emoción le hacía latir el corazón a toda velocidad, sintiendo que allí se condesaba el fruto de todo su trabajo y dedicación. Sin embargo, lo que ella no podía saber en ese entonces, es que aquel solo seria el primer paso en una carrera que la llevaría cada vez más alto. Hoy, que nuestra querida Susan ya se encuentra en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, esto se hace especialmente cierto.

“Ya no más” es el tema compuesto por Eva Ayllon, Pelo de Ambrosio y Jesús Rodriguez, con el que Susan nos representará en la categoría “Internacional” y que sin duda deslumbrará a jueces y asistentes por igual, pues la gran novedad de la presente edición consiste en que, por primera vez, el público podrá votar y tener un rol activo en la elección del ganador.

La primera presentación de nuestra compatriota será el sábado 24 de Febrero, debemos de estar atentos, ya que la votación del publico ahora es parte fundamental.

Hace unas semanas lanzó su primer disco que lleva por nombre “La dueña soy yo” y que reúne una serie de composiciones simplemente impresionantes, interpretadas no solo con desbordante talento, sino también con una pasión que no tiene igual. El disco, producido por ‘el viejo’ Jesús Rodríguez, hace gala de un muy necesario mensaje de empoderamiento femenino y desde su salida al mercado se ha convertido en un rotundo éxito. “Porque esta hembra no llora” fue el primer sencillo que se desprendió de este trabajo y de inmediato se alzo como una favorita en todo el país.

Ahora, Susan nos presenta “La dueña soy yo”, tema compuesto por ella misma y que es el segundo videoclip que nos presenta y que hace gala de su inconfundible estilo. La sorpresa de este vídeo es la aparición del periodista Bruno Vernal de América espectáculos.

Todas estas novedades y noticias, mantienen a Susan en la cúspide de nuestro panorama musical. Debido a esto no resulta una sorpresa saber que es ella quien está sacando cara por el Perú entero con su enorme talento.

