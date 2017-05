Lima.- El técnico de Universitario, Pedro Troglio, criticó la programación de partidos del torneo Apertura cuando la selección nacional va a sostener dos partidos amistosos y existe la posibilidad de que no pueda contar con seis elementos, quienes serían convocados para la escuadra nacional.

El estratega argentino no se guarda nada cuando de defender los intereses de Universitario se trata y su meta de alcanzar el título del Apertura.

Mostró cierta incomodidad ante la posibilidad de que seis o siete de sus jugadores puedan ser convocados por el técnico Ricardo Gareca para los amistosos que cumplirá la selección peruana en el interior del país, en junio, y que en paralelo se programe el Apertura en dichas fechas.

“Me parece bien que la selección enfrente amistosos en fecha FIFA, pero lo que no entiendo es cómo programan partidos del torneo en medio de estos amistosos, ya que nosotros podemos ceder seis a siete futbolistas al equipo nacional. Eso me parece una exageración. Igual jugaremos y trataremos de ganar todos nuestros encuentros, pero si se pueden postergar sería lo mejor. No quiero que lo vean como lamento o queja, simplemente es mi punto de vista”, dijo Troglio.

La selección peruana se medirá con su similar de Paraguay el 8 de junio en Trujillo y con la de Jamaica el 13 de junio en Arequipa. Mientras que Universitario tiene programado afrontar sus duelos del Apertura frente a Juan Aurich (11 de junio) y Alianza Atlético (14 de junio).

Por último, Troglio precisó: “Las cosas nos están saliendo muy bien, me siento feliz y diría que demasiado respetado por todos; pero tengo los pies bien puestos sobre la tierra para salir campeón, lo cual sigue siendo mi mayor objetivo”.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...