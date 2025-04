Yanin Reyes unió la mercadotecnia con la ciencia para salvar vidas durante la pandemia

Por liderar el desarrollo de un equipo de oxigenoterapia de alto flujo ganó concurso 25 Mujeres en la Ciencia.

“La ciencia no restringe, es para todos”, comenta Yanin Reyes Bermúdez, la única peruana en la lista de ganadoras del concurso 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica 2022, organizado por 3M. Ella estudió mercadotecnia en México, regresó al Perú y en plena pandemia de covid-19 gestionó y lideró proyectos de ciencias que salvaron la vida de muchos peruanos.

Cuando tenía 19 años quería estudiar una carrera “divertida” y se decidió por mercadotecnia. Fueron en las aulas de la Universidad de Guadalajara en México que se formó como licenciada en mercadotecnia, regresó al Perú y durante sus primeros años de trabajo se dio cuenta que su carrera podría servir de algo más que hacer mucho dinero para las empresas.

“Todo comienza con el terremoto del 2007 en Ica, me encargué de articular ayuda para los damnificados. Como mercadóloga tradicional tengo contactos con empresas, me comuniqué con ellos y logramos recaudar mucho dinero y donativos. En ese momento me di cuenta que desde mi campo de trabajo podía ayudar a la gente”, comenta la licenciada Yanin Reyes.

Luego trabajó para una ONG donde tuvo un acercamiento con las comunidades de nuestra Amazonía, pero fue en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)- como mercadóloga de investigación- que se vincula por completo con las ciencias. Su trabajo consistía en revisar los proyectos de los estudiantes de casi todas las facultades de la universidad para ver qué tan viables eran y no se quedaran solo en el laboratorio.

“Como cualquier mercadólogo veo una necesidad y hago que ese proyecto o prototipo se convierta en un producto viable y aplicable en la sociedad”, explica la especialista de proyectos de investigación aplicable.

Reyes Bermúdez también fue directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Municipalidad Distrital de Los Olivos. Precisamente fue en ese cargo que se involucró directamente con el trabajo de los investigadores, proyectos científicos y emprendimientos innovadores. Hasta que llegó la pandemia del covid-19.

Salvando vidas en la pandemia

En el 2020, en los meses más duros de la pandemia, el Hospital Militar la busca para liderar el desarrollo de un ventilador mecánico invasivo. Para conocer más de esta tecnología, que era muy escasa en nuestro país, tuvo que seguir cursos intensivos de manera virtual. En un corto periodo estudió Mechanical Ventilation for covid-19 en Harvard, Machine Learning en Stanford University y planificación operativa para la covid-19.

Recuerda que en las clases casi todos eran médicos o tenían alguna relación con las carreras de salud y ella era la única especialista en proyectos de investigación.

“Tuve que aprender muchos términos técnicos que desconocía, todo era en inglés, pero era necesario estudiarlo. En ese momento, la crisis sanitaria lo ameritaba”, comenta.

En paralelo Yanin Reyes se unió al equipo ARMEX, conformado por mexicanos y peruanos, y logró ganar la licencia de la NASA para fabricar ventiladores mecánicos a un bajo costo. Cabe recordar que la NASA – en abril del 2020- lanzó una convocatoria para que los países postulen para obtener la licencia de su ventilador mecánico, fabricado exclusivamente por ellos y certificado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA).

Sin embargo, Perú al no contar con una industria que masifique la producción de estos ventiladores mecánicos, la iniciativa no prosperó.

“Se llegó a fabricar los equipos en México, pero aquí en Perú no se pudo avanzar más con este proyecto,” señala Reyes.

Pese a ello no se quedó con las manos cruzadas, y fue convocada por el Hospital Nacional Dos de Mayo, exactamente por el área de neumología, para crear un dispositivo que ayude a los pacientes covid-19 a no llegar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Así surgió el desarrollo de un equipo de oxigenoterapia de alto flujo. Me encargué de reunir a los especialistas para que puedan hacer este prototipo. Pedí ayuda al Ejército del Perú para conseguir los materiales necesarios, algunos eran importados. Yo como persona natural me iba a demorar, ellos nos ayudaron muchísimo”, comenta.

Este equipo de ventilación no invasiva hace que la saturación del paciente que tiene covid-19 se eleve en segundos. Produce altas concentraciones de oxígeno, no daña el sistema respiratorio por la humidificación y la temperatura adecuada suministrada a los pulmones. En total se fabricaron tres dispositivos que fueron utilizados por los pacientes covid-19 del Hospital Dos de Mayo.

“Estoy muy orgullosa de este proyecto porque fue posible gracias a la participación de un equipo multidisciplinario, instituciones públicas y el aporte del voluntariado del Hospital Dos de Mayo. Gracias a este dispositivo muchos pacientes no ingresaron a UCI, les salvamos la vida«, comenta orgullosa.

Representando al Perú

Precisamente por este proyecto ganó el concurso 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica 2022, organizado por 3M, una iniciativa que reconoce a las mujeres de ciencia que con su trabajo en las áreas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) están mejorando e impactando la vida diaria de las personas y sus comunidades. Conoce a las ganadoras aquí.

Yanin Reyes es la única peruana que ganó este concurso internacional y si bien fue muy largo el proceso de selección – desde julio del 2021- se siente muy contenta por dejar el nombre del Perú en alto.

“Estoy muy agradecida con este premio, con este reconocimiento queda demostrado que la ciencia no restringe, es para todos. Soy mercadóloga y aquí estoy, todos podemos hacer e impulsar la ciencia desde nuestro campo de trabajo. Este premio es de todos los que contribuyeron en hacer realidad este proyecto”, comenta emocionada.

Entre los beneficios que obtuvieron las ganadoras se encuentran la obtención de un reconocimiento por parte de 3M Latinoamérica, y la inclusión de sus proyectos e historias en la segunda edición del libro conmemorativo de 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica 2022. Lee las historias aquí

También tendrán acceso al programa Management Business Skill, un curso de Liderazgo, Visión de Negocios, Tecnologías Exponenciales y Emprendimiento impartido por EGADE Business School (Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey de México) así como un plan de visibilidad y relacionamiento científico.

Hace un llamado a las niñas y jóvenes a que nunca se desmotiven, sean perseverantes, siempre se instruyan y quieran ayudar a los demás.

“Yo quiero que las siguientes generaciones del concurso 3M sean mejores que yo, tengan mejores capacidades” concluye.

Actualmente Yanin Reyes forma parte de un proyecto de seguridad alimentaria del país, juntos a tres especialistas, ya se encuentran en conversaciones con el programa Agro rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), para hacer kits de alimentación para la población peruana en carencia.

Fuente: Agencia Andina