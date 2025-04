Urge restitución del Ministerio de Pesquería y Acuicultura

El sector de pesca y acuicultura tiene un gran potencial, ya que exporta US $4,000 millones/año, cifra que podría llegar en el mediano plazo a US $10,000 millones/año. El sector de pesca y acuicultura tiene un gran potencial, ya que exporta US $4,000 millones/año, cifra que podría llegar en el mediano plazo a US $10,000 millones/año.

El Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), a través de su Presidente, David Epstein, manifestó que el sector de pesca y acuicultura por su importancia en el Producto Bruto Interno (PBI), la generación de empleo, valor agregado y exportaciones requiere un Ministerio que se ocupe de los problemas del sector como lo fue hasta el año 2002, en que se disolvió el Ministerio de Pesquería y se creó un Viceministerio del sector integrado al Ministerio de la Producción.

“Los temas del sector de pesca y acuicultura requieren una atención especial que solamente se lograría si tenemos un Ministerio dedicado exclusivamente a su desarrollo”, explicó Epstein.

Además, aseguró que no se incurriría en mayores gastos presupuestales, pues se trata simplemente de trasladar las competencias del hoy Viceministerio de Pesca y Acuicultura al nuevo Ministerio de Pesquería y Acuicultura.

Epstein indicó que este sector no solamente contribuye en los aspectos antes señalados, sino que es un eje fundamental en la seguridad alimentaria y en la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil.

Precisó que el sector de pesca y acuicultura tiene un gran potencial, ya que exporta US $4,000 millones/año, cifra que podría llegar en el mediano plazo a US $10,000 millones/año.

“Por las razones expuestas es impostergable la creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura”, finalizó David Epstein.