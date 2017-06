Real Madrid vs. Manchester United, una final de 6,076 millones de euros

Los clubes más valiosos del mundo, el campeón de la Liga de Campeones, Real Madrid, con un valor de 2.976 millones de euros, se enfrentará al vigente campeón de la Liga de Europa, el Manchester United, con un valor de 3,100 millones de euros, por la Supercopa de Europa 2017, el 8 de agosto, en el estadio Philip II Arena de Skopje.

El conjunto de Zinedine Zidane y el de Jose Mourinho, extécnico del cuadro blanco, se medirán en el estadio Philip II Arena de Skopje, el próximo 8 de agosto

Este será un encuentro de poder a poder en donde “Mou” se verá las caras contra el club que estuvo al frente hace un par de temporadas.

El anterior campeón es el Real Madrid, que venció al Sevilla por 3-2 en el estadio Lerkendal de Trondheim el año pasado.

El conjunto blanco tiene tres títulos de esta competición, en tanto que el United tiene uno, el que logró en 1991 ante el Estrella Roja.

Valiosos

No hay quien pueda con el Manchester United fuera del campo. La entidad de Old Trafford es el club más valioso de Europa con un valor de casi 3.100 millones de euros, según el informe The European Football Elite 2017 elaborado por la consultora KPMG. El United supera en el ranking al Real Madrid, segundo con un valor de 2.976 millones.

A pesar de la falta de éxitos deportivos (ha estado ausente en dos de las tres últimas Ligas de Campeones), al Manchester United le continúa funcionando su máquina comercial.

La propia y la de la Premier, que con su jugoso contrato televisivo ‘cuela’ a ocho equipos entre las 20 entidades con mayor valor.

A la zaga de los dos gigantes está el Barcelona, con un valor estimado de 2.765 millones de euros, y cuarto es el Bayern, con 2.445 millones.

Superclásico

Además de la Supercopa de Europa, el el Real Madrid se verá las caras frente al Barcelona por la Supercopa de España en duelos de ida y vuelta.

Por ganar la Liga y los culés la Copa del Rey, chocarán en partidos que todavía las fechas oficialmente no se han dado a conocer.

Aunque de primera instancia se informa que posiblemente se vaya a jugar el 8 y 15 de agosto.

(Fuente: Andina)

