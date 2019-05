Una doble dosis de videojuegos de Sword Art Online

Los fanáticos de Nintendo Switch están a punto de ser arrastrados por dos aventuras de videojuegos de Sword Art Online, primero con la llegada hoy de Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition. ¡Esta versión del juego incluirá la base de la aventura y el contenido del pase de temporada Abyss of the Shrine Maiden y Warriors of the Sky!

Luego, el 9 de agosto de 2019, Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition llega para llevar a los jugadores a una experiencia de combate verdaderamente única en el mundo de Sword Art Online. Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition vendrá con la aventura base, tres paquetes de contenido DLC y la expansión Dissonance of Fate.

Para descargar imágenes de muestra de Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition haz clic aquí.

Para descargar imágenes de muestra de Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition haz clic aquí.