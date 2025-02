Últimas dos semanas de Boric: ajustes al programa, convocar a nuevos sectores y amarrar apoyos clave

En los 13 días que restan para el balotaje, el abanderado reforzará su despliegue territorial y formalizará modificaciones a su plan de gobierno, principalmente en materia económica.

En la recta final, el parlamentario buscará llegar a sectores como el mundo evangélico y popular. A su vez, su equipo se encuentra haciendo gestiones para amarrar el esperado apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet.

“Tengo el alto honor de invitarles a un encuentro y desayuno para presentar el programa de gobierno a pastores y líderes de las iglesias evangélicas y protestantes”.

Esa es la invitación que extendió el comando del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a un grupo de líderes de la Iglesia Evangélica, con el fin de acercar sus propuestas a un mundo en que usualmente la centroderecha ha tenido mayor ascendencia.

La misiva es parte del diseño que su comando ha delineado para las últimas dos semanas de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre, en medio del fuerte despliegue territorial y los giros que ha realizado el candidato tras pasar a segunda vuelta dos puntos por debajo de su adversario del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En ese contexto, el equipo político del abanderado definió calificar de “prioridad” acercarse a sectores de la ciudadanía que podrían mirar con “resistencia” a la coalición, como los miembros de la Iglesia Evangélica. La idea, explican en el bloque, es entregar el mensaje de que la alternativa de Boric puede convocar incluso a quienes consideran “lejanos” a su proyecto. Según la encuesta Bicentenario de 2017, un 17% de la población dice pertenecer a ese credo.

Con ese objetivo en mente, en el comando le encargaron a la senadora electa Alejandra Sepúlveda (FRVS) que tendiera puentes con ese mundo. La parlamentaria sostuvo una reunión con algunos líderes de esa Iglesia el jueves pasado y otros dirigentes, como el ex RD Pablo Vidal (Nuevo Trato), también colaboraron en esos esfuerzos. En el comando de Boric, en tanto, aseguran que uno de los principales mensajes a ese mundo sería la posibilidad de modernizar la ley de culto.

Otro sector ante el que han reforzado gestos en los últimos días es a la izquierda más radical, que ha pedido justicia para los presos del estallido social, mundo que ha sido crítico con el Frente Amplio y con Boric en particular. Este lunes sumó el apoyo de la senadora electa Fabiola Campillai (independiente), quien, al igual que Gustavo Gatica, le entregó su respaldo. Estos respaldos, según fuentes del comando, serán significativos para llegar a zonas populares, donde el Frente Amplio tiene baja ascendencia.

En tanto, el candidato y los dirigentes de Apruebo Dignidad continuarán el fuerte despliegue territorial. Este martes se espera que Boric vaya a la región de O’Higgins, mientras que su jefa de campaña, Izkia Siches, continuará su recorrido por el norte hasta llegar a Valparaíso este viernes.

Ajustes al programa

Para este miércoles el equipo programático de Boric prepara uno de los hitos que, dicen, podría marcar las últimas semanas de campaña: el lanzamiento del documento con las propuestas que elaboró el consejo económico asesor.

Según explican en el comando, la instancia -que integran economistas como Andrea Repetto y Roberto Zahler- preparó un texto respecto de crecimiento y productividad.

No obstante, entre los coordinadores programáticos de Boric explican que dichos ajustes no supondrán modificaciones de fondo a las “reformas estructurales” como la tributaria y de pensiones, y enfatizan que no se trataría de un “nuevo programa”. Pese a esto, no descartan cambios técnicos que signifiquen “moderar” esas propuestas, junto con incorporar ideas de otros candidatos que “fortalezcan” la alternativa de Boric.

El esperado gesto de Bachelet

Una serie de contactos han sostenido los últimos días el comando de Boric y el entorno de la alta comisionado para los DD.HH. de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Ad portas de que la exmandataria aterrice en el país para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, desde el equipo del parlamentario han buscado -a través de la fundación Horizonte Ciudadano y de su círculo más estrecho- despejar su disposición para respaldar la opción presidencial del frenteamplista.

Pese a que los diálogos se han mantenido en extrema reserva, tanto en Apruebo Dignidad como en la ex Concertación cuentan con que Bachelet no se abstendrá de dar su opinión respecto del balotaje.

“Por supuesto que Michelle Bachelet está con Boric, qué duda cabe”, sostuvo hace días la senadora PS Isabel Allende. Lo que está en duda, según las mismas fuentes, es el momento y el tenor que tendrá el eventual apoyo de la expresidenta.

Sea como sea, en el comando de Boric aseguran que un gesto de Bachelet será clave para la recta final de los comicios. De concretarse, su eventual respaldo se sumaría al que este miércoles oficializará a quien Bachelet ungió como su carta para estos comicios presidenciales: la socialista Paula Narváez.

Fuente: Agencia Nodal/La Tercera