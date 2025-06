Uruguay: El gobierno se impuso en el referéndum sobre la LUC por solo 23 mil votos

Ganó el No y la LUC queda firme

Sobre las 23. 15 horas, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que la ley se mantiene y que el SI no llegó a los votos necesarios para la derogación de los 135 artículos. «Fue una etapa superada, la ley queda firme», afirmó, en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, flanqueado por todos casi todos los ministros, a excepción del ministro Daniel Salinas, quien contrajo covid y se repone en su domicilio (ver página 3). El NO ganó por una mínima diferencia Si bien hubo paridad, se mantuvo al frente de principio a fin de la votación, según la evolución registrada en la Corte Electoral. Según los datos de la Corte Electoral, pasadas las 23:30 horas, iban 99,14% escrutados, 47,3% para el No y 46,3% para el Sí

Los votos en blanco contabilizados son 1,2%, los anulados 3,6 y los observados 1,6%.

Este domingo se llevó a cabo el referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración(LUC), entre las 8:00 y las 19:30 horas.

Luego de finalizada la jornada de votación, comenzaron a contarse los votos en los distintos circuitos de Uruguay. Según el organismo, votó un 85% de los habilitados. Sobre la medianoche, la Comisión Nacional por el SI, reconocía la derrota. En un comunicado expresó textualmente: «De acuerdo a la información oficial primaria de la Corte Electoral, no se ha superado el 50% de los votos válidos requeridos para anular los 135 artículos de la LUC, a pesar de haber logrado una importantísima expresión de los ciudadanos, que nos ha permitido estar muy próximos a alcanzar nuestro objetivo. Se trató de una jornada democrática fundamental que nos fortalece como país y nos enorgullece como uruguayos y uruguayas. Saludamos a todos los uruguayos y muy especialmente reconoce a todos los compatriotas que aportaron su esfuerzo y militancia desinteresada para promover esta causa».

Votación pareja

Las mesas electorales donde las personas ejercieron su derecho electoral con respecto al referéndum anulatorio de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) cerraron a las 19.30 horas de este domingo. Hasta el momento del cierre, votó un 85% de las personas habilitadas para hacerlo, según indicó la Corte Electoral.

Este porcentaje representó unos 2.821.000 votos de los 2.684.132 votantes habilitados para estas elecciones. El martes, comenzará el escrutinio de los votos observados. El primer parte con los resultados de la votación lo emitió la Corte Electoral a las 20:05 horas. El recuento de los votos correspondía a 71 circuitos escrutados, que representaban un 1.01% de los votos.

En ese momento se contabilizaron 3.851 votos, de los cuales 418 correspondieron al “Sí”, 2.338 al “No”, 47 votos en blanco y 67 nulos.

Con el 11% circuitos escrutados a las 20.45 horas la Corte Electoral actualizó su parte y en este se confirmó la superioridad del “No” en el arranque. La opción para mantener el articulado acumulaba 100.140 votos, mientras que el Sí 68.388. Hasta el momento había 5.175 votos anulados y 2.049 en blanco.

El hecho de ser una elección con solo dos opciones favoreció la rapidez del conteo de los votos. En este sentido, sobre las 20:55 horas se habían escrutado el 21.48% de los votos, que reflejó un 1.517 circuitos.

Hasta ese momento el “No” sacaba 216.619 votos contra 173.070 del “Sí”. El número de votos anulados subió a 12.954 y el de votos en blanco a 4.795.

Con un tercio se mantuvo el No

Para las 21.05 horas la Corte Electoral procesó 2.393 circuitos, que representaban un 33.88% de los votos.

En un escenario de empate técnico, el “No” se mantenía al frente con 354.917 votos contra los 307.310. Además, la opción negativa contaba con 8.275 votos en blanco a favor, mientras que había 23.210 votos anulados y 17.789 observados.

Casi el 50%

Con el 48.14% de los circuitos escrutados el No se mantenía en la delantera. Hasta las 21:15 horas la opción negativa sacaba 513.355 de los 1.051.828 votos, dejando 468.360 al Sí. Por otro lado, había 12.499 votos en blanco y 35.686 anulados.

A las 21.30 horas la Corte Electoral reflejó el 67.20% de los circuitos electorales escrutados y el No sumaba 722.982 votos, que, junto con 18.228, representaba el 49.0% de los votos.

Restaba 25% y la diferencia se mantenía

Para las 21.40 horas y con el 75% de las mesas escrutadas el No seguía con la ventaja, pero el Sí achicó la misma. Con 819.446 votos, más 21.041 en blanco la opción negatoria llegaba al 48.95% de los votos, contra los 786.915 votos del Sí, que servía para el 45.8%.

85% y la diferencia era de 50 mil votos

Sobre las 21.55 la Corte Electoral ya había escrutado el 85.40% de los votos y el No acumulaba 926.407 sufragios contra 900.363 mil a favor del Sí. Los votos en blanco eran 24.137 y había 69.217 anulados. La ventaja era a favor del No que, junto con el voto en blanco, acumulaba el 48.7%.

Con más del 90% la ventaja se mantuvo

Para las 22.20 horas ya estaban escrutados el 93.61% de los circuitos electorales, representando 6.612 de las 7.063. Hasta ese momento la opción del No sumaba 1.017.319 votos, contra 995.832 del Sí. Sumándosele los 26.863 votos en blanco la diferencia de estos y el No con respecto al Sí era de 48.350 votos.

La opción que mantenía los 135 artículos sumaba el 48.55% de los votos, mientras que la de anularlos sumaba el 46.30%.

Con el 95% la variación fue mínima

Para las 22.40 horas la Corte Electoral informó que 6.742 circuitos de los 7.063 previsto se escrutaron (95.91%). Los votos para el No ascendieron a los 1.037.731 contra 1.017.016 del Sí. Además, hubo 27.442 votos en blanco, que se sumaban para el No para mantener una diferencia de unos 47 mil votos a favor de la opción de mantener el articulado.

