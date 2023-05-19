Uruguay | Crisis hídrica: comenzaron las obras para mejorar el aprovechamiento de agua y el Frente Amplio se compromete a monitorear la situación

Comenzó la construcción del dique para aprovechar agua de la marea alta en el río Santa Lucía

Comenzó la construcción del dique de reserva en el río Santa Lucía, a la altura de Paso Belastiquí, cuyo objetivo es captar agua cuando sube la marea. Con la obra, se evita que en la baja de la marea esa agua se pierda y no pueda ser utilizada. Estaba previsto que la obra se iniciara la semana que viene, pero la urgencia de la situación de escasez de fuentes para el suministro de agua a la población de Montevideo y área metropolitana hizo que este mismo viernes comenzaran a trabajar las máquinas en el lugar, informó en Tacuarembó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Reiteró que el gobierno busca darle tranquilidad a la población que trabaja para asegurar el suministro de agua en la calidad actual hasta que lleguen las lluvias, y recordó las medidas adoptadas en beneficio de niños y embarazadas de los sectores más vulnerables. Desde Presidencia existen diálogos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para habilitar la importación libre de impuestos de agua embotellada de países vecinos en caso de ser necesario. Delgado descartó la quita de impuestos como IVA a IMESI al agua embotellada de producción nacional.

Además, el martes, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, se reunirá con la Cámara de Industrias para trabajar sobre los pozos que se encuentran en industrias para colaborar como fuente para la distribución de agua de OSE.

El dique, que demandará una inversión de 500.000 dólares, estará ubicado a unos 10 kilómetros de la toma de agua de OSE en Aguas Corrientes, en el límite entre San José y Canelones. Quedará finalizado en pocos días, indicó Delgado.

El secretario de Presidencia respondió a las críticas de la oposición. “El Frente Amplio gobernó 15 años, si hubieran hecho lo que tenían que hacer, capaz que no estábamos viviendo esta situación”, puntualizó.

FA se mantendrá en sesión permanente por la falta de agua: “La gestión de esta crisis fue errática”

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) se estableció en sesión permanente por la falta de agua en el país. Según su presidente, Fernando Pereira, van a monitorear la situación y, eventualmente, en caso de que así lo decida el presidente Luis Lacalle Pou, asistirán a cualquier convocatoria que los citen.

En ese sentido, Pereira sostuvo que hay que encontrar una “salida en clave nacional” y eso implica “llamar al conjunto de los partidos y de las organizaciones sociales para encontrar los mejores canales para una crisis que no tiene precedentes”.

Señaló que, al igual que el gobierno, convocan a la gente a que haga un uso responsable del agua . En rueda de prensa, sostuvo que la campaña de bien público, que comenzó días atrás, llegó tarde: “Se priorizó la de bajar unas monedas en unos impuestos”, pensó, y se preguntó: “¿Se está cuidando la imagen del presidente o la prioridad es cuidar la imagen del agua y dar tranquilidad a la sociedad uruguaya? Si el presidente de OSE [Raúl Montero] dijo que permanecieron 18 días y pasaron 5 días sin que llueva, ¿cuántos días nos quedan? La información hay que tenerla a diario”.

Por su parte, el senador frenteamplista Enrique Rubio, quien interpeló el pasado miércoles a los ministros de Salud y Ambiente , recordó que desde su partido han propuesto un conjunto de medidas “en la voluntad de ayudar a buscar salidas”. “Muchas son de corte social”, aseguró, por las dificultades que implica el acceso al agua embotellada, que “no llega a los barrios ya la gente que está en situación económica más deprimida, muchísima de la cual padecen enfermedades, en algunos casos lo sabe y en otros lo ignora, que tienen que ver con la hipertensión y con otras”, apuntó.

Para Rubio, “hay que hacer un gran esfuerzo desde el gobierno” y enfocarse en lo social, porque es la crisis “más fuerte que sufren por lo menos dos millones de uruguayos”. “Puede haber sectores medios que escapen en parte a ella por el consumo de bidones, pero la mayor parte de la población está afectada y va a seguir afectada si no llueve”, dijo.

Rubio dijo que todos están “deseando” que llueva para paliar la situación. “A mi juicio, a lo que se refirió Álvaro Delgado, era que pudieron mantener la calidad actual del agua que viene por las canillas, incluso varias semanas, incluso si no lloviera, pero en realidad depende de obras que no se hicieron y de caños que ni siquiera existió en Uruguay”, hubo, y agregó que las obras para esa represa provisoria comenzarían el domingo.

“Todo eso lleva todo un tiempo para vincular el río San José con el río Santa Lucía, aguas abajo de Aguas Corrientes. Quiere decir que estamos en una situación límite”, expresó, si bien dijo que la represa es “necesaria”. “Sirve para regular la entrada y salida de las aguas saladas del Río de la Plata, no de otra cosa”, dijo.

A entender de Rubio, muchas de las medidas que determinaron el FA tienen que ver con aspectos sociales; sin embargo, dijo que el gobierno no las tomó con la “profundidad que el problema tiene”.

En ese marco, insistió en crear un comité de crisis de “alto nivel”, en el que están representados todos los partidos políticos: “Lo tiene que encabezar el presidente de la República. En otras situaciones de crisis fuerte estuvo a la cabeza de esto. Ahora tiene que estar el presidente y tiene que estar funcionando el Sistema Nacional de Emergencias, porque la situación es de extrema gravedad y de tiempos muy graves. Entonces nuestra demanda va por esos lados, y la voluntad es ayudar, y nuestros intendentes están trabajando a full para contribuir a esto, porque o se sale en clave país, o vamos a sufrir mucho todos los uruguayos”, concluyó.

Fuente: Agencia Nodal | Subrayado | La Diaria