YOHANN TURBET

CIUDADANO DE MUNDO QUE TIENE ORGULLO FRANCÉS

Entrevista al director de la Alianza Francesa de Lima, al servidor público, al niño, al deportista, en el SER HUMANO de Yohann Turbet a un mes del día nacional de Francia

Por Claudia Chávez Rivero – Gonzáles

Lima, 14 de junio 2018 (peruinforma.com) .- Tan simple y tan profundo como reconocerse SER HUMANO con una vida espiritual, intelectual, con aciertos, con errores en esta vida de CULTURAS son algunas de las reflexiones en la conversación con Yohann Turbet a casi dos meses de su partida de Lima y a uno del día nacional de Francia, tras cuatro años de intensa labor en la Alianza Francesa de Lima.

”Yo parto de una base conceptual muy sencilla, que TODOS SOMOS SERES HUMANOS y al final cada uno tiene su trayectoria de vida que puede ser ilustrada por la ropa que usa, por su forma de expresarse, por sus hobbies, por su nivel de riqueza económica, pero al final todos tenemos un mismo cuerpo, un mismo cerebro”.

Este hombre joven, profundamente atento a las preguntas, alto, con valores, de una silueta delgada, así como la descripción pasa de una realidad física a una inmaterial, transita en el tema cultural, por el humanístico, el crecimiento económico, el desarrollo económico y su respuesta que todos SOMOS SERES HUMANOS, tan simple como recordarlo. Todo responde a eliminar el prejuicio elitista sobre el concepto de la palabra cultura para abordarlo de forma lúdica, que acerque a las personas de las CULTURAS en las diversas actividades de la Alianza Francesa que está bajo su dirección.

El prejuicio que considera que la cultura es para una élite ¿Ese prejuicio peruano parte por un tema de división étnica? De manera realista sabe que desgraciadamente los orígenes geográficos, sociales y económico, distinguen la alta cultura y la cultura popular (como baja cultura). Y su análisis lo lleva a enfatizar ”allí nos estamos equivocando”.

”Lo más importante es el reconocimiento de las culturas” es decir hay un problema de elitismo en la cultura cuando hay una sola cultura” Por ejemplo, ”nos preocupa que las personas (fuera de Lima metropolitana) no vayan a la opera o al teatro, pero no nos preocupamos que la gente de San Isidro vaya a los carnavales populares o a las fiestas folklóricas, pero deberían”.

¿En Perú el concepto de ”puertas abiertas” a todas las voces de manera democrática en el tema cultural no se ha realizado porque la educación y la voluntad política han estado ausentes por décadas?

”No hay que engañarse, el Perú no es un caso aparte. La cultura en todos los países sigue siendo una cuestión de élite en Perú y en todos los países”. Francia lleva más 50 años de política pública de democratización de la cultura y lo ha logrado (no al 100%), queda muchísimo por hacer”.

”En ese sentido, hay que abrir las puertas, bajar los precios (de eventos), el Estado tiene que intervenir para que los precios no sean tan altos porque la cultura en sí no es una economía inmediatamente rentable, lo es a mediano y largo plazo, por eso el papel del Estado es importante y obviamente en Perú falta esa inclusión pública”.

A propósito de la realidad de culturas que coexisten, destaca en Perú, el nombramiento de la ministra de cultura debido a que su eje de especialidad es la interculturalidad: el diálogo entre culturas.

”Eso es lo que hemos querido mostrar a través de la Alianza Francesa que las culturas son múltiples, son diversas, y efectivamente la cultura no es reservada para una élite, pero tampoco, está hecha por una élite, es decir que cualquier persona, cualquiera sea su medio social, su origen étnico o geográfico produce cultura y esas culturas deben ser valorizadas y puestas en un mismo nivel. Me gusta o no me gusta es otra cosa”.

El MESTIZAJE y las CULTURAS. ¿En Francia lo han sabido valorar?. Aquí el factor humano, y miramos hacia afuera, ¿falta enfocarnos, tener un poco más de nacionalismo como lo tiene Francia?.

