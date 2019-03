Secretaría General Iberoamericana insta a alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, también se sumó a las

voces de otras 25 mujeres líderesinternacionales que, en una carta abierta

publicada en medios de comunicación de todo el mundo, defienden la presencia de las mujeres en los organismos multilaterales como catalizadoras del cambio.

Madrid, España – Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, hizo un llamamiento para intensificar los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el organismo que lidera Grynspan, tiene como una de sus prioridades promover la eliminación de leyes que discriminan a las mujeres e impiden su autonomía y plena participación en la economía. Un reciente informe de la SEGIB y ONU Mujeres, titulado “Análisis de legislación discriminatoria en América Latina y el Caribe”, subraya que en 13 países de la región las mujeres tienen prohibiciones para desarrollar algunos trabajos que sí pueden realizar los hombres.

Por eso, el reporte insta a derogar esas normas y a promulgar otras nuevas que reconozcan legalmente el trabajo doméstico no remunerado, la igualdad de salarios y los derechos patrimoniales de la mujer.

Y añade que es urgente que se creen sistemas legales que fomenten el acceso en igualdad de hombres y mujeres al crédito, el empleo formal y la protección social. • Descargue el informe completo La SEGIB llevará estos temas a la 63ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), que tendrá lugar el 12 de marzo en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. “Todos los estudios muestran que, si eliminamos las barreras para el empoderamiento económico de las mujeres, vamos a tener un crecimiento más dinámico e inclusivo, más equidad y menos pobreza”, aseguró Rebeca Grynspan.

Por otra parte, la secretaria general iberoamericana se sumó a las voces de otras 25 mujeres líderes globales que, en una carta abierta publicada en medios de comunicación de todo el mundo, defienden la presencia de las mujeres en los organismos internacionales como catalizadoras del cambio e instan a usar el multilateralismo como herramienta para alcanzar la total paridad de género.

El texto, titulado “Mujeres Líderes, voces por el cambio y la inclusión”, lleva las firmas de Christiana Figueres (ex Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), Susana Malcorra (ex Ministra de Relaciones Exteriores de Argentina y ex Secretaria General Adjunta del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno de las Naciones Unidas), Gina Casar (ex Administradora Asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Margaret Chan (ex Directora General de la Organización Mundial de las Salud), Mary Robinson (ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) e Irina Bokova (ex Directora General de la UNESCO), entre otras. • Vea nuestro especial sobre la igualdad de género en Somos Iberoamérica

