UNSA inaugura moderna sede en Mollendo

La Nueva sede de la UNSA tiene una extensión de 8 mil 400 metros cuadrados y demandó una inversión de S/. 6´ 156,839.60. El proyecto beneficiará a más de 13 mil jóvenes de Islay.

La Casa Agustina es la primera universidad pública en ejecutar proyectos bajo la modalidad OBRA POR IMPUESTOS, siendo reconocida por PROINVERSIÓN. Las obras fueron ejecutadas por la empresa Terminal Internacional del Sur (Tisur).

La UNSA es la única universidad de provincias en obtener diez años de licenciamiento de la SUNEDU (el máximo otorgado por esa entidad)

Jóvenes de la provincia de Islay ya no tendrán que viajar a la ciudad de Arequipa para seguir una carrera profesional, pues la sede de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) en la ciudad Mollendo ya es una realidad.

El rector agustino, Dr. Rohel Sánchez Sánchez, acompañado de autoridades universitarias y de la localidad, entregó esta obra anhelada por la juventud y población de la provincia de Islay, que consolida la presencia de la Casa Agustina en el desarrollo de la Educación Superior en esta ciudad.

La nueva filial no solo brindará servicios de formación profesional, sino que contará con programas de formación continua como Centro de Idiomas, CEPRUNSA, Centro de Informática – INFOUNSA, además de tener espacios amplios de deporte y recreación.

“Hay un enorme aporte de la Universidad, van estar presentes también los programas de responsabilidad social, la capacitación en alfabetización digital a los adultos mayores, los programas vinculados a investigación, certificación continua y posgrado” dijo la autoridad agustina, indicando que también la incubadora de negocios Jaku Emprende UNSA se trasladará a esta nueva filial para fortalecer el emprendimiento de la localidad.

El Mejoramiento de los servicios de formación profesional de Administración y Extensión Universitaria de la UNSA – sede Mollendo beneficia a más de 13 mil jóvenes de Islay. “Los jóvenes ya no van a tener la necesidad de trasladarse a Arequipa, hacer gastos en pasajes, alquiler y alimentación”, acotó el Dr. Rohel Sánchez.

Durante la ceremonia, el alcalde distrital de Dean Valdivia, Richard Ale Cruz, agradeció al Dr. Rohel Sánchez Sánchez, el haber materializado el sueño de contar con una universidad cerca de la población costera. Durante su gestión como alcalde provincial de Islay, apoyó en gestionar el terreno.

A su turno el actual alcalde provincial, Edgar Rivera Cervera, se dirigió a la población asistenta a la inauguración para que no desaproveche esta oportunidad y piense bien en su futuro como profesional, más ahora que cuenta con servicios universitarios.

La máxima autoridad de la UNSA, señaló que en la próxima sesión de Consejo Universitario se evaluará la implementación de nuevas carreras profesionales, ya que al momento solo se imparte la carrera de Administración. Esta fue su respuesta al pedido de padres de familia y los jóvenes.

LA OBRA

La infraestructura ocupa 8,049.74m2. Comprende un moderno edificio de dos pisos, un patio central y una losa deportiva con protección solar protegidas por un cerco perimétrico. Cuenta con zona pedagógica, administrativa y de servicios.

El espacio pedagógico lo conforman salas de lectura e idiomas, zonas deportivas, de limpieza y mantenimiento, además de servicios higiénicos para personas con habilidades diferentes. El área administrativa cuenta con una dirección, secretaría, hall de espera, tutoría, salas de profesores, proyección social e investigación, una de archivo y servicios higiénicos. Asimismo, cuenta con servicios de cafetería, cocina, almacenamiento, informes, control y guardianía.

La nueva sede de la UNSA en Mollendo fue ejecutada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos con una inversión de 6 millones 156 mil soles, mediante un convenio firmado con la empresa Terminal Internacional del Sur (Tisur) con el aval de ProInversión. Se realizó bajo la modalidad de “llave en mano”, por la cual la contratista se encargó no solo de la construcción, también del equipamiento e instalación de mobiliario.

Precisar que, la UNSA es la primera universidad pública que construye infraestructura educativa en esta modalidad, por la cual la empresa privada adelanta sus impuestos ejecutando el proyecto y luego la Universidad devuelve esos recursos al erario nacional.

Esta experiencia es replicada en la construcción de la sede de El Pedregal en la que participan las empresas Gloria y Yura y en la construcción del Polideportivo y el Centro de Investigación de Ingenierías que se ejecutará con la intervención de la empresa Southern.