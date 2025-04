Uruguay: El ministro de Salud renunció a su cargo y dijo que seguirá aportando a la sociedad desde la medicina

“Yo no voy a ser candidato, en eso no voy a cambiar”, sostuvo Salinas el día de su salida del MSP

El ministro se reunió con el presidente de la República e indica que no le queda “ningún pendiente” del programa de gobierno.

El ministro de Salud Pública comenzó “la jornada de despedida del cargo” , como la definió a la salida de su reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

Salinas, que había anunciado su salida de la cartera en octubre de 2022, concretó este lunes su retiro -a tres años de declarada la emergencia sanitaria- para volver “al trabajo neurológico”, explicó, y agregó que piensa “seguir aportando a la sociedad desde el punto de vista médico y en otros planos”.

Asimismo, sostuvo que se va sin “ninguna [tarea] pendiente”. “Usted repasa el programa de gobierno de la coalición y está todo cumplido” a esta altura, seguro, a lo que se sumó “la pandemia” y “alguna contingencia severa”.

Sobre la reunión con el mandatario, dijo que hablaron “de la vida, de estos tres años, de los desafíos, de qué me espera a mí en estos años por delante”. En este sentido fue consultado por su futuro político, y dijo que “se verá” si le da algún tipo de apoyo al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. “Yo no voy a ser candidato, en eso no voy a cambiar”, sentencia.

Según los números, de todas formas, Salinas es el ministro mejor valorado del gabinete. Aunque prefirió dejar el análisis “a los politólogos”, sí mostró “un agradecimiento enorme, un respeto profundo y un cariño que es mutuo para la ciudadanía, porque el uruguayo es un ser muy informado y muy culto en términos generales”.

El ministro destacó “la noción del servicio a la patria y la gran responsabilidad que tienen los gobernantes”, por lo que “es muy importante” que los políticos “tengan el nivel de sus antecesores”, y dijo que es “importante mantener el nivel para mantener el diálogo”.

“El país nunca estuvo tan unido como con una crisis como esta y eso creo que es lo que hay que rescatar: que cuando vamos juntos en pos de un propósito, sumamos muchísimo más”, sentenció, en lo que entendió es un “mensaje para todos los políticos y para aquellos que pretendan serlo en un futuro”.

Salinas será reemplazada por Karina Rando , médica también vinculada a Cabildo Abierto, que hasta el año pasado se desempeñó como directora general de secretaría del ministerio.

Fuente: Agencia Nodal | La Diaria