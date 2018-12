El presidente Martín Vizcarra consideró hoy imperdonable que los proyectos de ley destinados a mejorar el sistema de administración de justicia, enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso, tengan cinco meses sin verse en comisión.

“En vez de analizar y coordinar cómo hacemos para que salgan estos proyectos de ley, es imperdonable que tengan cinco meses y no los vean en comisión, no le den dictamen, es imperdonable cuando todos los peruanos estamos reclamando una mejor justicia para el Perú”, expresó en ATV.

Lamentó que exista gente en el propio Parlamento que esté bloqueando para que estas siete propuestas legislativas, presentadas en agosto pasado, sigan sin verse.

Sin embargo, felicitó los esfuerzos del presidente del Congreso, Daniel Salaverry,para cumplir los plazos y sacar adelante la implementación de la reforma aprobada por el referéndum.

“Reconozco y felicito la actitud del presidente del Congreso porque quiere sacar dentro de los plazos (la reforma). Está cumpliendo su función y si cumple debo de reconocer públicamente y felicitar a Daniel Salaverry porque está obrando de manera adecuada como quiere la población, con la seriedad del caso”, continuó.

El jefe del Estado anotó que para sacar adelante los proyectos relacionados al sistema de justicia se requiere del análisis de las comisiones de Justicia y Constitución del Congreso.

Inacción

Anotó que la Comisión de Justicia, presidida por el legislador Alberto Oliva, cumplió con su trabajo y aprobó los siete proyectos, sin embargo, Constitución, conducida por Rosa Baltra, sólo uno.

“Al detener estos proyectos me están haciendo daño a mí? No, en absoluto, dijo, tras advertir que, si no se aprueban estas siete leyes, no se podrá encausar el sistema de administración de justicia.

“No puede ser que tengamos tantos meses con esa inacción, esa indiferencia en un tema tan importante”, subrayó.

Fuente:Andina

