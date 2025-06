Uruguay: Partidarios del SI y del NO se movilizan en todo el país a una semana del referendo sobre la LUC

Contexto de Nodal;

El domingo 27 de marzo se realizará en Uruguay un referéndum para decidir sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por el parlamento en julio de 2020. El proyecto contempla 475 artículos que incluyen la flexibilización de la legítima defensa policial y la regulación del derecho a huelga. Las personas que estén de acuerdo con derogar los artículos deben votar “SÍ”, quienes quieran mantenerlos votan “NO”. Ganará la consigna que obtenga el 50%+1 voto del total de votos válidos. El voto en blanco será considerado como voto por el “NO”.

Se inicia el tramo final de las campañas

Cuando faltan solamente seis días para que se lleve adelante el referéndum por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), partidarios del SI y del NO se movilizaron en todo el país. El que pasó fue el último fin de semana de campaña antes de que se realice el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) impulsado por movimientos sociales, el Pit Cnt y el Frente Amplio. A lo largo y ancho del país han tenido lugar diferentes actos proselitistas, convocados tanto por quienes están a favor y en contra del recurso planteado. Dirigentes destacaron el clima de tolerancia que se impone en la recta final de la campaña. Según las encuestas, el escenario es el de paridad entre las dos alternativas y de un alto número de indecisos por lo que esta semana resulta decisiva.

El martes habrá cadena nacional de radio y televisión para promover el voto por el SÍ y al día siguiente el presidente Lacalle Pou en conferencia de prensa defenderá el NO a la derogación. Con respecto a la cadena del martes, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que va ser hecha por la gente que trabajó juntando firmas para que la ciudadanía se pudiera expresar y adelantó que él no será parte del mensaje. Pereira dijo también que la Comisión por el SÍ no va a convocar a conferencia de prensa para responder al presidente Lacalle Pou, que hablará el miércoles en conferencia de prensa. El presidente del Frente Amplio, reiteró que a su entender se cambiaron las reglas de juego, pero es un capítulo cerrado, indicó.

En cuanto al clima, hay coincidencia en que la crispación de los primeros moamentos de la campaña amainó. En ese sentido, el senador Jorge Gandini dijo que entre los dirigentes cuesta a veces mantener la calma cuando se dicen cosas que no son verdad.

Agregó que si se derogaran los 135 artículos de la LUC habrá que hacer mucha cosa mirando para atrás. Destacó que en general hay en todo el país una actitud tolerante por parte de la gente y que ello se da independientemente que voten una u otra opción. Por su parte, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, destacó como un “gesto simbólico muy importante” la conversación telefónica mantenida entre el presidente, Luis Lacalle Pou y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. “Nos quedan los últimos días, contribuyamos todos para seguir en el mismo camino de respeto”, sostuvo en declaraciones a Subrayado en Soriano.

El gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional tiene mucho que defender pero mucho que perder también, esto en el caso de que la opción del SI obtenga el triunfo en las urnas. Vale recordar que el documento está vigente desde julio del año 2020, luego de que fuera anunciado ya en 2019 por el propio Luis Lacalle Pou, quien había anunciado que si era elegido como presidente de la República, una de sus primeras medidas y decisiones era la de crear y presentar una Ley de Urgencia.

Es que para el gobierno de turno, con el Partido Nacional y las demás colectividades políticas que lo acompañan, que firmaron el “Compromiso por el país”, la LUC no es una ley más. Es que en ella están presentes muchas de las ideas, propuestas, proyectos y cambios que integran el programa de gobierno presentado por los nacionalistas para las elecciones de octubre – noviembre de 2019. Y esa ley, no solo le fue entregada en tiempo y forma a todos los partidos políticos. También pasó por la Cámara de Diputados y por el Senado. Fue discutido y debatido, y después votado, y todavía aprobado, para luego ser promulgado. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Es mucho lo que el gobierno se juega en este referéndum.

