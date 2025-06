U.S News & World Report galardonó a Rivera Nayarit

12 hoteles del Tesoro del Pacífico Mexicano fueron incluidos en las listas “Mejores Lugares para Visitar” y “Mejores Hoteles” del líder mundial en clasificaciones.

U.S. News & World Report reconoce la calidad de Riviera Nayarit y otorga excelentes calificaciones no solo al destino sino a sus hoteles en la edición 2021 de sus rankings, tras evaluar más de 30, 000 hoteles de lujo en Estados Unidos, Europa, Canadá, México y el Caribe.

Punta Mita obtuvo un lugar relevante en la lista “Mejores Lugares para Visitar en México”, para lo cual se tuvo en cuenta las atracciones culturales, las playas y la vida nocturna, así como la opinión de expertos en la industria turística y las recomendaciones de los viajeros a través de TripAdvisor.

Así mismo, 12 hoteles de Riviera Nayarit fueron añadidos en diversas listas, con base en una metodología integral que tiene en cuenta la calificación de estrellas de cada hotel, los elogios de la industria y el sentimiento de los huéspedes.

También se brinda información relevante sobre el hotel -desde comodidades de la habitación hasta características de la piscina y spa-, lo que permite a los viajeros comenzar a planificar sus próximas vacaciones. Por otro lado, aunque U.S. News no incluyó datos de COVID-19 en las clasificaciones, varios de los principales premios presentados tienen en cuenta la limpieza de la propiedad.

Estándares ejemplares

Marc Murphy, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, dijo que a pesar de los retos que está enfrentando la industria de los viajes debido a la pandemia de Covid-19, da gusto constatar que compañías editoriales como U.S. News reconozcan y apoyen a los hoteles que han mantenido estándares ejemplares en el mundo.

“Riviera Nayarit se ha ganado el interés de un selecto grupo de turistas a nivel mundial en busca de resorts de ultra lujo, experiencias gourmet excepcionales y servicio inigualable; factores a los que se suman los protocolos de bioseguridad que cada hotel ha instituido desde el inicio de la pandemia”, expresó.

Lo mejor de lo mejor

La Riviera Nayarit fue incluida en las listas: “Mejores lugares para visitar en México” (Best Places to Visit in Mexico); “Mejores Hoteles de México” (Best Mexico Hotels); “Mejores Hoteles en la Costa del Pacífico” (Best Hotels in Pacific Coast), “Mejores Resorts Todo Incluido en México” (Best All-Inclusive Resorts in Mexico), y “Mejores Resorts Todo Incluido en la Costa del Pacífico” (Best All-Inclusive Resorts in Pacific Coast), las cuales se mencionan a continuación así como el lugar que ocupan en el ranking:

Mejores Hoteles en México

#8 The St. Regis Punta Mita Resort

#19 Grand Velas Riviera Nayarit

Mejores Hoteles en la Costa del Pacífico

# 1 The St. Regis Punta Mita Resort

# 2 Grand Velas Riviera Nayarit

# 6 Four Seasons Resort Punta Mita

# 8 W Punta de Mita

# 12 Marival Distinct Luxury Residences

#15 Iberostar Selection Playa Mita

# 18 Villa La Estancia Riviera Nayarit

# 23 Riu Pacífico Nuevo Vallarta

# 25 Hard Rock Vallarta

# 31 Samba Vallarta All Inclusive

Mejores Resorts en México

# 8 The St. Regis Punta Mita Resort

# 15 Grand Velas Riviera Nayarit

Mejores Resorts en la Costa del Pacífico

# 1 The St. Regis Punta Mita Resort

# 2 Grand Velas Riviera Nayarit

# 4 Four Seasons Resort Punta Mita

# 7 Marival Distinct Luxury Residences

# 9 Iberostar Selection Playa Mita

# 12 Villa La Estancia Riviera Nayarit

# 18 Hard Rock Vallarta

# 20 Mayan Palace Vidanta Nuevo Vallarta

# 21 Samba Vallarta All Inclusive

# 25 Dreams Villamagna

Mejores Resorts Todo Incluido en México

#4 Grand Velas Riviera Nayarit

Mejores Resorts Todo Incluido en la Costa del Pacífico

# 1 Grand Velas Riviera Nayarit

# 7 Marival Distinct Luxury Residences

# 9 Iberostar Selection Playa Mita

# 10 Villa La Estancia Riviera Nayarit

# 16 Hard Rock Vallarta

# 18 Samba Vallarta All Inclusive

# 22 Dreams Villamagna

PARA SABER:

U.S. News & World Report es el líder mundial en clasificaciones de calidad que permiten a las personas tomar mejores decisiones y con mejor información sobre temas importantes que afectan sus vidas. Más de 40 millones de personas visitan USNews.com cada mes para buscar información y orientación.

Riviera Nayarit es un destino seguro. Los hoteles y restaurantes están siguiendo todos los protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y están operando a su capacidad permitida; el acceso a las playas es limitado. Sé un turista responsable, utiliza el cubrebocas y cuida tu distancia.