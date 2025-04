Urge levantar la restricción del distanciamiento social obligatorio en los aeropuertos del Perú para reactivar el turismo

Ante el levantamiento escalonado de las restricciones sanitarias en el país, gracias al avance del proceso de vacunación contra la COVID-19 y la reducción de los casos de contagios, los gremios firmantes expresamos la necesidad de eliminar el distanciamiento social no menor de 1 metro en aeropuertos.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, el sector aeroportuario acató rigurosamente la restricción de aforos impuesta por el Gobierno, con el objetivo de proteger la salud de cada uno de los peruanos, y consciente de que superar la crisis sanitaria requería del esfuerzo y del sacrificio de todos.

En ese contexto, las restricciones permitieron hacer de los aeropuertos lugares seguros. Sin embargo, también significó un duro golpe para el turismo nacional, debido a que la menor capacidad de los terminales provocó una disminución de vuelos y, por ende, una caída del flujo de pasajeros y turismo.

A pesar de esta situación, asumimos el alto costo de la restricción, al considerar que ello era necesario para salvaguardar la integridad de todos los peruanos. Sin embargo, con el avance del proceso de vacunación, en febrero de este año, el Gobierno eliminó las limitaciones de aforos en los comercios para impulsar su reactivación.

No obstante, los aeropuertos aún no pueden atender al 100% de su capacidad, debido a que permanece una restricción respecto del distanciamiento social obligatorio dentro de sus instalaciones. Dicha medida provoca una disminución de la capacidad real en los aeropuertos e impide en la mayoría de los aeropuertos regionales, atender vuelos de manera simultánea, lo que no permite responder a la demanda de servicios requerida por los pasajeros y usuarios en general de manera eficiente.

Ante esta situación, hacemos un llamado a las autoridades competentes para eliminar el requerimiento del distanciamiento social no menor de 1 metro, a fin de que el tráfico aéreo retome los volúmenes previos a la pandemia, y contribuir así con la recuperación del sector turístico. Esta disposición resulta esencial para el desarrollo del turismo y de los negocios del interior, así como para la integración de las provincias.