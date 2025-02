Tendencias del marketing digital para el 2022-2

El video es el rey del contenido en el mundo digital. La audiencia los prefiere, los produce y los consume con mayor facilidad que otros contenidos. Evidencia de ello fue el auge de TikTok que llevó a destronar a Facebook, en el 2021, como la red social más descargada a nivel mundial. Asimismo, YouTube experimentó un aumento del 20% al 30% en las visualizaciones este año. Otras estadísticas señalan que 4 de cada 10 usuarios de Internet siguen las marcas que les gustan (y consideran comprar) y que el 35% de usuarios ha visto videos hechos por marcas.

En ese contexto, es importante comprender las tendencias para conectar mejor con potenciales clientes. Úrsula Rodríguez, Country Manager de SunMedia para Perú y Ecuador, AdTech española líder en video de branding y de performance presente en los mercados de habla hispana con alcance global, comparte las tendencias del marketing digital de este 2022-2.

● UN MUNDO SIN COOKIES: Con la finalidad de proteger la privacidad de los usuarios, Google anunció la eliminación de las cookies de terceros, afectando la forma en la que se venía segmentando la publicidad en internet. A partir de esta noticia, trabajamos en la segmentación contextual, la cual a través del uso de algoritmos de IA (Inteligencia Artificial), permite a los publishers mostrar anuncios relevantes, vinculados al contenido de la página web en donde se está publicitando, sin la necesidad de recurrir a las cookies.

● EL VIDEO MARKETING: Como se mencionó al inicio del artículo, el video marketing es el rey del contenido en este 2022. Según el estudio de Inversión Publicitaria Digital en Perú, presentado por IAB Perú, demuestra que el 60% de las empresas usan el video publicitario como herramienta de Marketing y el 52% de las empresas afirman que el video les permite generar confianza con los posibles compradores.

● PLATAFORMAS OTT: Las plataformas OTT (over the top) permiten consumir televisión por streaming, sin la necesidad de verla en la televisión tradicional. Estos programas se transmitirán en los diferentes tipos de dispositivos móviles como smartphone, tablet, smart TV, entre otros. Las marcas utilizan ya esta nueva plataforma por los diversos beneficios que ofrece: brand safe (protege la calidad y contenido de los espacios donde se expone la publicidad de una marca, ofreciendo un entorno seguro para los anunciantes en contenidos premium) y una gran audiencia que crece cada vez más y un público más joven.

● CRM EVOLUCIONA EN CUSTOMER DATA PLATFORM (CDP): Buscando una interacción más eficiente entre el cliente y la marca, se generó la evolución del software CRM, dando como resultado el Customer Data Platform (CDP).

● AUTOMATIZACIÓN NO CODE: La automatización de procesos son también necesarios en el mundo del marketing. Gracias a estas herramientas, los marketers y publishers pueden contar con mayor independencia con respecto al equipo de programadores. La automatización no code, como su propio nombre lo dice, es un programa intuitivo diseñado para personas que no necesariamente saben programar, la cual permite un mejor manejo de data basado en el journey de cada usuario, brindando experiencias únicas y buscando la personalización para la audiencia.

● LA LLEGADA DEL METAVERSO: El metaverso es un concepto de mundo virtual en el que Facebook, Google y Microsoft han puesto la mira como la tendencia del futuro. Es un mundo digital al que se accede mediante dispositivos para interactuar con otros elementos y “personas”. Busca ser una realidad alternativa donde podemos hacer las mismas cosas que en la “realidad física” pero sin salir de casa.