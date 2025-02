Vidas transformadas por la educación: talentos Pronabec cuentan sus experiencias

En el Día Mundial de la Educación, exbeneficiarios comentan sobre la importancia del acceso a una educación superior de calidad.

La educación es considerada como uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de un país. En el marco del Día Mundial de la Educación, que se conmemora cada 1 de abril, dos talentos del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación cuentan cómo transformó sus vidas y la de sus familias acceder a una educación superior de calidad con el apoyo del Estado peruano.

“Me siento agradecido de hacer lo que amo”

Desde pequeño, James Llamo Terrones, natal de San Martín, sabía que quería ayudar a su familia y crear un impacto positivo en la sociedad inventando cosas. Cuando comenzó a establecerse metas y objetivos claros para su futuro, decidió que debía prepararse para convertirse en un profesional. “La razón principal que me impulsó a estudiar una carrera profesional fue el deseo de ayudar a mi familia, quienes eran de bajos recursos. Siendo el hermano mayor, sentí la responsabilidad de dar un ejemplo y marcar el camino hacia el éxito”, comenta el talento.

Ingresó a la carrera de Ingeniería Industrial y posteriormente resultó uno de los ganadores de Beca 18. Ahora es egresado y junto a Zuly Huamán, también exbeneficiaria del Pronabec, fundaron Sharwinn (www.sharwinn.com), una importadora que vende productos del hogar a grandes empresas y pequeños emprendedores. A la fecha cuentan con 1540 clientes activos.

“Estudiar una carrera profesional transformó radicalmente mi vida. No solo me permitió adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar los desafíos profesionales, sino que también me impulsó a desarrollar una mentalidad más orientada al logro y la superación personal. Fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida”, menciona.

El ingeniero sostiene que la educación de calidad ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, que nos lleva a tener una visión más amplia del mundo y a ser más empáticos, así como a mejorar otras habilidades y competencias para enfrentar desafíos y resolver problemas de manera efectiva, aumentando la confianza en uno mismo y la autoestima. “Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver cómo mi sueño de ser inventor se relaciona directamente con mi carrera actual en Ingeniería Industrial. Me siento agradecido de poder hacer lo que amo y de crear un impacto positivo”, indica.

“A través de mi vida puedo ayudar a otros a desarrollarse”

Fabiola Fernandez Cardeña también ha logrado alcanzar su sueño de ser profesional, en una de las carreras que considera “es para valientes”: Educación. Desde pequeña sus padres comerciantes la motivaron a convertirse en una profesional, por lo que ella sabía que, al lograrlo, le iba a permitir tener una mejor condición de vida y, además, que podría influir en la vida de otras personas.

“Escogí Educación porque la carrera te permite crear puentes y oportunidades para ayudar a otras personas desde una mirada más humana”, señala la joven que ingresó a Educación y Gestión del Aprendizaje y posteriormente obtuvo una beca del Pronabec. Ahora, como egresada, trabaja en un colegio ubicado en la región Cusco y ha asumido la coordinación de sus niveles inicial y primaria. “Estudiar una carrera ha transformado mi vida y también la de mi familia. Me ha permitido cumplir mis sueños, conocer otros países, otras miradas, creer en mí en todos los niveles”, comenta.

La joven maestra resalta que brindar educación de calidad consiste en dar un servicio educativo acompañado de un seguimiento emocional y mental, que potencie las habilidades sociales para formar personas resilientes capaces de afrontar los desafíos del presente y futuro. Añade que en estos aspectos se ha dado un avance en el país y que se deberá seguir trabajando por este objetivo.

Fabiola comenta que el Día Mundial de la Educación es una oportunidad para reconocer el esfuerzo que se ha tenido a lo largo de los años para reforzar el servicio educativo. “La educación es una vía segura de lograr una convivencia armoniosa de la población con calidad de vida, humana, estable y feliz. Tener acceso a educación de calidad te hace crecer, transforma familias y vidas”, subraya.

El Pronabec, en sus 11 años de funcionamiento, ha otorgado más de 211 000 becas a talentos peruanos de alto rendimiento académico y escasos recursos económicos o en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de lograr una sociedad más equitativa, promoviendo el acceso, la permanencia y la culminación de una educación superior de calidad. Para obtener más información, los interesados pueden visitar su página web www.gob.pe/pronabec, su canal de Facebook www.facebook.com/PRONABEC, llamar a la línea gratuita 0800 000 18, a la central telefónica (01) 612 8230 o escribir al WhatsApp institucional 966429 596.