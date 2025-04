Solo se ha ejecutado el 60% del presupuesto oncológico a la fecha

Asociaciones de pacientes oncológicos alertaron de una deficiente ejecución de los fondos destinados a prevenir y controlar el cáncer. Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía (MEF), el MINSA solo ha utilizado el 60% de los fondos, a solo 60 días de acabar el 2021.

“Es alarmante la poca eficiencia en la ejecución del gasto con todas las necesidades que se tienen actualmente. Lo peor es que esto provocaría una reducción del presupuesto para el 2022 donde los pacientes serían los más afectados. El dinero no utilizado regresa al MEF y este lo destina a otro lugar, pues asume que la institución que lo maneja, no tiene capacidad de gestión. Parece que no basta con que hayan sido los más golpeados a raíz de la pandemia”, resaltó Karla Ruiz de Castilla, directora de la ONG Esperantra.

Situación de los tratamientos oncológicos: el listado complementario de medicamentos

En el caso de los medicamentos para pacientes con cáncer destinados a peruanos que combaten este mal en hospitales y policlínicos de entidades públicas, se tenía previsto en el MINSA una inversión de S/ 28 243 910 millones, no obstante, solo se ha logrado ejecutar S/ 14 497 769. Un poco más del 50% de lo proyectado.

A esta falencia se suma que nuestro país es uno de los más retrasados en aprobación de nuevos tratamientos y terapias. Por lo general, un tratamiento oncológico autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) demora un promedio de 10 años en poder ser utilizado en Perú.

El último tratamiento incluido en el Listado Complementario Oncológico, el Trastuzumab (para cáncer de mama) fue agregado en el 2015, casi 20 años después de haber sido aprobado en Estados Unidos y Europa. Para Karla Ruiz de Castilla es necesario que el Gobierno al adquirir tratamientos, además de evaluar el precio, evalúe los resultados de su uso como la eficacia, sobrevida o la calidad de vida que pueda aportar al paciente.

Indyra Oropeza, sobreviviente y directora de Con L de Leucemia es testimonio de los riesgos que conlleva el no acceder a las terapias más modernas. “Yo he sido paciente oncológica y lo sigo siendo aún, porque a pesar de vencer el cáncer, el trasplante y los diferentes tratamientos me dejaron como consecuencia otras enfermedades. Lamentablemente en los hospitales e incluso en Perú no existen tratamientos actualizados, innovadores, menos invasivos, que sí se aplican en otros países”, subrayó.

La Ley Nacional del Cáncer aprobada por el presidente Castillo sigue esperando su reglamentación, a pesar de que el Minsa se comprometió a presentar una propuesta a fines de octubre. La norma, pendiente de implementar, autoriza las compras diferenciadas de medicamentos oncológicos lo que permitirá al paciente el acceso temprano a tratamientos innovadores como se hace en Chile, Uruguay y Colombia, lo cual va de la mano con el presupuesto que se designe para la adquisición de los mismos.