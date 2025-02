Trucha tiene buenas perspectivas este año

Los despachos de trucha al exterior, entre enero y septiembre de este año, sumaron US$ 31 millones 300 mil, 18.6% más que en el 2020 cuando el monto ascendió a US$ 26 millones 400 mil, con lo que las perspectivas para el cierre del 2021 son buenas, informó el Área de Inteligencia Comercial de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La principal presentación fue filetes de trucha que representó el 90.6% del total, seguida de la trucha entera con 9.4%, llegando a 13 mercados, liderados por Japón, seguido de EE.UU., Canadá, Ucrania y Malasia, entre otros.

En el 2020 las exportaciones de esa especie acuícola sumaron US$ 37 millones 666 mil, -1% respecto al 2019 (US$ 38 millones 100 mil), destacaron los filetes congelados (US$ 22 millones 549 mil) y frescos (US$ 11 millones 937 mil). Por su parte, la trucha entera congelada ascendió a US$ 2 millones 602 mil y la ahumada poco más de US$ 577 mil.

Respecto a los continentes, América del Norte fue el más importante con US$ 21 millones 500 mil, representando el 57.2% del total –resaltó EE.UU. con US$ 14 millones 100 mil–, seguido de Asia con el 34.8% – Japón en primer lugar–, y Europa con el 8% restante.

A nivel nacional, sobresalió Lima como región exportadora con el 35.7% (US$ 13 millones 500 mil), seguida por Huancavelica con 24.6% (US$ 9 millones 200 mil) y Junín con el 22.7% (US$ 8 millones 600 mil).

Mercado global 2020

El Área de Inteligencia Comercial de ADEX refirió que, en el 2020 el mercado mundial de trucha se situó en US$ 1,435 millones 400 mil, -2.6% respecto al 2019. Chile fue el principal proveedor global con el 32.7% del total (US$ 406 millones 700 mil) y una caída de -12.5% respecto al año anterior.

Turquía fue el segundo con el 11.3% (US$ 140 millones 400 mil), seguido de Noruega con el 10.9% (US$ 135 millones 300 mil). Dentro del top 10, Alemania y Turquía fueron los más dinámicos, registrando un crecimiento de 41.6% y 12.4% respectivamente. Perú por su parte se posicionó como el séptimo proveedor mundial de trucha con una participación de 3% del total (US$ 37 millones 700 mil).

Japón, por su parte, fue el comprador global líder concentrando el 29.3% (US$ 420 millones 300 mil), seguido de Alemania (23.7%) y EE.UU. (8.2%). Bielorrusia fue el más dinámico con un incremento de 313.3% en comparación al 2019.

Precios

En el 2020 el precio promedio de la exportación de filetes de trucha peruana fue de US$ 7.16 por kilo, registrando el más alto en Japón (US$ 10.22 por kilo) en marzo, mientras que el precio más bajo se encontró en ese mismo mercado (US$ 3.56 por Kg) en enero.

Por su parte, el precio promedio de la trucha entera se situó en US$ 3.09 por kilo, alcanzando un nivel máximo de US$ 4.62 por kilo en Vietnam en abril y un nivel mínimo de US$ 1.84 en Taiwán, en septiembre.