Los cinco partidos, a priori, parece que lo hicieron todo. Se reunieron, hablaron y se organizaron. Hicieron actividades individuales y todos juntos, en Montevideo y en el interior. Empezaron con tiempo, concretamente a inicios de febrero. Y movieron a todos los componentes de todas las líneas. Comenzando por dos figuras fuertes como la vicepresidenta de la República, Beatríz Argimón y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Con ellos como bandera del Partido Nacional y de la coalición en varios momentos, si hay algo que se puede decir es que nadie se bajó del barco ni nadie se comprometió. Realizaron gira los ministros, subsecretarios, intendentes, diputados, senadores, directores de entes autónomos y ediles. También, en distintos lugares de la capital y 18 departamentos restantes se sumaron concejales y alcaldes, más los militantes y adherentes a cada partido y a la causa en sí misma.

Como bien han dicho varios protagonistas, parte del trabajo fue el hablar con los ciudadanos, el ir puerta a puerta, actos, visitar comercios, calles, avenidas, esquinas, ferias, clubes de barrio y también realizar caminatas. La tarea no solamente fue presencial, sino también en redes sociales, ya que desde las cuentas de los partidos se publicó información de los artículos y de las actividades a realizar. Y a todo lo hecho aún le falta el mensaje en la conferencia de prensa que dará Luis Lacalle Pou el miércoles 23. Todo pensado para informar, explicar y defender los artículos, los 135 en debate y seguramente alguno que no está en la lista. Pero las personas “objetivo” no eran quienes votaron o votan a los propios partidos de la coalición, sino aquellos que están del lado del Frente Amplio y los que están entre medio de los dos bandos, los famosos indecisos.

Y esos indecisos se han ido “conociendo” de a poco a través de las encuestas que realizan las empresas consultoras, en los últimos meses y semanas. De acuerdo al trabajo realizado por Factum cuando faltaban dos semanas, el 36% manifiesta que votaría seguro por el SI, un 41% votaría seguro por NO, un 2% votaría en Blanco y un 2% anularía su voto. Existe una masa de voto dudoso e indeciso que alcanza el 19% […] Al analizar el voto seguro más probable, el SI se ubica en el 42% y el NO en el 48%, los votos en blanco alcanzan el 3%, el anulado un 2% y queda un conjunto de 5% de Indecisos puros (no se vuelcan por ninguna de las opciones ni aun en forma dudosa).

Por su parte, Cifra presentó el martes 22 de febrero una encuesta que según informó la directora de Cifra, Mariana Pomiés, en base a una encuesta nacional telefónica realizada a 809 entrevistados entre los días 10 y 17 de febrero, y en la cual se desprendió que cuatro de cada cinco consultados tomó una posición tomada sobre a quién votar.La encuesta dio que un 45% votaría por mantener los artículos, y 33% por la derogación. Pero, a esos datos hay que agregarles un 20% de indecisos que todavía no han tomado una decisión, indicó Pomiés, quién indicó que uno de cada cinco personas mayores de 18 años habilitados para votar no escuchó nada sobre la LUC.

En tanto, Equipos Consultores compartió el día miércoles 9 su última encuesta sobre la intención de voto para el domingo 27, y de este trabajo se desprende que el 35% de los encuestados votaría por mantener los artículos, un 34% por derogarlos y un 28% se encuentra indeciso. Además, un 1% votaría en blanco y un 2% lo haría anulado. Con relación a estudios anteriores, considerando estos datos, el porcentaje de quienes se inclinan por mantener los artículos pasó de 41% en enero a 35% en febrero, mientras que por la derogación aumentaron de 31% a 34%, y los indecisos crecieron dos puntos, pasando de 26% a 28%.

Entonces, pese a que las diferentes empresas indican y marcan en las cifras una superioridad de algunos puntos, no está todo dicho, y menos con el porcentaje que las consultoras exponen sobre la cantidad de indecisos que hay. Con respecto a lo que significa estrictamente en lo político esta instancia en las urnas, el Partido Nacional principalmente siente y piensa lo que claramente ha expresado este domingo 20 el ministro de Defensa Nacional, Javier García: «Lo que está en juego, y así se ha planteado, es un referéndum antigobierno. Es una especie de elección, de plebiscitar al gobierno. El voto al No, sin duda alguna es un respaldo al gobierno y a la gestión de estos años. El oficialismo tomará el resultado con humildad y respeto», señaló.

