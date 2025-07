Uruguay: El excustodio de Lacalle Pou es condenado a cuatro años y medio por falsificación de documentación

Alejandro Astesiano recibió condena de 4 años y 6 meses tras acuerdo con fiscal Fossati

El ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por su participación en la organización delictiva que falsificaba documentos (partidas de nacimiento) para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y ucranianos.La pena fue impuesta por la Justicia tras un acuerdo entre la fiscal Gabriela Fossati y Astesiano a través de su abogado Marcos Prieto. Los términos del acuerdo se presentaron este miércoles en audiencia ante el juez Alejandro Asteggiante, quien ya dispuso la condena a cumplirse con prisión efectiva.En el acuerdo, Fossati le quitó a Astesiano el delito por el delito de suposición de estado civil (falsificación de documento) por no comprobar su participación en esta parte de la maniobra.Por otro lado de agregó dos delitos más a los ya imputados: conjunción de interés público con privado y revelación de secreto.De esta forma, en el proceso abreviado que se concretó este miércoles, Astesiano fue condenado por cuatro delitos: asociación para delinquir, tráfico influencias, conjunción interés público con privado y revelación de secreto. La fiscal probó y Astesiano reconoció su culpa en esos delitos.

La condena implica además una multa de 100 unidades reajustables (lo que al valor actual son 150.225 pesos) y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cuatro años.

Estos delitos y su condena confirman la participación de Astesiano en la venta de pasaportes y en el tráfico de información y favores con jerarcas policiales, lo que surgió tras periciar el teléfono celular del ex custodio del presidente Lacalle Pou (audios y chats de Whatsapp).

Durante la audiencia, Fossati dijo que Astesiano había cambiado de estrategia durante la investigación: primero negó su participación y luego la aceptó, dijo la fiscal.

Fossati también explicó al juez que muchos de los pedidos de favores que recibió Astesiano (que surgen de los chats y audios) no los concretó, no se transformaron en acciones y, por lo tanto, se descartó la posibilidad de algún otro delito.

“NO DIJO NO”

El abogado de Astesiano, Marcos Prieto, aseguró en rueda de prensa que el problema del ex custodio presidencial fue que “no dijo no”. Según Prieto, quedó claro que Astesiano “no participó” de la elaboración o venta de pasaportes.

DOCUMENTO

Fiscalía publicó el texto de la acusación de Fossati, donde describe la participación de Astesiano y los ex jerarcas policiales involucrados en el pedido de información y favores, el ex subdirector de Policía Nacional Héctor Ferreira y el ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional Jorge Berriel:

Fiscal Fossati tras condena de cuatro años y medio a Alejandro Astesiano: "Todas las causas siguen abiertas, las investigaciones siguen en curso y otras personas pueden ser responsabilizadas". pic.twitter.com/431rSDTL4K — MVD Noticias (@MVDNoticias) February 15, 2023

Bergara sobre acuerdo de Astesiano con Fiscalía: “Se confirman delitos que se vinculan a corrupción”

El senador del Frente Amplio, Mario Bergara, afirmó este miércoles que el acuerdo entre Astesiano y la Fiscalía “implica confesión y colaboración”, y que “confirma delitos como asociación para delinquir, conjunción del interés público y privado, y tráfico de influencias, delitos que implican corrupción”.

“Por lo tanto, tenemos que ver el medio vaso lleno desde ese punto de vista en cuanto a que hay una confirmación de delitos por parte de la Fiscalía, que es confesado por el propio Astesiano, y que implica esos cuatro años y medio de penitenciaría”, indicó.

Desde el Frente Amplio, se sigue con mucha atención el proceso de investigación de la Fiscalía sobre las otras causas que aún quedan abiertas, que pueden implicar nuevos delitos y nuevos imputados, dijo Bergara.

El legislador aseguró que no fueron citados por Fossati ni él ni el senador Charles Carrera por la denuncia que presentaron en Fiscalía en referencia a un audio en el que se le encomendaba a Astesiano la confesión de fichas personales sobre los frenteamplistas. Bergara reiteró que en su vida cotidiana no había percibido ninguna irregularidad que le implicara la percepción de riesgo. “Porque nosotros no hayamos percibido cuestiones raras en nuestra vida cotidiana, esos procesos de espionaje no hayan existido”, remarcó.

Bergara reiteró que por el acuerdo entre Astesiano y la Fiscalía, “se confirman delitos que se vinculan a corrupción que se hacían desde el jefe de la custodia presidencial, y por lo tanto, desde el punto de vista ya no penal, pero sí político, remarcar las responsabilidades de haber puesto en ese lugar de poder a alguien con los antecedentes tan complicados como los de Astesiano, a pesar de que el presidente recibiera las alertas por parte de sus correligionarios, por parte del director de Inteligencia Estratégica del Estado”.

El senador frenteamplista apuntó a la responsabilidad del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. “Todas estas cosas que pasaban en las narices de la Torre Ejecutiva, en donde también hay un responsable institucional del equipo de custodias del presidente que es el prosecretario de la Presidencia”.

Bergara indicó que los delitos que se le imputaron a Astesiano demuestran que no actuaba solo. “Cualquier cosa menos un perejil o alguien que actuara solo porque todos estos delitos no son actuación individual”, afirmó.