”Francia de cierto modo ha conseguido una identidad multicultural, pero no tanto porque estamos en un momento en el cual estamos ilusionados sobre una supuesta identidad francesa que ya no existe hace mucho tiempo. LO QUE SÍ CONFORMA LA IDENTIDAD FRANCESA ES EL PAPEL DEL ESTADO, ES EL PAPEL DE LA REDISTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y LAS RIQUEZAS, ES EL SERVICIO PÚBLICO GRATUITO: EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, DEPORTE, TRANSPORTE PÚBLICO CASI GRATUITOS, ES LA IGUALDAD. ESOS SI SON VALORES FRANCESES, pero ahora que estamos regresando a una era mucho más conservadora en todo el mundo y a un movimiento conservador fuerte. Francia está dentro de ese movimiento. No es lo peor-, ah, -NOS ILUSIONAMOS. Es típico de los periodos de crisis económica, ilusionarnos con UNA SUPUESTA identidad francesa y los problemas que hubo con los atentados, etc., claramente vienen de que no hemos sabido integrar suficientemente la diversidad étnica, cultural que existe en Francia, sí o sí, es un hecho. Francia siempre fue un lugar de migración, de acogida y debe seguir siéndolo y el pueblo francés es cada vez más mestizo y está muy bien así, sin embargo, mucha gente que es cada vez más conservadora y se ilusiona con UNA identidad francesa”.

ORGULLO FRANCÉS MÁS QUE NACIONALISMO

”En Francia no hay nacionalismo tan fuerte, hay orgullo nacional y unión nacional detrás de esos valores fuertes. Al final, hay tanto orgullo sobre los VALORES DE SERVICIO PÚBLICO, ESTADO SOCIAL, ESTADO DE DERECHO, JUSTICIA, que no se necesita tanto nacionalismo (de forma, sino de fondo). Justamente la CULTURA PERMITE CONCENTRARNOS EN EL FONDO y no en los símbolos superficiales como el protocolo o la historia mitificada que todos los países tienen, como versión oficial de su historia”.

EN EL CASO DEL PERÚ Y SU IDENTIDAD

”Estoy seguro que Perú logrará encontrar su identidad propia a través de su historia popular, de sus costumbres proyectándolas hacia el futuro. Lo que pasó con la gastronomía: retomó el pasado, retomó las influencias exteriores, retomó los elementos populares y lo proyectó al futuro con algo totalmente creativo, inventivo y eso conforma una identidad imprescindible, indiscutible en el Perú y puede pasar eso en todos los ámbitos y estoy convencido que Perú está en ese camino de crear su propia identidad gracias a su mestizaje, gracias a su diversidad, mucho más que por símbolo nacionales que todos los países tenemos, pero que al final se quedan en la superficialidad”.

NO ES CASUALIDAD QUE YOHANN TURBET SEA UN APASIONADO DE LA PALTA: ‘‘El pan con palta podría comerlo mañana, tarde y noche”.

”Los grandes chefs que han logrado que el Perú sea el país ahora más reconocido a nivel mundial por su gastronomía y es esa gastronomía una maravillosa ilustración de la fusión cultural del Perú. No es sólo una cocina elitista o sólo peruana. Cuando Gastón inició este movimiento volvió a reconocer los elementos gastronómicos populares que habían sido olvidados: la palta, la quinua, los paltos populares que se comen en los comedores, en los pueblos, les dio sus ”títulos de nobleza (como se dice en Francia) y eso es maravilloso porque ha logrado hacer alta gastronomía a partir de las fusiones y de los elementos gastronómicos populares y gracias a eso, los grandes chefs al igual que cualquier cocinero en un comedor o restaurante han logrado construir unas GASTRONOMÌAS PERUANAS QUE UNEN A TODOS LOS PERUANOS. Es un movimiento de fondo, que toma sus raíces en las migraciones que llegaron al Perú y en la identidad popular peruana han logrado construir algo maravilloso que representa la identidad cultural peruana actual. Es el único país de Latinoamérica que ha tenido ese movimiento cultural o gastronómico, que ha llegado a esa cumbre de inventiva, de genio y que logra unir a todos los peruanos”.

SU VISIÓN HUMANISTA DESCARTA BARRERAS

”Hay muchas cosas que no manejamos, si me va bien en la vida, no es necesariamente gracias a mi, o por mi culpa, sino también por la herencia que puede ser positiva como negativa. Los diferentes estilos de vida existen, pero uno nunca debe dejar de lado la certidumbre que TODOS SOMOS SERES HUMANOS y siempre a menudo aprendo mucho más del chofer o del guardaespalda que de una persona que (puede ostentar un alto cargo), Y hay conversaciones más ricas con la persona que atiende, que se ha involucrado, que una persona que acude por una invitación” ”Poner barreras entre nosotros por razones sociales o profesionales no tiene sentido porque todos somos seres humanos” (tan simple como eso) y la CULTURA SE NUTRE DE ESO JUSTAMENTE”.