Los partidos de la coalición finalizarán la campaña todos unidos, con un acto final en la ciudad de Las Piedras, en Canelones, este miércoles 23 por la noche. Allí, representantes de todas las colectividades brindarán un mensaje final, para esperar la jornada de votación del próximo fin de semana.

Movilización por el SI

En la pasada jornada los partidarios del Si realizaron una caravana que recorrió parte de la capital y se unificó sobre la rambla a la altura de Santiago de Chile, dónde se junto también una cuerda de tambores.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, encabezaron la caravana.

En la Costa de Oro se cerró la campaña por el Si con un acto en el balneario Salinas. Gustavo González, secretario general de Fucvam, dijo en su discurso que el gobierno promete viviendas pero “recortó millones de dólares y en la ley de Presupuesto recorta más”, entonces, se preguntó “¿cómo va a resolver el tema?”. Del acto también participaron la senadora Silvia Nane y el dirigente del Pit-Cnt, Fernando Ferreira.

El martes 22 desde las 18 y 30 en la explanada de la Universidad está previsto un encuentro previo a la cadena por el Si. Actuarán Vicky Style, Kobba, Cadena, Gerardo Nieto, Julio Brum y Polkapaguers, Milongas Extremas, Salados y Queso Magro.

Por otra parte en San José se informó que ediles y militantes del Frente Amplio (FA) recorrían los barrios y entregaban papeletas y material informativo a favor del Sí cuando un hombre salió del interior de la vivienda y con un arma en la mano les dijo que se fueran, según inform´{o Subrayado.

Tras la amenaza, los dirigentes del FA hicieron la denuncia en la seccional policial de la zona. El Ministerio del Interior informó este sábado de noche que policías fueron a la casa del hombre denunciado y “por orden fiscal le solicitaron la entrega del arma de forma voluntaria, lo que sucedió, tratándose de un arma de aire comprimido”. “El indagado quedó emplazado para el lunes a las 14 horas”, agrega el comunicado del Ministerio.

Con la caravana del Sí y evento musical del No, la rambla de Montevideo fue invadida por la militancia

A una semana del referéndum en que la ciudadanía decidirá sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), los comandos del Sí y el No hacen sus últimas movidas públicas. Con un clima que acompañó, el domingo en la tarde la rambla fue el escenario en que confluyeron la militancia de ambos bandos. Una caravana con miles de vehículos y personas con el rosado como color predominante culminó en la rambla montevideana en defensa del Sí y la derogación de 135 artículos de la LUC, mientras que los jóvenes del Partido Nacional (PN) organizaron, también en la rambla, un evento con música para defender la LUC y el No.

Multitudinaria caravana rosada

Decenas de vendedores de pegotines, banderines y remeras rosadas con insignias del Sí esperaban el domingo en la Avenida de las Leyes a que llegaran las miles de personas que participaron en las cinco caravanas que confluyeron en el Palacio Legislativo. Salieron desde Paso de la Arena, Lezica, Manga, Villa García y Portones de Carrasco.

También esperaban allí centenares de personas que luego se sumaron a la movilización, que partió por la Avenida del Libertador hacia la rambla, y que tenía previsto concluir en la esquina de Santiago de Chile, pero continuó un par de cuadras más y terminó a corta distancia de un acto organizado por la campaña del No.

En auto, en moto, en bicicleta, en ómnibus o caminando, miles de personas tiñeron de rosado y con insignias del Sí distintos puntos de la capital del país a siete días del referéndum. Incluso, algunos participantes también vistieron a sus perros para la ocasión. En Santiago de Chile se sumó una cuerda de tambores que había iniciado su recorrido en Isla de Flores.

En estas movilizaciones participaron algunos dirigentes del Frente Amplio (FA) y del PIT-CNT, las principales organizaciones aunadas en la comisión del Sí, que busca derogar 135 artículos de la LUC. Uno de ellos fue el presidente de la fuerza política y expresidente de la central sindical, Fernando Pereira, la persona más saludada de toda la movilización.

