“EL VICEPRESIDENTE:nominada a 8 premios de la academia

Bajo la batuta de Adam Mckay, Christian Bale regresa a la cartelera con “El vicepresidente. Más allá del poder”, filme en el que el británico da vida al político estadunidense Dick Cheney, quien de ser un joven alcohólico bueno para nada, se convirtió en vicepresidente durante el gobierno de George W. Bush, tomando decisiones de impacto global, como cuando ideó el ataque a Irak.

Gracias a esta nueva participación, Bale, el reconocido actor de El Maquinista, ha logrado la nominación a MEJOR ACTOR EN PELÍCULA DE COMEDIA O MUSICAL en los premios de La Academia; además, 7 nominaciones más convierten a “El Vicepresidente: Más allá del poder” en una de las películas mejor realizada en los últimos tiempos.

Tras ser nominada a mejor película, las siguientes nominaciones que consiguió la dirección de Adam McKay han sido:

– Mejor actriz de reparto: Amy Adams

– Mejor guión original: Adam McKay

– Mejor edición: Hank Corwin

– Mejor actor de reparto: Sam Rockwell

– Mejor director: Adam McKay

– Mejor maquillaje y peinado

“El vicepresidente: Más allá del poder” es un filme deleitable que hace uso del humor para evidenciar los juegos de poder, las alianzas y los intereses que se mueven en las altas esferas para saciar los intereses no de una nación, sino de un reducido grupo de políticos o empresarios que siempre quieren más. El filme ha conquistado tanto a la crítica como al público en general y se ha convertido en uno de los proyectos más fuertes para contender por algún premio Oscar el próximo 24 de febrero al contar con ocho nominaciones. Así que ya no hay excusa para no ir al cine a disfrutar de esta linda historia.

