Viva Air Perú es considerada por “OAG” como la primera aerolínea peruana

-Por segunda vez consecutiva.

-Este ranking mundial está basado en el porcentaje de puntualidad de vuelos que salen o llegan dentro de un lapso de 15 minutos antes o después de la hora estipulada.

-VivaColombia, aerolínea hermana de Viva Air Perú, también fue incluida dentro de esta lista por segunda vez.

Viva Air Perú, la primera aerolínea de bajo costo del país, anunció que por segunda ocasión consecutiva, fue la primera aerolínea peruana dentro de la lista de “Vuelos Puntuales y Cancelados en América Latina y El Caribe” durante el mes de marzo, por parte de la OAG (Official Aviation Guide Of The Airways), proveedor líder global de información digital exacta, oportuna y accionable de vuelos, y de aplicaciones para todo el sector turístico.

Este prestigioso ranking se publica cada mes y contiene un porcentaje de puntualidad correspondiente a los vuelos que salen o llegan dentro de los 15 primeros minutos de su horario estipulado. La lista se elabora a través de una red mundial de datos aéreos que incluye información sobre la programación y el estado de vuelos de más de 900 aerolíneas y más de 4.000 aeropuertos en distintos mercados.

Cabe destacar que VivaColombia, aerolínea hermana de Viva Air Perú, también fue considerada por segunda ocasión consecutiva dentro de este ranking, como la primera compañía aérea colombiana en el rubro de “Vuelos Puntuales y Cancelados en América Latina y El Caribe” durante el pasado mes de marzo.

Con más de 15.7 millones de pasajeros transportados, el grupo Viva Air continúa con sus planes de brindar una excelente calidad de servicio, apostando por la puntualidad con la modernización de su flota, gracias a la adquisición de 50 aeronaves nuevas A320, de las cuales siete llegarán este año; además del nuevo servicio de conexiones entre Bogotá, destino de VivaColombia, y las rutas de Viva Air Perú, que ya se puede adquirir a través de la www.vivaair.com

A continuación el link del ranking OAG: https://www.oag.com/hubfs/Monthly_OTP/March%202018/Airlines-MAR2018.pdf?hsCtaTracking=5e4f63b1-86ba-48fc-ac09-66a526670e3f%7C37acef42-a190-4efd-8adf-89ce9b5874d1

