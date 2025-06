UTEC y Duke University ofrecerán doble titulación 

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y Duke University, considerada dentro de la Top 10 en Estados Unidos (según U.S News and World Report), firmaron una alianza que permitirá a estudiantes peruanos acceder a un programa de doble titulación en Duke University’s Fuqua School of Business.

Este es el primer convenio de Duke University con una universidad peruana que permitirá a los alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial y de Administración & Negocios Digitales de UTEC acceder a un programa de doble grado estudiando los cuatro primeros años en el país y realizar un año adicional en Duke University’s Fuqua School of Business, obteniendo, además del grado de bachiller, un Master en Quantitative Management: Business Analytics (MQM:BA).

William Boulding, Decano de Duke University’s Fuqua School of Business, destacó que las carreras de Ingeniería Industrial y Administración & Negocios Digitales dictadas en UTEC son altamente compatibles y complementarias con las exigencias del MQM:BA, cuyo contenido académico es la perfecta intersección de los negocios y la resolución de problemas a través del análisis de datos.

Asimismo, el funcionario resaltó que los alumnos de UTEC que accedan al Máster, además de ampliar su conocimiento con múltiples herramientas y habilidades duras y blandas, tendrán la posibilidad de profundizar en tracks como: Finanzas, Marketing, Riesgo o Estrategia.

“Al obtener dos grados académicos y estudiar en una de las diez mejores universidades de Estados Unidos, los estudiantes peruanos podrán potenciar su nivel de competitividad en el mercado laboral global. Además de generar una interesante red de contactos profesionales que podrán abrirles las puertas en su desarrollo laboral futuro”, sostuvo Boulding.

De igual manera, Javier Bustamante, director general de UTEC, destacó que la alianza con Duke University fortalece la apuesta de la universidad peruana de ser una institución educativa que realmente impulse al desarrollo del país, mediante la formación de profesionales integrales bajo mallas curriculares alineadas con las expectativas del mercado global.

Aprendiendo de los mejores del mundo

“Hoy los graduados de Duke University’s Fuqua School of Business son considerados una élite selecta por las mejores empresas del mundo. Nuestra Escuela de Negocios tiene fuertes relaciones con los importantes reclutadores a nivel global, asociaciones innovadoras, y organizaciones de múltiples industrias de interés. Cientos de empresas acuden al campus para reclutar personal, mientras que otros miles lo hacen de forma virtual”, sostuvo Boulding.

Además recalcó que los alumnos de UTEC serán guiados por docentes de gran prestigio a nivel mundial y podrán adquirir experiencia laboral con un visado de estudiante.

Cabe precisar que con la alianza con Duke University, UTEC suma más de 30 convenios internacionales con instituciones top en el mundo.