AL DIRECTOR DE LA ALIANZA FRANCESA DE LIMA, ES UNA DE LAS PERSONAS QUE SE LE VE INTEGRAL. NO SE PERCIBE UNA DIVISIÓN ENTRE EL DIRECTOR Y SU VIDA PERSONAL.

”Lo que me gusta es que todo sea un conjunto integrado, es decir, lo que hace que me quede animado, motivado o comprometido es justamente que no haya una división entre el yo privado y el yo público. Lo que si me mataría las ganas, sería que a las 6:30 pm. termine mi horario de trabajo, entonces regreso a casa y en casa pase a mi vida personal. Será que yo siempre he tenido una vida integrada: lo público y lo privado y cualquier cosa privada puede enriquecer mi vida profesional y viceversa. Y saber que uno va a trabajar no sé cuántas horas a la semana, entonces si ese trabajo no te enriquece, la verdad sería una pena. YO PUEDO DEDICAR 70 ó 90 HORAS A LA SEMANA A MI TRABAJO SIN PROBLEMA, PERO CON LA CONDICIÓN QUE ESE TRABAJADO ME NUTRA Y ALIMENTE MI VIDA INTELECTUAL, ESPIRITUAL, y lo bueno cuando estás en una institución tan grande es que tienes muchos colaboradores que todo el día, todo el año te nutren, te dan alimento, te animan, te motivan, comparten sus pensamientos, sus ideas, sus ganas, sus proyectos, sus problemas, sus inquietudes, y creo que al final mi motor es eso, MI MOTOR ES QUE NO TENGO UNA VIDA DIVIDIDA”.

LA PROFUNDIDAD DE LO QUE PARECE INGENUO

”Al final todo es un movimiento permanente que intento que me haga crecer cada día de manera muy naive, muy ingenua. SI CADA DÍA PUEDE ENSEÑARME ALGO, GENIAL Y ENTONCES, ESE ES EL MOVIMIENTO PERMANENTE QUE ME ALIMENTA y al final me doy cuenta que SI ESA DINÁMICA SE ROMPE, AHÍ SI PIERDO ENERGÍA. Y creo que al final lo que te nutre primero es no tener rutina, no tengo un día que se parece al otro, incluso mi modo de ir de mi casa al trabajo puede cambiar, puedo ir en bicileta, puedo ir caminando, puedo ir en taxi, y eso por ejemplo, me anima, el no tener esa rutina donde tener un itinerario definido, tener un horario definido”.

¿El tema del transporte lo hace exprofesamente para variar la rutina?

”Sí, porque si cambias de rutina de un día a otro, cada vez más cosas, tienes la oportunidad de sorprenderte. Si vas tres días en bicicleta, al cuarto día, estás feliz de tomar taxi y viceversa. Siempre estás feliz de hacer algo nuevo”.

A LA INTERACCIÓN PERMANENTE ENTRE SU VIDA PÚBLICA, PROFESIONAL Y PRIVADA, SUMA EL ALIVIO DE TENSIONES CON LOS VIAJES Y LA ACTIVIDAD FÍSCA.

”Creo que algo que me nutre mucho son los viajes. Soy totalmente dependiente ”adicto” a los viajes y debo confesar que Perú no te engaña con los viajes, es un país que te los ofrece…es verdad que necesito trabajar, pero moviéndome mucho ahí, y en mi vida personal cada vez que tomo vacaciones aunque nunca me desconecto del trabajo, sí viajo, viajo lejos, me encanta descubrir, descubrir de nuevo, osea ir de nuevo a los lugares donde ya he ído para profundizar mi conocimiento de la zona y dejarme sorprender, visitar museos, ver espectáculos, caminar y cuando viajo caminar me alimenta muchísimo, cuando camino, pienso”.

En la práctica de deportes acuáticos, le gusta la natación en mar abierto y piscina, windsurfing y sky naútico.

”Me encanta hacer deporte. Me gusta mucho nadar, nado bastante”.

Practica yoga porque le permite concentrarse: ”En el día lo más difícil es concentrarse, uno siempre está muy distraído por mil cosas”. ”El yoga es una disciplina casi cotidiana que te permite reconcentrarte, sobre tí mismo, tus flujos internos, y durante una hora el resto no existe, eso te permite ser mucho más eficiente después porque te permite estar más concentrado en tus asuntos profesionales.

