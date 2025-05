Subcomisión da cuenta de denuncia constitucional contra Pedro Castillo y tres exministros

Por ser presuntos coautores de los delitos de rebelión, conspiración y otros

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta, esta mañana, del ingreso de la Denuncia Constitucional Nro. 328, presentada por la Fiscalía de la Nación, contra Pedro Castillo Terrones como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado y, alternativamente, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional -conspiración-, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del código Penal en agravio de Estado.

Además, por ser presunto autor de delito contra la administración pública-abuso de autoridad, ilícito penal previsto en sancionado en el artículo 376 [primer párrafo] del Código Penal, en agravio del Estado; y, como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública — delito contra la paz pública, en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 315-A [primer y segundo párrafo] del Código Penal, en agravio de la sociedad.

La denuncia incluye a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, como presunta coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado; y, alternativamente, del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado.

También están incluidos en la denuncia por los mismos supuestos al exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, y el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino.

OTRAS DENUNCIAS

En la sesión conducida por la presidente de la subcomisión, Lady Camones Soriano (APP), también se dio cuenta de otras 7 denuncias constitucionales, entre ellas, la denuncia constitucional 212 formulada por cinco ciudadanos contra José Pedro Castillo Terrones por la presunta infracción constitucional de los artículos 38, 39, 43, 44, 45, 48, 49, 62 y numerales 1), 2), 4), 15) y 24) del artículo 18 de la Constitución.

También la Denuncia Constitucional 237 formulada por el ciudadano Juan Ubaldo Valdivia Gonzáles contra José Pedro Castillo Terrones; por la presunta infracción constitucional del artículo 175.

Asimismo se dio cuenta de la denuncia constitucional 326 formulada por la congresista Rosselli Amuruz Dulanto contra José Pedro Castillo Terrones; el ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez; el exministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo y el ex ministro de Defensa, Daniel Barragán Coloma y el ex ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán, entre otros integrantes del anterior gabinete.

Antes se dio cuenta de la denuncia constitucional 200 formulada por el ciudadano Guillermo Olivera Diaz; en contra de 79 congresistas de diversas bancadas por la presunta infracción de los artículos 206, 43, 102, 38, 39, 44, 45, 46, 103 y 106 de la Constitución; y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y banda criminal, en concurso real de ilícitos penales con sumatoria de penas previsto en el numeral 50, hechos punibles que prevén los artículos 376 y 317-B, respectivamente, del Código Penal.