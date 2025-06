United anuncia una inversión de $5 millones en tecnología de carbono

United anunció una inversión de $5 millones en la empresa de tecnología de captura de carbono Svante, que proporciona materiales y tecnología como parte de la cadena de valor que tiene el potencial de convertir el CO 2 eliminado de la atmósfera y de fuentes de emisiones industriales en combustible de aviación sostenible (SAF). Esta es la última inversión anunciada del nuevo UAV Sustainable Flight Fund SM, un vehículo de inversión único en su tipo que está diseñado para aprovechar el apoyo de empresas de industrias cruzadas para apoyar a las empresas emergentes enfocadas en descarbonizar los viajes aéreos.

La aerolínea aspira a ser 100 % ecológica mediante la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 100 % para 2050, sin depender de las compensaciones de carbono tradicionales. Hasta la fecha, United ha invertido en la producción futura de más de tres mil millones de galones de SAF, la mayor cantidad de cualquier aerolínea del mundo.

» La tecnología de captura de carbono tiene el potencial de ser una solución crítica en la lucha para detener el cambio climático y tiene el beneficio adicional de ayudarnos a escalar la producción de SAF«, dijo Scott Kirby, CEO de United. «Y en United nos basamos en ese enfoque invirtiendo tanto en compañías que pueden capturar CO 2 como en otras que pueden convertirlo en combustible. No hay duda de que esta utilización de carbono está en su infancia hoy, pero como líder en vuelos sostenibles debemos ayudar a construir los cimientos para implementar esta tecnología del futuro de la manera más conveniente posible. Este es verdaderamente un imperativo global, y la inversión de United en Svante refleja nuestra dedicación para hacer realidad los viajes sostenibles«.

«Nos complace contar con el apoyo de United Airlines como uno de nuestros inversores de clase mundial«, dijo Claude Letourneau, presidente y director ejecutivo de Svante. «La industria de las aerolíneas tiene una gran oportunidad de tener un gran impacto en la descarbonización global, luchando contra el cambio climático a través de la transición a combustibles de aviación sostenibles y otras tecnologías innovadoras que ayudarán al mundo a lograr el cero neto. Su inversión en empresas como la nuestra ayudará a acelerar la comercialización de tecnología de captura y eliminación de carbono«.

Svante es líder en la captura y eliminación de carbono basado en sorbentes sólidos de segunda generación. La tecnología escalable, ecológica y comercialmente disponible de captura y eliminación de carbono de la compañía emplea lechos absorbentes estructurados, conocidos como filtros. Estos filtros pueden capturar el 95 % de las emisiones de CO 2 de los sitios industriales, así como el CO 2 que ya está en el aire. Una vez que se captura el CO 2, se concentra y se puede utilizar en la creación de SAF u otros productos. También se puede transportar y almacenar de forma segura bajo tierra.

«Es fantástico ver el compromiso de United de construir un ecosistema para el dióxido de carbono (CO 2) para el combustible de aviación sostenible (SAF) manifestado a través de esta importante inversión en Svante«, dijo Jason Salfi, director ejecutivo de Dimensional Energy. «Los equipos de Svante y Dimensional Energy están trabajando juntos para diseñar sistemas integrados para el CO 2 capturado en SAF hoy. Hay suficiente CO 2 en la atmósfera y en las emisiones de procesos industriales para proporcionar todo el carbono necesario para los combustibles y productos que usa la gente. todos los días ahora y en el futuro. Svante proporciona el primer paso hacia una economía circular del carbono«.

El Gobierno Federal reconoce el valor de SAF

La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 incluye las mayores inversiones gubernamentales en cambio climático en la historia de los EE. UU., un nuevo crédito fiscal combinado específicamente para SAF junto con otros incentivos críticos para la energía limpia y la captura de carbono, que ayudará a impulsar un aumento en la infraestructura y el suministro de SAF mientras reduce costos para los consumidores de SAF.

El ejército de EE. UU. actualmente usa casi cinco mil millones de galones de combustible para aviones al año y el Departamento de Defensa usará una mezcla de combustible para aviones que contenga al menos un 10 % de SAF para 2028 debido a la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2023.

Y según el Departamento de Energía de EE. UU., los vastos recursos de materia prima del país son suficientes para satisfacer la demanda proyectada de SAF de toda la industria de aviación de EE. UU.