Le gusta ver deporte sobre todas las disciplinas, por ciertos eventos, por la unión que produce, por la alegría: ”Soy fanático de ver los Juegos Olímpicos, me parece absolutamente fascinante y desde que soy niño ver el sky, el patinaje artístico, me parece maravilloso”.

EL NIÑO QUE RECIBIÓ CONFIANZA

”Tengo la suerte inmensa de haber crecido en una familia unida donde el AMOR de los padres a sus hijos se sentía cada día, pero se sentía de manera no estereotipada con protocolos, costumbres familiares o cosas así, se sentía esencialmente porque confiaban en nosotros, sus hijos, y me doy cuenta que esa CONFIANZA que tenían en nosotros te hace crecer que NADA ES IMPOSIBLE y al final si haces las cosas con HONESTIDAD, todo sale BIEN. Y al final mis padres, de un lado nunca me han presionado ”tienes que ser mejor, tienes que sacar buenas notas, tienes que hacer eso, nunca, y a la vez nunca me han dicho eso no lo puedes hacer porque es imposible, eso no se hace, ni pienses en eso, eso está mal, no eres suficientemente bueno para hacer eso, SÓLO CONFIABAN: ”Si quieres hacerlo es que es bueno para ti, si sueñas con eso es que lo vas a hacer y cuando tenía tres años (un recuerdo muy fijo): mi mamá me dejó comprar el pan solo y cuando regresé a casa, dije ¡guau!, confía en mí. Es fuerte crecer sin ser reprimido, quita los miedos. ”Todos tenemos nuestras angustias, nuestros miedos, etc., pero saber que al final si quieres hacer las cosas, puedes hacerlas y sobre todo tienes derecho a hacerlas. Si sueñas con eso, hazlo”.

ESPÍRITU EDUCATIVO muy fuerte, muy positivo TRASMITIDO POR SUS PADRES.

”Si uno está bien en su cuerpo, en su espíritu, si uno crece sanamente, entonces lo que decida, lo que lo atrae es lo mejor para él y si se equivoca, se equivoca y punto. UNO SE EQUIVOCA, SE ATRASA, SE CAE, SE PONE DE PIE NUEVAMENTE Y YA, NO HAY NADA DRAMÁTICO”.

PERÚ, NOTORIAMENTE EN SU PALADAR

Su plato peruano favorito: ”Las conchas a la parmensana DEFINITIVAMENTE”. En realidad la forma en que lo dijo, hizo sentir el aroma marino, gratinado y humeante.

”En realidad yo soy bastante sencillo a nivel de comida: Lo que más me gusta en la vida es pan con palta o una tostada de pan con un cuadrito de chocolate y con eso soy el más feliz del mundo”.

SU CONVICCIÓN: PROCURAR ENTENDER AL OTRO

La clave es SALIR DE LA PROPIA ZONA DE COMODIDAD: ”A la gente le da mucho miedo salir de allí. Lo rico en la vida es salir de la zona de comodidad en todos los sentidos, desde el barrio popular al barrio favorecido, del país rico al en vías de desarrollo, TODOS TENEMOS QUE ENRIQUECERNOS MUTUAMENTE PORQUE EL OTRO ME ENRIQUECE. El otro sí me perturba porque se integra en mi propia libertad (sea un país, una cultura, una persona) puede ser visto como una molestia porque el otro no es igual que yo, la gente ve al otro como un riesgo, como un peligro, pone en riego mi identidad. Para mi es todo al revés, EL OTRO SI ME PERTURBA, SI ME DEJA DESUBICADO A VECES PORQUE NO LO ENTIENDO, NO LO COMPRENDO, PERO SI HAGO EL ESFUERZO DE ENTENDERLO UN POCO, DE PONERME EN SUS ZAPATOS, yo voy a enriquecerme muchísimo porque VOY A EVOLUCIONAR A UNA EVOLUCIONAR A UNA PERSONA MUCHO MÀS RICA, MUCHO MÁS MESTIZA”.

¿A su retorno a Francia piensa estar dentro de una organización política para seguir su labor cultural?

