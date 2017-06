¿Somos un país inviable?… Por: Juan Silva Vidaurre

No tienen llenura de Poder. Quieren más, y entre el Ejecutivo y Legislativo, están haciendo estiércol al país. Cómo entender todos estos desaguisados; tumbándose ministros como patos de feria, desafiándose entre ellos, sin interesarles el malestar de la población que mira perpleja como los comprometidos siguen libres, y quien entra a prisión sale al mes; cómo no sentirse hastiado de ver a la pareja que nos gobernó, soberbia, desafiante, como si no hubiese pasado nada.

El Poder Judicial juega su partido aparte, liberando a corruptos, negándose a investigar a las empresas coludidas con la mafia brasileña y sentando la mano a tanto corrupto. El Ministerio Público, también asociado a estas actitudes no cumple a cabalidad su labor. Ya tiene en su poder a los comprometidos y no lo hace público, qué esperan, que fuguen, arreglen, no se sabe, pero huelo a agua de florero de tres días.

Como si nos faltara algo nos enteramos que la Gloria una empresa que nos acompaña hace 75 años, también es trafera, nos engañan con productos bambas y las autoridades callan, la culpa es de la “vaquita”. Indecopi, duerme, actúa después de la bulla. Digesa, también aletargada pasa piola en este engaño masivo. Y ningunos de los protagonistas es investigado y sancionado.

Pensar que este país que amamos cambiará en los próximos años es una quimera. No se ve nada a corto plazo, los siguientes 10 años serán de terror.

Al gobierno actual poco le interesa (que ironía) nuestra economía, hay quince mil millones de soles que se propuesto el gobierno gastar y lo único que traerá será magnificas comisiones.

Cómo seguir con los planes de Humala de meterle cinco mil millones de dólares a la planta de Talara, es regresar a ese pasado en el cual el Estado invierte, y pierde, nada nos asegura que esa inversión nos traiga dividendos, solo chamba para los allegados al gobierno. Los Panamericanos significan unos dos mil millones de dólares más, no se maneja un país por capricho, sino con realidades, pisando tierra.

Ya me cansé de ver un gobierno timorato, quiero acción, realidades. Cumple un año y no tiene nada emblemático que mostrar, nada. Toda la maquinaria que usó Humala y su mujer siguen en puestos claves. Ninguno ha tenido el decoro de poner sus cargos a disposición. Por eso pensar que sí hubo ayuda a PPK por parte de Humala-Heredia cobra vigor cuando vemos, cual sociedad, que el actual Mandatario sigue a pie juntillas los planes que dejaron sembrados.

Espero con ansiedad que este gobierno reaccione y se deje de pleitos y enfrentamientos. Ya no veo reír a nuestro presidente, menos bailar, la cosa no está para risas y bailecitos, se escucha, más bien, música fúnebre. Faltan cuatro años, el presidente Pedro Pablo está a tiempo para hacer un buen gobierno. Nos olvidamos del tren de Tumbes a Tacna y el de cercanía, espero que el proyecto al 2021 de que todos tengamos agua se realice. Quiero ver triunfador al presidente, ahí sí cantaré y bailaré con él, sé que puede. Hay que limpiar la cancha de tanto inepto que no lo asesora bien. El Perú espera de usted, presidente, su mejor esfuerzo.

