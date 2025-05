UDEP Organiza el I Festival Internacional Virtual de Música Popular

Agrupaciones musicales de México, Ecuador, Colombia, Chile y Perú participarán en este festival, organizado por Vida Universitaria de la Universidad de Piura. El evento se realizará el 19 de febrero, a partir de las 5:00 p. m. (hora peruana) y será trasmitido por el Facebook de Vida Universitaria de la UDEP.

La Universidad de los Andes (Chile), la Universidad de la Sabana (Colombia), la Universidad de los Hemisferios (Ecuador), la Universidad de Piura (Perú) y la Universidad Panamericana de México (México) participarán en el I Festival Virtual de Música Popular que busca impulsar la cultura entre las comunidades universitarias, generar sinergias entre ellas y motivarlas para que inviertan más tiempo en la cultura y el arte.

En este festival, organizado por la UDEP, «universitarios de Latinoamérica compartirán su talento y pasión por la música, trasmitiéndonos un mensaje de alegría y esperanza en estos tiempos de crisis. Será un evento que podrá ser disfrutado en familia», expresa la magíster Patricia Soto, directora de Estudios de la UDEP.

Por su parte, Carolina Cáceres, coordinadora de Arte y Cultura de la Universidad de Piura, resalta la importancia de las actividades artísticas pues “diversos estudios han demostrado que el realizarlas ayuda a canalizar el estrés y ansiedad, síntomas que el mundo está padeciendo por la pandemia. Por lo tanto, hacer música y escucharla es un gran canalizador».

La Universidad Panamericana de México participará con agrupaciones de sus campus de Guadalajara, Aguas Calientes y de la Ciudad de México; y, la Universidad de Piura, con los grupos de Campus Lima y Campus Piura.

Este festival internacional será un espacio propicio para dar a conocer, a través de la música, la cultura de los países representados en este festival y crear vínculos entre los participantes, para posibles futuros intercambios. El evento se realizará el 19 de febrero y será transmitido en vivo por el Facebook de Vida Universitaria.

Diego Cruz y María Fernanda Vásquez, egresado y alumna de Comunicación, respectivamente, serán los presentadores del evento. Cada participante interpretará lo mejor de la música popular de su país, de distintos géneros musicales: rock, cumbia, salsa, merengue, pasillos, etc.

Entre las piezas que podrá disfrutar el público, del Perú y el extranjero, figuran: Vivir mi vida, Mix mexicano, All ask cover, Kiss of fire, Callejón de un solo caño, Yo viviré, Mambo, entre otras.