”Lo que sí me gustaría, sería demostrar que la cultura debe ser un pilar imprescindible de nuestro desarrollo social, Creo que nos enfocamos muchísimo en lo económico, en la imagen, en la comunicación. TENEMOS A MENUDO COMPORTAMIENTOS ESTEREOTIPADOS por el reglamento o la NORMA o el ISO no sé qué o la auditoría dijo que había que hacerlo así y al final estamos alejándonos mucho con esas superficialidades de la comunicación y el lenguaje, de lo normativo, de lo auditado, de lo analítico y de lo económico. NOS ESTAMOS ALEJANDO DEL FONDO, Y DEL FONDO DEL SER HUMANO. Y efectivamente en un país como Francia que tiene una de las políticas culturales más desarrolladas del mundo, tal vez la más desarrollada, la cultura no es un elemento de debate político, nos enfocamos en lo económico y eventualmente el transporte, un par de cosas así, pero nos olvidamos totalmente que la cultura es el elemento que nos une como pueblo que nos proyecta a futuro, que nos hace soñar, que nos hace vivir, que nos hace sentir como SERES HUMANOS. Incluso en un país como Francia donde uno no se puede quejar del desarrollo cultural porque hay muchísimo, no es un tema de debate político y los políticos al final a nivel nacional se comprometen muy poco con la cultura. Entonces no sé desde dónde estaré haciendo eso porque ahora estoy demasiado ocupado en el Perú para pensar en Francia, pero es verdad que sí me gustaría contribuir a esa TOMA DE CONCIENCIA QUE LA CULTURA DEBERÍA SER UN EJE PRIORITARIO DE NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS”.

¿Pero, podría ser dentro de un partido político?

”Acaban de ser casi destruidos todos los partidos polìticos con la victoria de Manuel Macron, asì que me es muy difícil contestar porque las estructuras habituales de organización política han sido totalmente replanteadas. Es muy difícil saber desde donde se va a poder actuar a nivel polìtico en Francia y lo que sí estoy cada vez más seguro es que las estructuras tradicionales de poder y de organización política van a ser cada vez más marginadas. Yo creo que al final el actual presidente de la república ha logrado ganar también porque nuestras estructuras políticas están un poco agotadas y los partidos ya no representarán al pueblo. Yo creo que Francia como muchos países están en movimiento descendiente de la élite hacia el pueblo y creo que ahora cada vez más la sociedad civil es la que va a impactar a la sociedad, entonces seguramente de parte de las ong’s, las asociaciones, los grupos de ciudadanos, los espcacios de reflexión, los espacios artísticos, los nuevos centros culturales. Hay reflexiones que se generan, que van a impactar a la sociedad mucho más que los partidos políticos clásicos”.

Entonces, lo más probable es que usted continúe en el sector sin fines de lucro, privado, debido a la situación que ha descrito.

”Yo siempre he sido un servidor público, porque la Alianza Francesa es privada sin fines de lucro, pero dependo de la Embajada de Francia y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, entonces, hasta ahora he sido un empleado del sector público. Yo creo que lo IMPORTANTE son los VALORES que uno DEFIENDE en el sector público o privado”.

Desarrollo no es crecimiento económico, son conceptos que se confunden. Luego emerge la violencia social y la pregunta es cómo surgió.

”Eso lo vemos claramente y no necesito nombrarle ejemplos donde un crecimiento económico fuerte sí contribuye definitivamente a la reducción de las brechas, pero no lo hace todo, porque puede convivir perfectamente un Estado rico y un nivel de pobreza y subdesarrollo fuerte y todo eso viene del papel que el Estado tiene. Si el Estado no redistribuye las riquezas, si el Estado no invierte en infraestructura de transporte, de construcción de la ciudad, de educación, de cultura, la empresa no lo hace y si lo hace, lo hace mal, porque es de manera desconectada. Un país puede tener un nivel de crecimiento económico muy alto, pero sigue siendo un país en vías de desarrollo porque no hay un sector público fuerte para diseñar un plan de desarrollo social y humano a nivel país. Si diez familias se enriquecen y el dinero de donde venga, sale fuera porque se va hacia los inversionistas extranjeros, el país no crece. Esas diez familias, los inversionistas, sí crecen, mientras que el país de manera global no crece. Para que una ciudad crezca como CIUDAD CONECTADA, debe respetar su medioambiente, tener cultura, deporte, educación, salud, depende de la influencia de la política pública. Eso SIEMPRE VIENE DE UN ALCALDE, UN PRESIDENTE, DE UN POLÍTICO CON VISIÓN INTEGRAL, QUE APUESTA SOBRE EL DESARROLLO DE SU CIUDAD COMO UNIDAD Y NO COMO ALGO DESCONTROLADO O TOTALMENTE VENDIDO A LAS ESFERAS ECONÓMICAS”.

