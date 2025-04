Viceministerio de Comunicaciones se reunirá próximamente con operadores de telefonía móvil e Internet para ampliar cobertura en zonas rurales

El MTC tiene como meta reducir las brechas sociales y efectuar una transformación digital para que miles de peruanos que aún no gozan de la conectividad tengan un acceso seguro y de calidad.

“En las próximas semanas se van realizar reuniones a través de mesas de trabajo con especialistas y funcionarios técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los operadores de telefonía móvil e internet”, anunció el viceministro de Comunicaciones, Carlos Sotelo López, tras una reunión sostenida con los miembros de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que está conformada, entre otras empresas, por los operadores más importantes del país.

El funcionario saludó el encuentro y dijo que el objetivo de estas reuniones es articular esfuerzos entre el Gobierno y el sector privado para ampliar la cobertura móvil, mejorar las condiciones de Internet y las redes de fibra óptica, principalmente para las zonas rurales más alejadas del país.

Durante la reunión también se agendaron diversos temas como soluciones a las barreras, normas y disposiciones que generan mayores costos a los operadores para sus niveles de inversión; posibles incentivos para que los operadores inviertan y/o penetren sus servicios en las zonas más aisladas; piratería de televisión por cable; y el uso eficiente del espectro radioeléctrico para las comunicaciones móviles.

El viceministro Sotelo dijo que el MTC tiene como meta lograr la conectividad digital en todas las regiones del país. En ese sentido, manifestó que, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), se está financiando una serie de proyectos de banda ancha para permitir mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, principalmente en el ámbito de salud, educación y seguridad.

En ese contexto, el funcionario comentó que “actualmente, por ejemplo, los estudiantes de colegios están usando sus celulares para tener clases virtuales, pero lamentablemente en muchos lugares no hay cobertura, y donde no hay cobertura el servicio es caro. Los alumnos pueden tener un buen celular, pero aun teniéndolo no pueden atender sus clases, por eso vamos a continuar trabajando para ampliar la cobertura en las zonas más necesitadas”.

“Estamos trabajando bajo las directrices del presidente Pedro Castillo y del ministro Juan Silva para reducir las brechas sociales y acceder a una transformación digital con equidad a fin de que miles de peruanos que aún no gozan de la conectividad tengan un acceso inclusivo, seguro y de calidad al aprovechamiento de las tecnologías digitales”, remarcó el viceministro, quien aseguró que la meta es dar cumplimiento al octavo eje de la Política General de Gobierno anunciada recientemente en el Parlamento.