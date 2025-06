Uruguay: Lacalle Pou sobre la reforma previsional: “si no cambiamos la edad jubilatoria, el sistema no tiene arreglo”

Lacalle Pou sobre el aumento de la edad jubilatoria: “Tuve que desdecirme”

En una entrevista realizada por periodistas argentinas para un libro, el presidente habló de varios temas: dijo que Tabaré Vázquez le “pasó el trapo” en 2014 y que decidió dedicarse a la política mientras comía un asado con Rodrigo Ferrés en 1997.

El pequeño gigante que sorprende en América Latina es un libro de la exsenadora argentina María Eugenia Estenssoro y la periodista de la misma nacionalidad Silvia Naishtat que busca explicar por qué hay tantos argentinos viviendo en Uruguay y en qué basan su admiración por “el pequeño gigante latinoamericano”, como sus autoras denominan al país. El libro contiene una entrevista al presidente Luis Lacalle Pou, realizada en enero de este año, en la que se refiere a su trayectoria política y a algunas de sus políticas de gobierno.

Al principio de la entrevista, Lacalle Pou confiesa que resolvió dedicarse a la política el 17 de marzo de 1997, en momentos en que estaba terminando la carrera de abogado. En 1996 había hecho campaña por la reforma constitucional que instauró el balotaje y allí descubrió “una pasión”, según expresó. El 17 de marzo de 1997, mientras comía un asado con el actual prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, en el campo de Luis Alberto Lacalle Herrera, ambos resolvieron que se dedicarían a la política, según narró el presidente.

También se refirió a las elecciones que perdió con Tabaré Vázquez, en 2014. “Yo fui candidato a presidente en 2014, tenía 41 años. Hice una interna que fue un relojito, la planifiqué, la pensé. Tuve un buen equipo, veintidós meses reunidos, veinticuatro horas, los políticos y los técnicos. Una campaña muy fresca, muy natural. Vino Tabaré Vazquez y nos pasó el trapo. Perdí, me bajoneé mucho”, relató.

Consultado sobre si piensa que la actual coalición de gobierno permanecerá unida, Lacalle Pou respondió que “todo depende, están los partidos y los dirigentes”. “La mesa está servida para que se actúe de cierta manera. Dependerá de la inteligencia, la generosidad y la visión a mediano y largo plazo de los dirigentes. Construir algo lleva mucho tiempo, y destruirlo…”, apuntó.

Sobre la reforma jubilatoria aprobada el jueves, el presidente confesó que “tuvo que desdecirse” respecto del aumento de la edad jubilatoria. “Había afirmado que no me parecía lógico cambiar lo establecido en un contrato laboral. Pero nombré un grupo de expertos y lo primero que me dijeron fue ‘Luis, si no cambiamos la edad jubilatoria, el sistema no tiene arreglo’”.

En la entrevista, Lacalle Pou cuestiona el “statu quo conservador” que hay en Uruguay en materia educativa, “básicamente en el sindicato de la educación, que no tiene ninguna voluntad de cambio”, en su opinión. Y reiteró su idea de que Uruguay “no puede seguir encorsetado en un Mercosur que cada vez participa menos del comercio exterior”.

El Senado aprobó los cambios realizados en Diputados, y la reforma jubilatoria ya es ley y Lacalle Pou dijo: “Hay reforma, hay futuro”

La reforma previsional propuesta por el gobierno ya es ley, y en un discurso de ocho minutos y medio, el Presidente Luis Lacalle Pou se mostro satisfecho con la aptobación: “Hace más de 15 años todo el sistema político entendió que era un tema urgente”.

Recién se acaba de aprobar la reforma de la Seguridad Social.y me pareció oportuno en estos minutos para conversar con ustedes”, comenzó diciendo el Ptesidente en su discurso.

“Ha sido un tema discutido en la prensa, en el sistema político, en la opinión pública y ha quedado instalado la necesidad de una reforma, pero quizás falta explicarlo un poco, hablar un poco más al respecto. Desde el punto de vista del Gobierno de de la política hace varios años, quizás más de 15 años que todo el sistema político entendió que la reforma era urgente.

“¿Por qué era urgente porque es urgente porque es necesario en la reforma del sistema previsional? Expectativa de vida, todos sabemos, por suerte. que la humanidad va a tender a vivir más.y a vivir mejor con lo cual seguramente se extienda su su vida laboral… Tenemos una tasa de natalidad muy baja para estar claros en la relación activo pasivo se ha ido disminuyendo, generando generando riesgos.

Obviamente, a veces cuesta imaginar el futuro.

Pero los números que hoy tenemos claramente indican que cada vez más los impuestos de los uruguayos se usan, se necesitan para de alguna manera solventar el sistema jubilatorio no alcanza con los aportes directamente involucrados a la Seguridad Social para sostener ese sistema”, comenzó diciendo Lacalle Pou justificando la reforma.

Y en otro momento agregó defendiendo la ley recientemente aprobada: “Es una reforma con sensibilidad social. Es una reforma que tiene un tratamiento diferencial especial para la discapacidad. Es una reforma que además trata de universalizar las jubilaciones y las pensiones. El Uruguay está muy cerca de tener una cobertura casi total, pero con esta reforma aseguramos que todos aquellos que tengan más de 70 años progresivamente van a estar con una jubilación o una pensión.

En en nuestro país”.

“Mucha gente que se jubilaba por tener los años suficientes, pero que aún se sentía con fuerzas con ganas, además de necesitar algún peso más para llegar a fin de mes. Bueno, esta esta reforma, esa persona.no podía volver a trabajar, no podía hacer una changa, no podía ser un jornal y si lo hacía sabemos que no lo hacía dentro de la ley. Este reclamo hoy se va a poder cumplir, la gente se va a poder jubilar, va a poder retomar la actividad que le parezca aportar de nuevo.

Alas al sistema para luego jubilarse seguramente con una mayor cantidad de dinero”, expresó más adelante.

“Hay reforma y si hay reforma hay futuro”, culminó diciendo el presidente Luis Lacalle Pou en su alocución.

Fuente: Agencia Nodal | La Diaria | Debate Uruguay