Es triste ver una persona que tiene muchos recursos económicos, pero es pobre en cuanto a su desarrollo emocional, porque derrepente se nutre de ir al shopping sólo para comprar cosas, pero no para nutrir su cerebro, su espíritu y de allí viene una cadena porque tienen hijos, los educan de esa manera y el país se degrada.

”YO CREO QUE TENER PODER ECONÓMICO NO ES UNA VERGÜENZA, ES GENTE QUE HA SIDO EXITOSA EN SUS NEGOCIOS, QUE SE HA ARRIESGADO, QUE HA APOSTADO. Ahora efectivamente hay dos grandes maneras de disfrutar de esta riqueza. EN EL PERÚ CONOZCO MUCHA GENTE QUE NO VOY A NOMBRAR, QUE SE INVOLUCRA EN LA ALIANZA FRANCESA QUE APROVECHA ESA RIQUEZA MATERIAL PARA ENRIQUECER A SU PAÍS, A SU ENTORNO, A SU SOCIEDAD, van a crear centros de arte, van a apoyar a fundaciones, van a intentar invertir y apostar para que el mundo donde viven sea mejor. Es una categoría de personas económicamente favorecidas que sí contribuyen mucho al desarrollo social porque es gente que no vive en su burbuja, que vive conectada, curiosa, que quiere crecer, dejar un legado. Y HAY OTRA CATEGORÍA DE GENTE QUE SE ENRIQUECE, COMO VIVE EN SU BURBUJA DORADA NO NECESITA QUE SU PAÍS CREZCA, MEJOR DICHO, PREFIERE QUE SU PAÍS SE QUEDE BIEN ABAJO PARA QUE ELLOS SE QUEDEN BIEN ARRIBA, ESE TIPO DE PERSONAS EXISTEN EN TODOS LOS PAÍSES y allí está el papel del Estado que llega para redistribuir los ingresos, no todos, una parte, de los impuestos, los ricos pagan màs impuestos que los que no tienen ingresos y allí permiten que los que han sido exitosos en su vida puedan contribuir al desarrollo social de una nación y si esperamos que todos lo hagan de manera intuitiva, no lo van a hacer. Aunque hay gente que lo hace y en Perú conozco muchos que realmente están comprometidos con su país. En todos los países este tipo de gente no es la mayoría y ahí, necesitamos instancias públicas”.

YOHANN TURBET, termina su periodo de gestión después de cuatro años en la ALIANZA FRANCESA DE LIMA. La institución continuará con la política de promover la diversidad cultural a través del francés como hace poco en la reunión en Bogotá entre directores de centros culturales franceses y agregados linguísticos de las Embajadas de Francia o el departir con personas que realizan el trabajo cultural en Lima y así fomentar más proyectos en común entre instituciones tanto privadas como públicas.

Y siempre, en definitiva cada ser humano imprime su estilo. À BIENTÔT MONSIEUR: Ciudadano de mundo que ha visto cómo la integración de las culturas han sacado lo mejor de las personas en lugares como Medellìn, Bilbao,etc., ciudades casi abandonadas convertidas en referentes mundiales de la integración urbana y social a través de la cultura, la educación, el transporte público y el cuidado medioambiental. Podremos recordarlo por sus logros de Equipo en la AF, con sus reuniones, largas, como las describe, por la necesidad del tiempo de reflexión donde ”alguien dice algo y todos nos reímos porque es absurdo, pero al final esa idea absurda va a terminar siendo una gran idea, un trabajo colectivo con un movimiento permanente de ideas y pensamientos entre personas”.

También por el libro que más le gusta, ”Las cartas a un joven poeta” de Rilke o lo que más le gustó de lo que escuchó de Perú, el grupo Neón Dominik, de Francia “Midnight City” de M83 y “Pursuit” de Gesaffelstein y “Heroes” del inglés David Bowie.

POR LO QUE USTED ENFATIZÓ: LA EVOLUCIÓN CULTURAL QUE GENERA EVOLUCIÓN SOCIAL VIENE DE CRUCES CULTURALES Y ES LO QUE HAN QUERIDO MOSTRAR EN LA ALIANZA FRANCESA Y TAMBIÉN LO DIJO CLARAMENTE EN ESPAÑOL: ”El idioma es el espejo de la cultura, es la ventana hacia la cultura”. QUEDA DECIR: C’EST ÇA.