“La caravana ha sido impresionante, no sé si algún día va a terminar”, dijo Pereira a la diaria, y agregó: “Es enorme lo que está pasando”. “Este es el envión que precisábamos para llenar el vaso y desbordarlo. Si desborda, vamos a haber ganado una elección que empezó hace más de un año y tres meses, cuando empezamos a recoger las primeras firmas”, señaló el presidente del FA.

Según dijo, la expectativa rumbo al día de la elección es “muy positiva”. “Yo estoy convencido de que el pueblo va a ganar, ni el FA ni las organizaciones, el pueblo uruguayo, que protege la educación pública, que protege las empresas públicas, que protege a las maestras, que protege a los profesores, que defiende los derechos de la gente”, sentenció.

Otro que participó en esta movilización fue el dirigente del FA e integrante del comando del Sí Rafael Michelini, quien dijo a la diaria que la estrategia, durante toda la campaña, fue hacer “barriadas”, “pequeños actos”, visitar “casas de familia” y, en la “recta final”, “todo tipo de movilización que conduzca a un gran entusiasmo y a votar por el Sí”. En este sentido, destacó que todas estas iniciativas se hicieron “sin plata, sin recursos, con miles de dificultades y complicaciones, pero esto es una fiesta y la gente va a votar por el Sí”.

El diputado Gustavo Olmos, que también estuvo presente en la caravana, dijo a la diaria que la movilización “fue imponente” porque “realmente venía gente de todos lados”, lo que “es una demostración de fuerza y de respaldo”, pero “no está directamente vinculado con el resultado” del domingo, que “está muy parejo”, evaluó.

Música y militancia de los jóvenes blancos

“Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no le hables a él”, cantaba el músico riverense Néstor Valsi, que con una versión de ese clásico de la cumbia convocaba en la esquina de la rambla y Jackson. Allí, el domingo de tarde los jóvenes del PN organizaron “Un toque por el No”.

Cientos de jóvenes bailaron con Valsi, además de con otros artistas, como Lucrecia, Matías Valdez y el grupo Bola 8, que cerró el evento. De vez en cuando, por la rambla pasaban militantes por el Sí, y al ver el evento tocaban bocina y agitaban las banderas rosadas; desde el toque del No algunos manifestantes contestaban extendiendo los brazos y mostrando el pulgar hacia abajo.

Christian Macías, presidente de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del PN, dijo a la diaria que organizaron el evento porque es un momento de “distensión” para “bajar la pelota al piso”, ya que queda una semana para el referéndum. “Es muy importante un momento de diversión, una tarde linda con los gurises; conversar unas cositas entre banda y banda. Es un momento para convivir con compañeros, amigos, gente de todo el país”, señaló, y contó que armaron el programa con varias bandas del interior del país justamente porque “hay mucho estudiante del interior”. Pero su favorita es Bola 8, ya que es montevideano, acota.

Macías destacó que la LUC contiene temas que son importantes especialmente para los jóvenes, por ejemplo, el alquilar sin garantía, que la juventud blanca defiende porque “les da oportunidades” a muchos de quienes estaban el domingo en el evento. “Básicamente, porque por ese mecanismo, que muchos que ahora que lo conocen lo exigen, pueden contar con un alquiler que antes se les dificultaba por el tema de la garantía. También hay otros grupos que se ven beneficiados por eso, como los emigrantes”, subrayó. Además, agregó que los jóvenes que estudian magisterio están “bastante contentos” con los artículos de la LUC relacionados a la educación.

Por último, Macías dijo que perder el referéndum sin duda sería “un revés”, aunque están confiados en que eso no va a pasar. “Evidentemente, significaría un retroceso y sería un poco extraño, porque lo que está en el referéndum es gran parte del programa de gobierno que la gente ya votó hace casi tres años. Entonces, sería como volver sobre lo que ya estaba consolidado. Aun así, nos parece importante defenderlo y vamos a ver cómo está la gente después de dos años de gobierno. Es una evaluación que no esperábamos, pero nos parece muy interesante que suceda”, finalizó.

Caída la noche, los jóvenes seguían agitando, bailando y saltando. El frío también era protagonista del evento, pero desde el escenario alguien gritó, en tono de arenga: “Los que tienen frío votan Sí”.

Fuente: Agencia Nodal | La Diaria | Grupo Multimedia