The All New Crosstrek, llegó al Perú y está disponible en 4 versiones incluyendo una híbrida con motor e-BOXER

Subaru presentó en nuestro país la nueva SUV Crosstrek, la cual tuvo sus orígenes en el exitoso modelo XV, vehículo que se destaca por su carácter dinámico, divertido y funcional. ¿Qué es Crosstrek? Viene de la combinación de conceptos de Crossover que es una SUV compacta y Trekking que es una actividad outdoor, así nace el nombre Crosstrek, el compañero perfecto para realizar aventuras tanto dentro como fuera de la ciudad. The All New Crosstrek ya se encuentra disponible en el Perú en cuatro versiones: 2.0 CVT, 2.0 DYNAMIC, 2.0 LIMITED y 2.0 LIMITED e-BOXER, con un precio base desde USD $ 28,990 o S/ 110,162.

“The All New Crosstrek marca la evolución de un modelo que conquistó el mercado peruano desde su llegada en el 2011 Subaru Impreza XV satisfacía las necesidades del mercado en ese entonces al optar por un auto con mayo espacio y versatilidad. Ahora buscamos marcar un nuevo hito con Crosstrek y estamos seguros de que contará con la preferencia de los clientes actuales y nuevos”; afirma Ronald Ogata, gerente de marca Subaru.

Por otro lado, en su interior posee en su interior al reconocido motor Boxer de 2.0 litros y cuatro cilindros que desarrolla una potencia de 156 CV a 6000 rpm y un torque de 196 Nm a los 4000 rpm. Alimentado por gasolina y con inyección directa, el motor se asocia a una transmisión automática Lineartronic CVT, además del sistema de tracción Symmetrical All-Wheel Drive que brinda un excelente desempeño en condiciones adversas como terrenos mojados y resbaladizos

Por su parte, la versión híbrida cuenta con un motor e-BOXER que ajusta la entrega de potencia entre el motor de inyección directa de 2.0 litros y el motor eléctrico para que responda adecuadamente a las condiciones de la conducción. Presenta una potencia de 150 CV gracias a su motor Boxer a combustión, a ello se suma el motor e-BOXER de 16,7 CV con 66 Nm de torque adicionales. De esta manera, Subaru combina una batería de alto voltaje y un motor eléctrico con elementos que ya son parte del ADN de la marca: El Motor BOXER, su transmisión Lineartronic CVT y el sistema de tracción Symmetrical All-Wheel Drive (SAWD).

Diseño exterior con personalidad

The All New Crosstrek luce una imagen dinámica, con un diseño exterior que se hace notar gracias a sus marcadas líneas frontales y laterales que se integran a la perfección con los faros LED delanteros y posteriores, brindándole un aspecto confiable y futurista. Su amplia parrilla delantera y guardabarros sobresalientes denotan robustez y espíritu aventurero. Cuenta, en todas sus versiones, con rieles en el techo para colocar portaequipajes.

Diversión y comodidad desde el interior

Crosstrek logra una excelente absorción de vibraciones minimizando el ruido interior no deseado para una experiencia de conducción segura y placentera para todos los pasajeros, incluso en viajes largos. Además, brinda una gran performance gracias a Subaru Global Platform que le da una mayor rigidez a la estructura, mejorando la estabilidad y confort.

Cinco estrellas en seguridad

La seguridad es un aspecto fundamental y no negociable para la marca de las pléyades, por ello, Crosstrek lleva, de serie en todas sus versiones, la última generación del sistema EyeSight el cual permite las siguientes funciones: Control Crucero Adaptativo, Prevención de Salida Involuntaria de Carril, Control de Centrado de Carril, Control de Dirección Adaptativo del Vehículo Anterior, Aviso de Arranque del Vehículo Precedente, Gestión del Acelerador Previo a la Colisión, Frenado Previo a la Colisión y Dirección de Emergencia Autónoma.

Para conocer más sobre The All New Crosstrek puedes visitar cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional o para mayor información ingresa a: www.subaru.com.pe