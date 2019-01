Universidad de Piura lanza Segunda Edición Maestría en Gestión Cultural

Hace unos años, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía (2008) se preguntaba en un famoso ensayo sobre ¿cuáles son las diferentes formas en que la cultura puede influir sobre las personas? y ¿cómo pueden comprenderse mejor sus influencias, y cómo podrían éstas modificar o alterar las políticas de desarrollo que parecen adecuadas? Para él, los economistas no habían prestado aún suficiente atención a la cultura cuando investigaban el funcionamiento de las sociedades en general y el proceso de desarrollo en particular. Finalizaba su escrito afirmando rotundamente que “la cuestión no es si acaso la cultura importa. La verdadera cuestión es, más bien, de qué manera importa”.

En este contexto, La Universidad de Piura a través de su Maestría en Gestión Cultural, busca que el participante sea un agente de cambio social, que propicie el crecimiento integral de las personas y, en consecuencia, el desarrollo de la sociedad. “Nuestra Maestría recoge la experiencia que hemos obtenido en más de 15 años con la carrera de Historia y Gestión Cultural. Esto nos permite, ayudar a todas aquellas personas que tienen una formación vinculada con las Ciencias Sociales, la Comunicación, la Educación e incluso las Ciencias Empresariales, a profesionalizar el trabajo del gestor cultural y así, afianzarse en este nuevo mercado laboral que seguirá creciendo”, comenta Enrique Banús, Director de la Maestría.

El programa está diseñado en 4 módulos, que engloban importantes temas concernientes a la sociedad, cultura y desarrollo; proyectos y ámbitos culturales; gestión de la cultura; y finalmente, gobierno de personas y comunicación. La plana docente está conformada por profesores nacionales e internacionales, con amplia experiencia teórica y práctica en el quehacer cultural, miembros tanto de instituciones públicas como privadas.

Las inscripciones a la Maestría se encuentran abiertas. El inicio de clases es el 8 de marzo y se dictan un viernes y un sábado de cada mes, en el horario de 9 am a 7 pm., en el Campus Lima de la Universidad de Piura. La Maestría tiene una duración de 2 años, a un costo total de 19 mil soles. Para más información se pueden comunicar al 2139600 anexo 2062 ó a la página web: http://udep.edu.pe/humanidades/mgc/

