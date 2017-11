Susana Villarán: “No me reuní con Garreta para gestionar pago alguno”

Fuente: Andina

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán aseguró esta mañana que nunca se reunió con el hoy aspirante a colaborador eficaz Valdemir Garreta para gestionar pago alguno a la campaña contra la revocatoria que afrontó su gestión en marzo del 2013.

En su cuenta de la red social Facebook, Villarán se refirió así a la nota de un diario local en la que se cita un testimonio de Garreta, quien -según la publicación- declaró en Brasil que las constructoras Odebrecht y OAS financiaron la publicidad y asesorías de la campaña contra la revocatoria.

“No negocié nada con Valdemir Garreta (…). Me reuní a fines del 2012 con el señor Luis Favre, publicista político, quien me fue presentado por el señor Salomón Lerner, para conversar acerca de su posible asesoría a la campaña del No”, mencionó la exburgomaestre.

“Supe luego que él trabajaba para una empresa, FX, cuyo dueño era el señor Valdemir Garreta. No me reuní con el señor Garreta para negociar monto alguno de pago”, agregó Villarán.

Reiteró que el Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recibió las cuentas de la campaña del No en abril del 2013,, donde figura el pago a la empresa FX.

En su pronunciamiento también aseguró que nunca ha recibido coimas, ni las promovió durante su gestión al frente del municipio de Lima (2011-2014).

“Nunca he favorecido a empresas extranjeras ni nacionales en procesos de inversión pública o privada desde la alcaldía de Lima. Soy honesta, no me he enriquecido ilícitamente, vivo con austeridad, siempre lo he hecho”, añadió Susana Villarán.

Por último, afirmó que colaborará “gustosa” con el Ministerio Público para que “se abra paso la verdad”.

“Es más, defenderé su autonomía e independencia ante quienes quieren avasallar el Estado de derecho en Perú”, acotó.