“Está claro que desde el punto de vista penal se está avanzando en esta dirección. La confirmación de los delitos es buena noticia, pero desde el punto de vista político creo que no es creíble tomar distancia, decir: ‘uy, era una persona intachable, pero me traicionó en mi buena fe’. Esas cosas, me parece que ya no caben”, subrayó.

Consultado sobre la responsabilidad penal de integrantes del gobierno, Bergara dijo que “hay que dejar que siga actuando la Fiscalía. Hay expedientes que todavía están abiertos que involucran la relación de Astesiano con la cúpula policial, cúpula policial que básicamente ha sido descabezada y que además hay algunos imputados”.

Por otra parte, se mostró sorprendido por la noticia de la visita del ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, a los padres de Astesiano en Rocha. “Todavía, yo al menos, no le encuentro mayor explicación, pero esperamos al día jueves”, día en el que Leal hará declaraciones tras comparecer ante la fiscal Gabriela Fossati.

Para el FA, con la condena a Astesiano se demuestra que había “una asociación para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva”

El exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano alcanzó este miércoles un acuerdo de proceso abreviado con la fiscal Gabriela Fossati y fue condenado a cuatro años y medio de penitenciaría por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.

Tras ello, desde el Frente Amplio (FA) surgieron repercusiones en torno a la condena. Dos de los que hablaron fueron los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, denunciantes de un presunto espionaje en su contra, luego de que se conociera que la empresa Vertical Skies solicitó a Astesiano el armado de fichas personales de ambos.

Carrera dijo a la diaria que lo “tomó por sorpresa que se llegara a un acuerdo abreviado en forma tan rápida”, ya que es “una causa que se inició en setiembre del año pasado y que tiene muchas ramificaciones”. Es que “está el tema de la falsificación de documentos”, motivo que desencadenó la condena de este miércoles, “pero hay temas de corrupción pública, de espionaje, de utilización de toda la infraestructura del Estado en beneficio de la persecución a dirigentes sociales y a la oposición, tareas de inteligencia hasta sobre adolescentes estudiantes del liceo”. De estos y otros temas que han surgido a raíz de la revelación de chats de Astesiano, Fossati dijo que continuará la investigación, pero que de momento no hay indicios de delitos.

Por otro lado, Carrera mencionó que esta condena es la demostración de que “existía una asociación para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva”, porque a Astesiano se le imputan “múltiples delitos asociados a casos de corrupción pública y a la utilización indebida del poder público en beneficio particular”.

Dijo que el FA “analizará responsabilidades políticas de las autoridades, porque todo esto pasó en las narices del presidente, en el círculo más íntimo” de Luis Lacalle Pou. En lo que respecta a la denuncia que radicó junto a Bergara, señaló que próximamente solicitarán a la Fiscalía que vuelva a citar a declarar a personas involucradas y que la causa “va a proseguir”.

“Para la vida institucional y política es sumamente grave que se haya encomendado al jefe de la seguridad presidencial la realización de carpetas personales para extorsionar a legisladores”, dijo y agregó: “A nosotros se nos trató de callar, y nosotros queremos llegar a quién fue que realizó este encargo” a Vertical Skies para que luego se hiciera el pedido a Astesiano. “La regla en una democracia es que la oposición pueda disentir tranquilamente a través de las vías democráticas y que desde la mayoría no se busque oprimir a la oposición”, apuntó.

De todas formas, deseó que “no haya más integrantes del Poder Ejecutivo involucrados en esto, porque sería sumamente grave que el Poder Ejecutivo estuviera atrás de esto”.

Por su parte, Bergara en sus declaraciones a la prensa manifestó que el acuerdo entre Astesiano y la Fiscalía “implica confesión y colaboración” de parte del exjefe de la custodia presidencial, lo que “confirma delitos como la asociación para delinquir, la conjunción del interés público y el privado, el tráfico de influencias, delitos que implican corrupción, evidentemente”.

En este sentido, dijo que el “medio vaso lleno” es que “hay una confirmación de delitos por parte de la Fiscalía”. La otra parte es que quedan “todo el resto de las causas abiertas, se sigue la investigación”. Además, dijo que, “desde el punto de vista ya no penal pero sí político”, es necesario “remarcar las responsabilidades de haber puesto en ese lugar de poder a alguien con antecedentes tan complicados como los de Astesiano, a pesar de que el presidente recibiera las alertas por parte de sus correligionarios”.

“Todas estas cosas que pasaban en las narices de la Torre Ejecutiva, en donde hay un responsable institucional del equipo de custodias del presidente, que es el prosecretario de la Presidencia”, dijo en referencia a Rodrigo Ferrés.

Así las cosas, Bergara señaló que Astesiano era “cualquier cosa menos un perejil o alguien que actúa solo, porque todos estos delitos no son de actuación individual”, entre otras cosas, porque “asociación para delinquir ya parte de la base de que hay socios”. Entonces, para el senador del FA, “desde el punto de vista político, no es creíble tomar distancia” por parte de las autoridades, y decir que Astesiano “traicionó” al gobierno “ya no cabe a la luz de los contenidos de nuevos chats”.

