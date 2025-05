United estrena los nuevos kits de amenidades  para sus viajeros

Los viajeros que vuelan en cabinas premium en las rutas internacionales de larga distancia y transcontinentales premium de United serán los primeros en experimentar los nuevos kits de amenidades de marca compartida de la aerolínea, diseñados exclusivamente para la aerolínea por la marca global de estilo de vida de viajes Away. Inspirado en las icónicas maletas y los versátiles accesorios de Away, United ofrecerá tres versiones de los kits de amenidad, cada uno con elementos esenciales de viaje personalizados y la gama de productos de cuidado de la piel limpios y libres de crueldad de Sunday Riley, exclusiva de United. Esta colaboración supone la primera vez que Away, la marca global de estilo de vida para viajes, se asocia con una aerolínea comercial.

«A medida que la demanda de viajes sigue aumentando a niveles sin precedentes, los viajeros buscan comodidad y calidad ahora más que nunca cuando vuelan; por eso elegimos asociarnos con Away», dijo Luc Bondar, vicepresidente de marketing y fidelidad y presidente de MileagePlus en United. «El compromiso mutuo de Away de hacer que los viajes sean más fluidos, elevados y con una estética de diseño moderna está en perfecta armonía con la marca de United, y estamos encantados de tener la oportunidad de ser la única aerolínea que proporciona esta oferta única a nuestros clientes.»

Juntos, United y Away han diseñado cuidadosamente cada kit de aseo para que sea el accesorio perfecto para que los clientes se refresquen en los vuelos largos y lo reutilicen en futuros viajes. Los kits de amenities de Away incluyen:

Hard Pod: Para los viajeros que vuelan en United Polaris® business en vuelos internacionales de larga distancia. La robusta carcasa y la banda elástica interior ayudarán a mantener las pertenencias organizadas.

Bolsa de deporte: Para los viajeros que vuelan en United Premium Plus® en vuelos internacionales de larga distancia. Con un material suave y protector, puede mantener todas sus pertenencias organizadas, incluyendo sus otros artículos de viaje.

Maletín con cremallera: Para los viajeros que vuelan en United Business en vuelos transcontinentales premium. El estuche resistente al agua para viajeros transcontinentales premium es una solución ideal para almacenar líquidos y pasar rápidamente por las colas de seguridad del aeropuerto.

«Estamos encantados de asociarnos con United para llevar los productos cuidadosamente diseñados de Away a los viajeros de United en todo el mundo«, dijo Melissa Weiss, Directora de Marketing de Away. «La misión de United de conectar el mundo y su dedicación a hacer que los viajes sean lo más fáciles posible se alinea con la misión de Away de crear un mundo más abierto facilitando los viajes. Estamos seguros de que esta relación única entre nuestras dos compañías hará precisamente eso, haciendo que la experiencia de viaje sea más fluida para los viajes cercanos o lejanos.».

El mes pasado, United dio a conocer su primera campaña publicitaria de marca en casi una década «Good Leads The Way», que destaca la determinación de la aerolínea de ser una fuerza del bien no sólo para los clientes, sino también para las comunidades a las que sirve. Para ver el interior de cada kit de aseo o saber más sobre la colaboración de United con Away, visite united.com/awaykits.