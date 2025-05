Universidad de Harvard invita a peruanos a participar de ‘Hackathon’ internacional de salud: 15 mil dólares en premios para los mejores proyectos

● Inscripciones gratuitas abiertas hasta el 31de marzo.

● Evento se realizará el 20 y 21 de abril en cinco países en simultáneo.

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y KeroLab, laboratorio de políticas públicas, su aliado en Perú; anunciaron la convocatoria a las inscripciones de la hackathon internacional de salud: “Soluciones digitales para la construcción de sistemas de salud de alto valor en Latinoamérica y el Caribe”, que se encuentran abiertas hasta el 31 de marzo.

La competencia repartirá 15 mil dólares entre las mejores propuestas digitales para combatir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares; además de la posibilidad de unirse al programa de incubación de la universidad por seis meses para desarrollar un plan de financiamiento e implementación acorde al país de los ganadores.

Pueden registrarse emprendedores digitales, estudiantes universitarios de pregrado o posgrado e investigadores de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe en equipos de 3 a 5 miembros o si no tienen problemas en formar parte de grupos al azar, pueden inscribirse de forma individual. El concurso, que se llevará a cabo el 20 y 21 de abril, incluirá workshops, sesiones de mentoría y la presentación de propuestas finales. Cabe mencionar que el dominio del inglés es indispensable, ya que las sesiones, presentaciones y demás serán en este idioma.

“Desde KeroLab estamos convencidos de que la innovación pública es la mejor ruta para enfrentar los grandes y viejos desafíos que tenemos como país, uno de ellos, la descentralización. Confiamos en que la participación de todas y todos los representantes del sector público, privado, la academia y la sociedad civil garantizará de que el talento nacional salga a relucir y formulemos soluciones para descentralizar la lucha contra el cáncer, que cada año deja a 70 mil familias peruanas sin un padre, una madre o un hijo. Ahora que contamos con una Ley Nacional del Cáncer, buscamos colaborar mediante eventos como este, que permiten cocrear propuestas e ideas nuevas en beneficio del paciente”, señaló Martín Soto Florián, director de KeroLab.

También son organizadores de la hackathon la Fundação Getulio Vargas (Brasil), la Universidad del Rosario (Colombia) y Rio Grande do Sul HSIL (Brasil), quienes gracias al apoyo del Movimiento Salud 2030, la Union for International Cancer Control, y la Global Innovation Hub for Value in Healthcare desarrollarán la competencia en simultáneo en países como: Estados Unidos, Brasil, Colombia, México y Perú. Es importante mencionar que si bien se contará con sedes presenciales, es posible la participación mediante Zoom.

“Las soluciones digitales tienen el potencial de ayudar a los sistemas de salud de América Latina y el Caribe a reducir los errores médicos y a empoderar a los pacientes a través del acceso a información, además promueven una mejor atención sanitaria coordinada entre los sectores público y privado. Estas herramientas ya han sido usadas en países de Latinoamérica para mejorar la prestación de la salud, pero necesitamos forjar alianzas con todos los actores claves para inyectar a la administración de salud pública de un enfoque de innovación para resolver desafíos estructurales”, comentó Rifat Atun, profesor de Sistemas Globales de Salud de la Universidad de Harvard.

La hackathon distribuirá los 15 mil dólares en premios de la siguiente manera: el ganador recibirá 5 mil y el segundo puesto en las categorías de cáncer y enfermedades cardiovasculares se repartirá 6 mil dólares entre ambos. En el caso del tercer lugar los dos finalistas recibirán 2 mil dólares cada uno. Los interesados pueden registrarse en el siguiente link: https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bm9MQoHFs6eyypg o tener acceso a las bases a través de: https://www.hsph.harvard.edu/health-systems-innovation-lab/hackathon-2023/